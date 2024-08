01/08/2024 - 16:30

Résistance des résultats dans un contexte

macro-économique défavorable

Reprise de la croissance du Colis, mais diminution des marges

Poursuite de la baisse des volumes du courrier

Repli des résultats de La Banque Postale, sous l'effet d'une baisse des revenus de l'assurance

Gestion rigoureuse des charges

Un leadership ESG reconnu : certification SBTi

dans les domaines du transport, de la logistique et de la banque

Performance financière consolidée Chiffre d'affaires 1 : 17,0 Mds€ -0,6% vs 30/06/2023 -0,9% vs 30/06/2023 à périmètre et change constants (pcc)

Résultat d'exploitation 2 : 1 127 M€ vs 1 166 M€ au 30/06/2023 1 079 M€ hors éléments non-récurrents significatifs (a) , -435 M€ vs 30/06/2023 à pcc

Résultat net part du groupe : 495 M€ vs 461 M€ au 30/06/2023 450 M€ hors éléments non-récurrents significatifs (b) , -272 M€ vs 30/06/2023 à pcc



Free cash-flow3 : -261 M€

vs -128 M€ au 30/06/2023 Investissements4 (hors LBP) : 634 M€

vs 638 M€ au 30/06/2023 Croissance externe5 (hors LBP) : 58 M€

vs 433 M€ au 30/06/2023 Capitaux propres part du groupe : 22,7 Mds€

vs 22,4 Mds€ au 31/12/2023 Dette nette : 12,4 Mds€

vs 12,0 Mds€ au 31/12/2023

(a) i.e. hors impacts sur le Rex des éléments non-récurrents significatifs : +48 M€ au 30/06/2024 et -251 M€ au 30/06/2023 ;

(b) i.e. hors impacts sur le RNpg des éléments non-récurrents significatifs : +44 M€ au 30/06/2024 et -171 M€ au 30/06/2023.

Principaux faits marquants

Le premier semestre 2024 a été marqué par un recul de l'inflation, un début de baisse des taux d'intérêt et une croissance limitée en Europe. Dans ce contexte :

les volumes de Courrier poursuivent leur baisse structurelle (-10,3% vs 30/06/2023) ;

poursuivent leur baisse structurelle (-10,3% vs 30/06/2023) ; les volumes globaux de Colis distribués progressent par rapport au premier semestre 2023, à 1,3 milliard (+3,1% vs 30/06/2023) ; cette évolution résulte de hausses des volumes de Geopost (+2,6%) et de Colissimo (+5,6%) ;

distribués progressent par rapport au premier semestre 2023, à 1,3 milliard (+3,1% vs 30/06/2023) ; cette évolution résulte de hausses des volumes de (+2,6%) et de (+5,6%) ; les résultats de La Banque Postale sont en repli, après un premier semestre 2023 marqué par des éléments exceptionnels sur les activités assurances.

Le groupe poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique :

