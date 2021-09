29/09/2021 - 17:45

LDLC.pro, la marque BtoB du Groupe LDLC souffle ses bougies. Le partenaire high-tech et informatique des professionnels fête en ce mois de septembre ses 20 années d'existence. Initié par Laurent de la Clergerie 5 ans après la création du Groupe LDLC, LDLC.pro c'est aujourd'hui une équipe de 80 personnes qui accompagnent TPE, PME, administrations, écoles et autres professionnels dans leurs besoins en équipement informatique et high-tech … En France, dans les Dom-Tom, en Belgique, Luxembourg, Suisse, Espagne ou Italie, les « pros » du Groupe LDLC se démènent pour apporter le meilleur service à leurs clients.

Tout comme le reste du Groupe, LDLC.pro travaille sous le fonctionnement de l'entreprise libérée, favorisant la collaboration, l'échange et la confiance accordée aux collaborateurs. Mais ce n'est pas tout ! Parce que l'intérêt du client passe avant tout, il y a 2 ans les commerciaux de LDLC.pro ont vu leurs primes intégrées dans leurs salaires afin que leurs discours ne soient pas influencés par l'objectif de la rémunération variable. Ainsi le seul et unique objectif désormais est de répondre au plus juste aux demandes des clients professionnels. « Nous ne vendons pas selon nos stocks ou nos relations avec les marques, mais selon les besoins des clients. La satisfaction clientèle a toujours été ce qui guide les pas du Groupe LDLC, c'est aussi vrai pour la clientèle professionnelle » explique Laurent de la Clergerie, Président-Fondateur du Groupe LDLC.

Pour célébrer leurs 20 printemps, les équipes de LDLC.pro proposent un jeu en ligne destiné à leurs clients, permettant à ces derniers de s'immerger dans les locaux du Groupe LDLC et de partir à la chasse d'un mystérieux hacker.

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

