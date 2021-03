15/03/2021 - 17:45



Le Groupe LDLC, acteur incontournable du commerce informatique et high-tech depuis 25 ans, entre dans la communauté des entreprises certifiées Great Place To Work. Valable pour une durée d'un an, cette certification constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de l'environnement de travail d'une entreprise.

La certification intervient après une enquête, le Trust Index©, réalisée auprès des salariés pendant 15 jours.

Le Groupe obtient d'excellents résultats ! 82% des salariés interrogés affirment qu'ils sont dans une entreprise où il fait bon travailler. Et plus globalement, le taux de réponses positives au questionnaire est de 71%. Ces deux statistiques sont supérieures aux moyennes habituellement enregistrées par des entreprises de taille similaire.

Le Groupe LDLC se distingue depuis plusieurs années dans la recherche du bien-être de ses salariés, avec une mesure phare adoptée depuis le mois de janvier 2021 : la semaine de 4 jours. Les salariés du Groupe profitent également d'un environnement de travail facilitant le travail collaboratif, de l'intervention de coachs internes ou encore de facilitateurs.

« La certification Great Place To Work vient récompenser nos efforts en matière de qualité de vie au travail. J'ai à cœur de continuer à œuvrer au bien-être des salariés. Je crois profondément à un nouveau modèle d'entreprise basée sur plus de confiance, d'autonomie et de responsabilité de chacun » déclare Laurent de la Clergerie, Président-Fondateur du Groupe LDLC.





À propos de Great Place to Work®

Great Place To Work® est l'acteur de référence sur la qualité de vie au travail. Nos équipes d'experts accompagnent la transformation culturelle des organisations depuis plus de 25 ans. Grâce à une méthodologie structurante et unique, nous évaluons la perception des collaborateurs et les pratiques des entreprises. Nous proposons également des solutions d'accompagnement sur-mesure pour aider les organisations à devenir et rester des great places to work et à ancrer la confiance au cœur de leur culture d'entreprise. L'objectif : nourrir durablement leur performance globale et l'épanouissement de leurs collaborateurs !

Comment sont évaluées les entreprises ?

Notre méthodologie nous rend unique et différent. Nous évaluons les entreprises à l'aide de deux outils :

le Trust Index© est une enquête auprès des salariés.

Le Culture Audit© évalue la qualité et diversité des pratiques managériales mises en place au sein de l'entreprise.

Pour plus d'information : www.greatplacetowork.fr ou [email protected]



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

