26/04/2021 - 17:45

Le 28 avril, LDLC ouvre les portes d'un nouveau point de vente à Caen. L'expert de la vente de matériel informatique et high-tech s'implante au Centre Commercial Val Saint-Clair (Hérouville-Saint-Clair), sur une surface de vente de 85 m2. À la tête de ce magasin, un nouveau franchisé, Yanis Abounacer, qui attend avec impatience de rencontrer ses nouveaux clients.

Les habitants de Caen et de sa région peuvent désormais profiter des meilleurs conseils de la part de 2 vendeurs et conseillers techniques, qui se font un plaisir d'orienter chaque client vers le meilleur produit, en fonction des besoins exprimés. La boutique LDLC dispose également d'un atelier permettant la réparation et le montage des ordinateurs.

Informations pratiques :

Facebook : https://www.facebook.com/LDLC.Caen/

Adresse : Centre Commercial Val Saint-Clair - Rue de la Pompe - 14200 Hérouville-Saint-Clair

Horaires d'ouverture : Du mardi au samedi : 10h - 18h30





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