Conforter le socle des activités historiques et accélérer le développement des moteurs de croissance Dans la logistique : accélération du déploiement par Geopost de son réseau hors-domicile Pickup, l'un des plus vastes et plus denses d'Europe, comptant 115 000 points-relais et consignes fin juin et lancement par Pickup 6 des premières consignes alimentées par énergie solaire en France, en février, inauguration par BRT d'un nouveau hub stratégique à Cessalto (province de Trévise), l'une des zones industrielles les plus actives en Italie, visant à améliorer l'efficacité de l'ensemble du réseau dans le nord-est du pays ; en juin, ouverture par DPD Portugal de son plus grand hub à Loures (à proximité de Lisbonne) ayant reçu l'une des plus hautes certifications BREEAM 7 , fin juin, cession par Geopost de 15% du capital de C Chez Vous au groupe Rhenus, leader européen de la logistique de l'habitat, permettant à sa filiale de bénéficier de l'expertise de son nouvel actionnaire, depuis janvier, en complément des relations entre Geopost et Vinted en France et dans onze pays européens, franchissement d'une nouvelle étape dans le partenariat entre La Poste et Vinted , avec un nouveau service de livraison Colissimo permettant de faciliter et d'accélérer les envois et réceptions d'achats de seconde main. Dans la bancassurance : en juillet, signature d'accords engageants entre CNP Assurances et La Mutuelle Générale en vue de créer un acteur majeur de la protection sociale (santé et prévoyance individuelles et collectives) dans le cadre d'un partenariat, début avril, naissance d'un leader européen de la gestion de conviction par absorption de Tocqueville Finance , filiale de gestion actions de LBP AM , par La Financière de l'Échiquier (LFDE) suite à l'acquisition de celle-ci par LBP AM en juillet 2023, le 1 er juillet, signature par CNP Assurances d'un accord de distribution exclusif avec Banco de Brasilia sur une période de 20 ans 8 . Dans le data marketing , acquisition en juin de LineUP7 (75%) par Isoskèle , une agence de marketing technologique qui met la data au service des enjeux marketing.



Construire la croissance de demain En février, lancement de la cession de La Poste Telecom , premier opérateur virtuel du marché français sous la marque La Poste Mobile, ouvrant ainsi une nouvelle phase de développement de la société via : l'acquisition par Bouygues Telecom de 100 % du capital (détenu à 51 % par La Poste et à 49 % par SFR) pour un montant de 950 M€, la conclusion d'un partenariat de distribution exclusif dans le réseau postal et d'un contrat de licence de la marque La Poste Mobile (propriété de La Poste) ; Dans les services digitaux , lancement en mars par Docaposte de la 1 ère offre complète de cybersécurité répondant aux besoins des entreprises, des collectivités territoriales et des établissements de santé, accompagnée en avril d'un partenariat avec Bpifrance afin de relayer cette offre auprès des TPE, PME et ETI via ses propres canaux ; Dans la confiance numérique , lancement en mai par Docaposte de Dalvia Santé ; sa solution d'IA générative éthique et souveraine dédiée aux professionnels et établissements de santé en collaboration avec des acteurs français (Mistral AI et NumSpot). En phase de test, la solution sera distribuée par La Poste Santé & Autonomie dès septembre 2024 ; Dans la data en santé , lancement en mai par La Poste Santé & Autonomie de la 1 ère solution de préparation administrative et médicale de l'hospitalisation, en partenariat avec la start-up Yooli.



Accroître notre exigence en termes de rentabilité et de taille critique en juillet, signature d'un contrat de cession à 100% par CNP Assurances de sa filiale CNP Cyprus Insurance Holdings (activités d'assurance à Chypre et en Grèce) à Hellenic Bank Public Company Ltd dans le cadre de la stratégie de recentrage de sa présence en Europe ; La Banque Postale a entériné fin avril la cessation des activités de Ma French Bank , qui se déroule sur 15 mois.



Un groupe engagé :

Une entreprise engagée qui agit pour le climat Mise en place du budget carbone au niveau des branches du groupe afin de piloter la réduction des émissions en lien avec la trajectoire carbone et la gestion rigoureuse des moyens, coûts et investissements associés ; 100% des colis livrés par Colissimo en mode décarboné à Paris intra-muros. Ce même objectif est désormais étendu à l'ensemble du Grand Paris avant fin 2024. Le groupe continue de renforcer sa flotte de véhicules électriques en Europe. Au 30/06/2024, le parc de véhicules électriques piloté par Véhiposte 9 comprend 23 531 véhicules et celui de Geopost plus de 9 300 véhicules alternatifs ; Signature en juillet d'un nouveau partenariat entre La Banque Postale et la Banque Européenne d'Investissement pour soutenir les entreprises françaises dans le financement de leurs projets de mobilité et de transition énergétique, dans une enveloppe de 600 M€. La Banque Postale a lancé en juillet 2023 son crédit immobilier à impact pour accompagner ses clients dans la rénovation énergétique de leurs logements. Les financements des acquisitions avec travaux de rénovation énergétique ont depuis été multipliés par 6.



