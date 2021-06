17/06/2021 - 17:45

LIMONEST, LE 17 JUIN 2021 À 17H45

CHIFFRE D'AFFAIRES 2020-2021 EN CROISSANCE DE +46,8% À 724,1 M€(+25,4% À PÉRIMÈTRE CONSTANT)

AMÉLIORATION STRUCTURELLE DE LA MARGE BRUTE À 22,5% (VS. 19,3% EN N-1)

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION RECORD À 70,0 M€ ET RÉSULTAT NET À 42,2 M€, SOIT PLUS DE 4 FOIS LES RÉSULTATS RÉALISÉS EN N-1

TRÉSORERIE NETTE DE L'ENDETTEMENT FINANCIER À 31,3 M€ AU 31 MARS 2021

CONFIANCE RÉAFFIRMÉE DANS LA CROISSANCE DES ACTIVITÉS : OBJECTIF DE CHIFFRE D'AFFAIRES 2021-2022 ENTRE 750 ET 800 M€



Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : « Sur l'exercice 2020-2021, le Groupe LDLC réalise une performance record avec une progression de plus de 46% de notre chiffre d'affaires et une hausse significative de la rentabilité opérationnelle, avec une marge d'EBE de 9,7%. Ce succès met en exergue la pertinence de notre positionnement de distributeur omnicanal développé par le Groupe et les éléments vertueux de notre modèle économique.

Dans un contexte de demande forte et pérenne des particuliers comme des entreprises pour les produits high-tech, le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à délivrer des résultats à nouveau en progression pour l'exercice 2021-2022 avec un objectif de chiffre d'affaires entre 750 et 800 M€, et un excédent brut d'exploitation supérieur à 70 M€. »



COMPTE DE RÉSULTAT ANNUEL SIMPLIFIÉ (1ER AVRIL AU 31 MARS)

En M€ - Chiffres audités 2020-2021 S1 2020-2021 S2 2020-2021 2019-2020 Variation

en M€ 12 mois 6 mois 6 mois 12 mois Chiffre d'affaires 724,1 314,3 409,8 493,4 230,7 Marge brute 162,9 68,7 94,2 95,1 67,8 % marge brute 22,5% 21,9% 23,0% 19,3% +3,2 pts Excédent brut d'exploitation 1 70,0 25,6 44,4 15,7 54,3 % marge d'EBE 9,7% 8,1% 10,8% 3,2% +6,5 pts Résultat d'exploitation 62,7 21,8 40,9 6,6 56,1 Résultat financier -0,4 -0,1 -0,3 -1,0 0,6 Résultat courant des sociétés intégrées 62,3 21,7 40,6 5,7 56,6 Résultat exceptionnel 0,0 0,0 0,0 10,5 -10,5 Impôt -20,1 -7,1 -13,0 -7,9 -12,2 Résultat net des sociétés intégrées 42,2 14,6 27,6 8,3 33,9 Résultat net - Part du Groupe 42,2 14,6 27,6 8,3 33,9

1 Excédent brut d'exploitation = Résultat d'exploitation + dotations & reprises aux amortissements et provisions



Lors de leurs réunions du 17 juin 2021, le Directoire et Conseil de Surveillance du Groupe LDLC ont approuvé les comptes annuels consolidés au 31 mars 2021. Les procédures d'audit des comptes sont finalisées et les comptes sont audités.



SYNTHÈSE DE L'EXERCICE 2020-2021

Chiffre d'affaires annuel record de 724,1 M€ (+46,8% en publié, +25,4 à périmètre constant)

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2020-2021 s'établit à 724,1 M€, en hausse de 46,8%. Cette évolution record traduit la forte croissance des activités BtoC online, la contribution de Top Achat acquis en avril 2020, les solides performances enregistrées par les boutiques LDLC et la bonne orientation des activités BtoB depuis la fin de la première période de confinement.

Sur l'exercice, les activités BtoC progressent de 62,6% (+30,0% à périmètre constant) avec un chiffre d'affaires de 526,2 M€, contre 323,6 M€ l'an dernier. Les revenus du réseau de boutiques LDLC (57 magasins LDLC en France au 31 mars 2021) sont en hausse de +25,8%, pour atteindre 86,3 M€.

Avec la forte reprise des activités BtoB depuis le 2ème trimestre 2020-2021 (3ème trimestre calendaire), le chiffre d'affaires 2020-2021 s'élève à 185,9 M€, en progression de +14,6% par rapport à l'exercice précédent. Avec une croissance de +26,7 % au deuxième semestre, les activités BtoB bénéficient de la dynamique, pérenne sur les prochains trimestres, d'équipement des entreprises associée aux nouveaux modes de travail.

Le Groupe a recruté 725 000 nouveaux clients (BtoC et BtoB) sur 2020-2021, soit deux fois plus que sur l'exercice précédent. Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, le panier moyen Groupe est, quant à lui, en repli de

-8,2% pour s'établir à 391 € HT (426 € HT en n-1).

Les autres activités totalisent un chiffre d'affaires annuel de 12,0 M€, contre 7,5 M€ en 2019-2020. Cette progression de 59,6% est largement due au franc succès rencontré par L'Armoire de Bébé. L'enseigne dédiée à l'univers de la puériculture réalise un chiffre d'affaires annuel de 7,8 M€, en hausse de 150%, porté par l'accroissement notable de sa notoriété en ligne et l'ouverture d'une seconde boutique située en région parisienne en juillet dernier.



