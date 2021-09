14/09/2021 - 17:45

Lancé en mai 2015 par le Groupe LDLC, pionnier du e-commerce français, L'Armoire de Bébé a inauguré vendredi 10 septembre un tout nouveau format de concept-store à Villefranche-sur-Saône. Cette nouvelle boutique se présente sous un format « city » avec une surface de vente de 89m2 et plus de 1000 références disponibles sur place. Au programme : les marques les plus cool et tendances de la Puériculture et un conseil clientèle au plus proche des besoins des jeunes parents.

L'ARMOIRE DE BÉBÉ À VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, CINQUIÈME MAGASIN DE L'ENSEIGNE

Six ans après le lancement du site e-commerce, le nouveau-né de la Puériculture qui casse les codes a décidé d'ouvrir son 5ème point de vente à Villefranche-sur-Saône. Avec un nouveau format plus intimiste que les magasins précédents, cette boutique a levé le rideau le 10 septembre et propose sur une surface de 89m2 plus de 1000 références dédiées à l'arrivée de bébé.

De quoi ravir les jeunes parents qui trouvent tout le nécessaire pour le bien-être de leurs enfants de 0 à 3 ans. Sur place, une équipe de 2 professionnels oriente les clients et leur font découvrir les différents univers proposés : Poussettes, Sièges-Auto, Décoration, Eveil et Jouets, Repas, Peluches, Hygiène et Sécurité…

Le magasin permet, en outre, l'accès aux 8000 références présentes sur le site e-commerce et à plus de 250 marques soigneusement sélectionnées parmi lesquelles : Babyzen, Cybex, Stokke, Tartine & Chocolat, Djeco, Vilac, Janod, Little Dutch, Liewood, Jellycat…

Avec ce format « city », L'Armoire de Bébé compte s'implanter au cœur des grandes villes, maillant ainsi peu à peu l'hexagone. Pour rappel, l'enseigne est déjà présente à Limonest (69), Orgeval (78), Epagny Metz Tessy (74) et Nîmes (30).

UNE ENSEIGNE DYNAMIQUE AU SERVICE DES PARENTS

Ce concept-store, allie design coloré, atmosphère cocoon, un mobilier élégant et déco qui invite nos clients à « prendre la route » de la boutique pour découvrir de jolis univers inspirants mis en scène avec Amour pour accompagner les familles dans la grande aventure de l'Enfance.

Informations Pratiques :

Adresse : 254 rue Nationale – 69400 Villefranche sur Saône

Horaires : Du Mardi au Samedi de 10h à 19h

Instagram : https://www.instagram.com/armoiredebebe/

Facebook : https://www.facebook.com/ArmoireDeBB

Pinterest : https://www.pinterest.fr/larmoiredebb/





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

