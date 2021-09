27/09/2021 - 17:45

Le Groupe LDLC, acteur incontournable du commerce informatique et high-tech, devient partenaire des Bocuse d'Or, prestigieux concours mondial de gastronomie.

À travers ce grand événement lyonnais, le Groupe LDLC confirme sa volonté d'apporter son soutien aux acteurs locaux. Ce partenariat porte notamment sur le Bocuse d'Or Social Commitment Award, prix récompensant l'implication sociétale dans les domaines liés à l'alimentation (aide alimentaire, distribution des repas, lutte contre le gaspillage…).

« Grand passionné de gastronomie, je suis très heureux que le Groupe LDLC soit partenaire des Bocuse d'Or. Outre le rayonnement international de cet événement, c'est aussi un temps fort de la vie lyonnaise auquel je suis fier de prendre part. Le monde de la cuisine et du commerce ne sont finalement pas si éloignés à mon sens : donner du plaisir, être à la hauteur de la confiance accordée et donner envie aux gens de revenir nous voir sont des moteurs communs à nos activités. » déclare Laurent de la Clergerie, Président-Fondateur du Groupe LDLC.

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

