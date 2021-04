20/04/2021 - 17:45

Le Groupe LDLC, acteur incontournable du commerce informatique et high-tech, devient l'un des plus importants actionnaires de Time for the Planet, en versant au fonds citoyen 200 000 euros. Le Groupe LDLC est fier de prendre part à ce projet à vocation collective. Ce rapprochement devrait permettre de travailler sur des événements communs, destinés à mettre en lumière l'initiative et les actions concrètes à mettre en place.

Lancé en 2019, Time for the Planet, fonds à but non lucratif créé par de jeunes entrepreneurs lyonnais, se donne pour objectif de financer 100 entreprises destinées à lutter contre le dérèglement climatique, notamment à travers la réduction des gaz à effet de serre, et ce, à l'échelle mondiale. À ce jour, plus de 18 000 actionnaires ont déjà rejoint l'aventure, et plus de 3 millions d'euros ont été rassemblés, sur le milliard visé.

« Pour le Groupe LDLC il est important de soutenir des initiatives comme celle de Time for the Planet. Je suis persuadé de l'urgence de la situation, et je crois sincèrement que ce sont les entrepreneurs qui arriveront à faire bouger le système. Le pont entre e-commerce et écologie n'est pas évident, c'est pour cela qu'il nous faut nous entourer de porteurs de projets qui demain, nous permettront de trouver une meilleure harmonie entre économie, et respect de la planète. » déclare Laurent de la Clergerie, Président-Fondateur du Groupe LDLC.



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