Hausse du taux de marge brute : +3,2 pts à 22,5%

La marge brute est en hausse de 71% pour atteindre 162,9 M€ pour l'exercice 2020-2021 (contre 95,1 M€ en 2019-2020). Cette très forte progression traduit d'une part la forte croissance de l'activité mais également une évolution structurelle du taux de marge brute. En effet, le taux de marge brute a progressé de +3,2 points pour atteindre 22,5% sur l'exercice avec les effets combinés de l'amélioration des conditions d'achats, d'un moindre recours aux offres promotionnelles et d'un moindre poids relatif des boutiques.

À périmètre constant et après retraitement des effets induits par le contexte sanitaire sur l'exercice, le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à délivrer sur le long terme un niveau de marge brute normatif aux environs de 21,5%.



Profitabilité record sur l'exercice 2020-2021 avec une marge d'EBE de 9,7%

Sur l'exercice 2020-2021, l'excédent brut d'exploitation s'établit à 70,0 M€, soit plus de 4 fois l'EBE réalisé l'an passé. La très nette amélioration de la rentabilité opérationnelle du Groupe, avec une marge d'EBE record de 9,7%, s'explique par la progression de la marge brute et l'abaissement du poids relatif des autres charges d'exploitation (12,8% du chiffre d'affaires en 2020-2021 contre 16,1% en 2019-2020).

Le coût de l'endettement financier est réduit à 0,4 M€, contre 1 M€ un an plus tôt, porté par l'effet positif du désendettement du Groupe au cours de l'exercice 2019-2020.

Le Groupe réalise sur l'exercice un résultat net de 42,2 M€, contre 8,3 M€ sur l'exercice précédent (qui incluait 10,5 M€ de résultat exceptionnel lié à la cession des bâtiments du Groupe).



Une structure financière particulièrement solide

Les capitaux propres s'établissent à 101,6 M€ au 31 mars 2021 (contre 62,5 M€ au 31 mars 2020) pour une trésorerie nette de l'endettement financier de 31,3 M€ à l'issue de l'exercice (contre 8,6 M€ d'endettement financier net au 31 mars 2020).

Le Groupe a généré, sur 2020-2021, un flux de trésorerie nette de 31,7 M€, tout en conservantc un niveau de stock élevé dans un contexte de forte demande pour les produits high-tech.



DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2020-2021

Après une période d'investissements importants accompagnée d'une profitabilité significativement améliorée, le Groupe LDLC a décidé de renouer avec le versement d'un dividende, proposé à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 24 septembre 2021, de 2,00 € par action au titre de l'exercice 2020-2021

Pour rappel, le Groupe avait déjà versé un acompte sur dividendes de 0,50 € par action au titre de l'exercice (détaché le 23 février 2021 et mis en paiement le 25 février 2021).



ACTUALITÉS RÉCENTES ET PERSPECTIVES

L'Armoire de Bébé inaugure deux nouvelles boutiques début 2021-2022 et poursuit son développement

Lancé en mai 2015 par le Groupe LDLC, L'Armoire de Bébé a connu un essor important cette année. Fort d'un concept novateur dans l'univers de la puériculture et du succès de son offre omnicanale (site e-commerce et 2 magasins à Limonest (69) et à Orgeval (78)), L'Armoire de Bébé a inauguré, en avril 2021, un concept store unique de près de 500 m2 à Epagny Metz-Tessy (74), proposant plus de 4 000 références respectueuses de bébé.

Toujours soucieux d'accompagner les clients dans le développement de leur enfant, L'Armoire de Bébé propose également, au sein de ce concept store, un espace atelier destiné à diverses initiations : portage bébé, ostéopathie des petits, rencontre avec une sage-femme ou encore coaching familial.

Le réseau de l'enseigne poursuit son développement sur le marché en croissance de l'équipement et le bien-être autour de l'enfant de 0 à 3 ans avec l'ouverture, en mai 2021, d'une 4ème boutique à Nîmes.



Le Groupe se dote d'un nouvel outil logistique pour accompagner la croissance de ses activités

Le Groupe LDLC a pris à bail, en état futur d'achèvement, un entrepôt d'environ 28 000 m2 visant à remplacer la structure logistique existante de 21 000 m2 dans la région lyonnaise.

Ce nouvel entrepôt, qui permettra de faire face à l'accroissement de ses activités dans les années à venir, devrait être opérationnel sur l'exercice 2022-2023. Il représente un investissement total d'environ 5 M€ pour le Groupe et une charge annuelle additionnelle de loyer estimée à 350 K€.



Le site LDLC.com prochainement décliné dans plusieurs langues

Le Groupe LDLC lancera, dans les prochains mois, une version de son site en italien pour adresser la clientèle transalpine. Une version anglaise est également en préparation pour la clientèle européenne non-francophone. Avec ces déclinaisons en langue étrangère, le Groupe entend bénéficier d'une plus forte visibilité en Europe et dynamiser les ventes hors de France, à l'instar du succès rencontré par la version espagnole du site.



Confiance réitérée dans la croissance de l'activité pour l'exercice 2021-2022

Le Groupe LDLC observe actuellement, sur ses marchés, des tendances favorables et pérennes, que ce soit la demande forte d'équipements, tant de la part des particuliers que des entreprises, pour répondre aux nouveaux usages numériques ou d'innovation produits.

Dans ce contexte de nette progression de son activité et de sa rentabilité, le Groupe LDLC est confiant dans la bonne dynamique de son activité et sa capacité à consolider ses fondamentaux pour l'exercice 2021-2022. Le Groupe estime être en mesure de délivrer des résultats à nouveau en progression avec un objectif de chiffre d'affaires entre 750 M€ et 800 M€, et un excédent brut d'exploitation supérieur à 70 M€.



Prochain communiqué :

Le 22 juillet 2021 après Bourse, chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021-2022





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.



Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com