Une entreprise innovante qui œuvre pour la prise en compte des limites planétaires La Poste a créé au 1 er janvier la première offre de collecte et recyclage des vêtements professionnels avec sa filiale Recygo . Cette filière permettra aux entreprises de se conformer à la réglementation, qui rendra obligatoire le tri et la valorisation des vêtements professionnels à partir du 1 er janvier 2025 ; La nouvelle charte data & IA de La Poste a été présentée à VivaTech 2024, en cohérence avec ses valeurs de confiance et d'intégrité.



La Poste, entreprise attentive, qualifiante et engagée dans l'innovation sociale et la performance Etape majeure dans la transformation du dialogue social de La Poste 10 avec la signature des 10 accords collectifs nécessaires à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques (CSE) avant le 31 octobre 2024 ; Le nouvel accord d'intéressement, conclu en juin 2024, intègre des indicateurs de responsabilité sociale et environnementale tels que le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt de La Poste SA et le taux de réduction des gaz à effet de serre (GES) du groupe ; Accords aidants : signature d'un avenant prolongeant l'accord au bénéfice des postiers aidants prévoyant des mesures et prestations spécifiques visant à mieux concilier vie professionnelle et rôle d'aidant ; Assurance emprunteur : CNP Assurances annonce la suppression des surprimes et des exclusions liées au cancer du sein pour les personnes ayant surmonté cette maladie. Elles pourront dorénavant souscrire un contrat d'assurance emprunteur dès la fin de leur traitement sans attendre le délai légal de 5 ans fixé par le droit à l'oubli.



Une entreprise de proximité qui contribue au développement des territoires et à l'accessibilité des services La Poste expérimente un modèle de bureau itinérant, les « camions jaunes », dans les zones isolées de 5 départements (Creuse, Gers, Jura, Haute Marne, Orne). Le groupe illustre ainsi sa volonté de dynamiser sa présence au cœur des zones rurales et, plus largement, de participer au maintien des services publics sur l'ensemble du territoire.



Un engagement et un leadership reconnus Reconnaissance du leadership ESG du groupe La Poste avec l'approbation par SBTi de ses objectifs de réduction des émissions carbone dans les domaines du transport, de la logistique et de la banque ; le groupe vise « zéro émission nette » à horizon 2040, avec une décennie d'avance sur les objectifs de l'Accord de Paris ; CNP Assurances est classée n°1 des 23 plus grands assureurs vie mondiaux par l'ONG britannique ShareAction 2024 , avec un score de 51/100, grâce ses engagements climat et biodiversité.



Le Conseil d'administration de La Poste a arrêté les états financiers consolidés du groupe pour le premier semestre 2024. Le président directeur-général Philippe Wahl a déclaré :

Les résultats semestriels du groupe La Poste résistent dans un contexte macro-économique qui demeure très difficile.

Au cours du semestre passé, le courrier qui représente moins de 20 % du chiffre d'affaires du groupe depuis 2020, a vu la baisse de ses volumes atteindre -10%. Les nouveaux services de proximité humaine se développent et ont progressé de 16%. Dans le colis, la forte consolidation du marché mondial, l'exacerbation de la concurrence et l'augmentation des coûts de transport et de personnel entraînent un e diminution des marges. Pour autant, Colissimo et Geopost obtiennent un accroissement de leurs volumes, respectivement de +5,6% et +2,6%.

La Banque Postale affiche des résultats financiers en repli au premier semestre 2024, après un premier semestre 2023 exceptionnel sur les activités assurances. Le groupe s'appuie sur une structure de bilan solide, un niveau de liquidité robuste et un niveau de solvabilité élevé. 11e bancassureur de la zone Euro, La Banque Postale poursuit la transformation de son modèle de bancassureur complet et intégré, en France et à l'international.

