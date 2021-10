28/10/2021 - 17:45

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ EN PROGRESSION DE 6,1% À 333,5 M€ (+5,3% À PÉRIMÈTRE CONSTANT)

ACTIVITÉS BTOB EN HAUSSE DE 20,5% À 91,6 M€

BONNE RÉSILIENCE DES ACTIVITÉS BTOC À 236,1 M€ (CONTRE 232,9 M€ EN N-1 APRÈS UNE HAUSSE DE +44,7% À PÉRIMÈTRE CONSTANT)

CONFIANCE RÉAFFIRMÉE DANS LA CROISSANCE 2021-2022

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : « Le Groupe enregistre une croissance de 6,1% de son chiffre d'affaires semestriel, malgré un effet de base largement défavorable. C'est une performance remarquable qui atteste de la complémentarité de nos activités et de la poursuite d'une dynamique de marché favorable. Les activités BtoC se maintiennent à un niveau record, notamment à périmètre constant. Comme anticipé, les activités BtoB sont en nette augmentation sur le semestre.

Après une moindre performance en juillet, liée à un effet de base plus marqué, la croissance des activités, enregistrée sur le second trimestre, confirme la vigueur et la pérennité de la demande sur nos marchés. Le Groupe entend tirer pleinement parti de cette dynamique positive grâce à une gestion de ses approvisionnements adaptée au contexte actuel. Le Groupe LDLC réitère ainsi sa confiance dans sa capacité à délivrer des résultats en progression pour l'exercice 2021-2022 avec un objectif de chiffre d'affaires entre 750 et 800 M€, et un excédent brut d'exploitation supérieur à 70 M€. »



CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1ER SEMESTRE (1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE) – NON AUDITÉ

En M€ 2021-2022 2020-2021 Var. en % Chiffre d'affaires T1 163,7 149,1 +9,8% Chiffre d'affaires T2 169,7 165,2 +2,7% Cumul 1er semestre 333,5 314,3 +6,1%

Information trimestrielle, données sociales : le chiffre d'affaires du premier semestre 2021-2022 s'établit à 310,3 M€



Chiffre d'affaires record au 1er semestre 2021-2022 à 333,5 M€ (+6,1% en publié, +5,3% à périmètre constant)

Sur le semestre écoulé, l'activité BtoC réalise un chiffre d'affaires de 236,1 M€, affichant une très bonne résilience par rapport au niveau de très forte activité de l'an passé (+0,4 % à périmètre constant - Top Achat acquis le 10 avril 2020, soit 10 jours non consolidés l'an dernier). Les activités BtoC en ligne sont en léger repli sur la période (-2,2%) mais affichent toujours un fort niveau d'activité en ligne avec les performances record enregistrées au 1er semestre 2020-2021. Le chiffre d'affaires des boutiques LDLC progresse de 21,8% pour atteindre 42,6 M€, attestant une nouvelle fois de la complémentarité des canaux de distribution.

Les activités BtoB enregistrent une croissance de 20,5% du chiffre d'affaires à 91,6 M€ sur le 1er semestre 2021-2022, contre 76,0 M€ sur la même période de l'exercice précédent. Au-delà d'un effet de base favorable sur le 1er trimestre, cette activité continue de profiter de la demande d'équipement des entreprises, pour s'adapter à l'essor du numérique et aux nouveaux usages induits.

Les autres activités sont en hausse de 6,2% à 5,8 M€ contre 5,4 M€ au 1er semestre 2020-2021. L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, poursuit sa trajectoire de forte croissance, avec un chiffre d'affaires de 4,0 M€ sur le semestre 2021-2022, en progression de 15,7%. L'enseigne poursuit le développement de ses activités en ligne et l'essor de son réseau de distribution physique (5 boutiques au 30 septembre 2021).



ACTUALITÉS RÉCENTES ET PERSPECTIVES

Gestion appropriée des stocks pour nourrir la croissance

Dans un contexte d'approvisionnement plus contraint, le Groupe LDLC apporte une attention toute particulière à la gestion de ses approvisionnements et de ses stocks. Le Groupe a fait le choix d'augmenter temporairement ses niveaux de stocks afin de pouvoir répondre au mieux à la demande forte des consommateurs à l'approche de la fin d'année. Le Groupe dispose à date d'un stock supérieur d'environ 25% à celui de l'an dernier à la même période et n'anticipe ainsi, pas d'impact notable lié aux approvisionnements sur sa trajectoire de croissance.

Passage au 4 jours

Sur le premier semestre, le Groupe a pu valider le fonctionnement et l'impact social extrêmement positif de la semaine de 4 jours, mise en place en janvier 2021 pour les collaborateurs. De plus, il a été également observé, comme anticipé, que le bien-être engendré par cette mesure apporte des gains de productivité et permet de faire face au niveau actuel d'activité sans surcoût notable.

Confiance réitérée dans la croissance de l'activité pour l'exercice 2021-2022

Le Groupe LDLC observe toujours des tendances favorables et durables sur ses marchés, avec une demande forte d'équipements portée par les nouveaux usages numériques ou l'innovation produits.

Le Groupe LDLC réitère sa confiance dans la bonne dynamique de son activité et dans sa capacité à consolider ses fondamentaux pour l'exercice 2021-2022. Le Groupe estime être en mesure de délivrer des résultats à nouveau en progression avec un objectif de chiffre d'affaires entre 750 M€ et 800 M€, et un excédent brut d'exploitation supérieur à 70 M€.





Prochain communiqué :

Le 2 décembre 2021 après Bourse, résultats du 1er semestre 2021-2022

Prochain rendez-vous :

Le 3 décembre 2021 à 10h à Paris, présentation des résultats du 1er semestre 2021-2022





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

