LDLC OL, club de sport électronique français rattaché au club de foot Olympique Lyonnais et Handicap International, ONG qui vient en aide aux populations vulnérables et aux personnes en situation de handicap, lancent leur partenariat avec une mission principale : favoriser l'inclusion des personnes handicapées par l'esport. Ce partenariat, conclu pour une durée d'un an reconductible prévoit la mise en place d'une série d'événements et d'actions de sensibilisation destinés aux acteurs de l'esport afin de les familiariser au monde du handicap.

UN PARTENARIAT ARBORÉ FIÈREMENT SUR LE MAILLOT DE LDLC OL

Le logo de Handicap International, positionné sur la manche gauche des maillots de l'équipe de LDLC OL grave dans le marbre ce partenariat. La main ouverte de Handicap International symbolise ainsi la volonté de l'équipe d'ouvrir l'esport aux personnes en situation de handicap pour le rendre plus inclusif.

« C'est avec beaucoup de fierté que nous annonçons donc notre partenariat avec Handicap International. Au gré de nos échanges, l'ONG nous a finalement choisi pour l'accompagner dans sa démarche de reconnaissance auprès de nos communautés sur le long terme. La structure LDLC OL a toujours été sensibilisée sur le sujet du handicap et notamment sur celui de l'accessibilité et l'inclusion des joueurs dans ces situations lors des compétitions. Si ce n'est pas encore évident de voir évoluer des personnes en situation de handicap à haut niveau, cela devrait l'être beaucoup plus dans le cas de simples compétitions amateures. » explique Stéphan EUHTINE, directeur LDLC OL.

« Handicap International a fait de l'inclusion des personnes en situation de handicap, plus qu'une mission, un combat. Dans le monde professionnel, dans le système éducatif, dans l'accès aux soins, la vie quotidienne, les équipes de Handicap International accompagnent les personnes à besoins particuliers tout au long de leur parcours. C'est donc tout naturellement que nous avons décidé de nous tourner vers le gaming, et plus précisément l'esport. Alors qu'aujourd'hui le gaming est devenu un espace d'échange et de dialogue à part entière, il nous semblait important d'y porter le sujet de l'inclusion au sens large. » explique Xavier du Crest de Villeneuve, directeur France de Handicap International.

UN TOURNOI GAMING INCLUSIF, PREMIER D'UNE SÉRIE D'ÉVÉNEMENTS À VENIR

Ce partenariat sera notamment marqué par un événement en mars prochain dont le principe est simple : organiser un tournoi gaming en streaming mêlant influenceurs et joueurs en situation de handicap en les mettant tous sur un pied d'égalité. Pour se faire, tous les joueurs valides se verront attribuer un handicap moteur ou sensoriel au gré du live. Ce premier tournoi réunira des joueurs et streamers de l'équipe LDLC OL et d'autres horizons qui s'affronteront sur un jeu connu de la scène esportive.

Cet événement sera le premier d'une longue série, puisque LDLC OL et Handicap International comptent bien réitérer l'expérience d'ici la fin de l'année.

ORGANISÉ LE 20 MARS A 18H

« Ce partenariat avec LDLC OL est une première en France. À travers le jeu, nous souhaitons créer un véritable levier d'inclusion, un outil pour promouvoir la différence comme « force inclusive ». Grâce à des événements coorganisés, des ateliers, des conférences, des streams etc… ce partenariat permet de sensibiliser nos publics sur la thématique du handicap et de l'accessibilité de façon originale et innovante, la promesse d'un grand nombre d'aventures et de belles surprises. » rappelle Xavier du Crest de Villeneuve, directeur France de Handicap International.

« LDLC OL accompagnera donc Handicap international dans sa stratégie de communication via des événements, dans l'activation d'outils de communication et d'appels aux dons quand l'actualité le nécessitera plus que de coutume, et enfin dans la sensibilisation de nos publics via des ateliers, des conférences, des expérimentations que nous pourrons organiser à plus le long terme. » témoigne Stéphan EUTHINE, directeur LDLC OL.

À propos de Handicap International

Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près de 40 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l'organisation. Handicap International est l'une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.

À propos de LDLC OL

Créée le 16 août 2010, sous le nom de TEAM LDLC, à l'époque, LDLC OL a fusionné avec le club de football Lyonnais, L'Olympique Lyonnais le 7 Janvier 2020. LDLC OL, opérée par la SAS LDLC Event depuis juin 2016, est la plus ancienne équipe professionnelle de l'esport français en activité, et l'une des plus titrées. Avec un palmarès de plus de 190 podiums nationaux et internationaux en 10 ans sur plus d'une douzaine de disciplines, la TEAM LDLC a formé plus d'une trentaine de joueurs professionnels internationaux.

Plus d'infos : http://www.ldlc-ol.com/

À propos de LDLC EVENT

La société SAS LDLC EVENT est une filiale du Groupe LDLC, spécialisée dans l'évènementiel, la production de contenus vidéo, la communication et le storytelling via le jeu vidéo et l'esport. Elle a été créée en mai 2016 et a notamment cofondé l'association France Esports, fédérant les acteurs de l'esport français. Son directeur Stéphan EUTHINE en est l'actuel Président depuis juin 2017.