Tout en adaptant la présence postale au plus près des besoins des clients, la branche Grand Public et Numérique montre une dynamique commerciale positive notamment en matière de bancassurance, et dans la téléphonie mobile avec une augmentation du parc de La Poste Mobile à 2,4 millions d'abonnés. Dans les services de confiance numérique, Docaposte a lancé la première offre complète de cybersécurité répondant aux besoins des PME et des collectivités territoriales.

En matière de responsabilité sociale et environnementale, le groupe La Poste se situe parmi les entreprises les mieux notées au monde et a reçu la certification SBTi dans les domaines du transport, de la logistique et de la banque. Sur le volet social, la signature des 10 accords sociaux nécessaires à la mise en place prochaine des Comités Sociaux et économiques (CSE) témoigne de la qualité du dialogue social.

Ces dernières semaines, les facteurs et les factrices ont, une fois encore, démontré toute leur efficacité avec la réussite de la distribution des plis électoraux.

Je remercie l'ensemble des postières et des postiers pour leur engagement quotidien dans la réalisation de nos missions.

Nous avons transformé notre modèle stratégique. Il est aujourd'hui plus diversifié, plus numérique, plus international. J'ai confiance dans la capacité du groupe La Poste à poursuivre son développement au service de la société tout entière. »

Performance financière 30/06/2024 30/06/2023 Variations Variations à pcc(a) (en M€) (en %) (en %) Chiffre d'affaires 16 985 17 086 -102 -0,6 -155 -0,9 Charges opérationnelles nettes (15 878) (15 929) +51 -0,3 +6 ns Résultat d'exploitation 1 127 1 166 -39 -3,4 -137 -11,1 Résultat d'exploitation hors éléments non-récurrents significatifs (b) 1 079 1 417 -337 -23,8 -435 -29,4 Résultat financier (137) (111) -27 +24,1 -25 +23,3 Impôt sur le résultat (369) (455) +87 -19,0 +85 -19,1 Résultat net part du groupe 495 461 +34 +7,3 -57 -10,6 RNpg hors éléments non-récurrents significatifs (c) 450 632 -182 -28,8 -272 -38,5 Free cash-flow (261) (128) -132 ns

(a) A périmètre et change constants (convention appliquée dans l'ensemble du présent communiqué de presse).

(b) Hors impacts sur la variation du Rex des éléments non-récurrents significatifs (+48 M€ au 30/06/2024 ; -251 M€ au 30/06/2023).

(c) Hors impacts sur la variation du RNpg des éléments non-récurrents significatifs (+44 M€ au 30/06/2024 ; -171 M€ au 30/06/2023).

Notation financière Long terme/ court terme Perspective Dernière publication S&P Global Ratings A/A-1 Stable 04/06/2024 Fitch Ratings A+/F1+ Stable 15/12/2023

Notation extra-financière Dernier classement Dernière mise à jour Moody's ESG Solutions 2ème ex-aequo tous secteurs confondus ; score 77/100 janvier 2024 CDP Top 6% tous secteurs confondus

Leadership CDP Climate Change ; score A- janvier 2024 Ecovadis Top 2% des fournisseurs ; score 77/100 septembre 2023

Analyse des résultats consolidés du groupe

Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 16 985 millions d'euros, en léger repli de -102 millions d'euros (-0,6%) par rapport au 30/06/2023, dans un contexte encore difficile d'inflation en cours de normalisation, de faible croissance et de début de desserrement des taux d'intérêt en Europe. Cette évolution s'explique notamment par la baisse des produits de CNP Assurances après une année 2023 exceptionnelle.

Les effets périmètre s'élèvent à +18 millions d'euros, essentiellement portés par La Banque Postale (+66 millions d'euros), Geopost (-61 millions d'euros) et la branche Grand Public & Numérique (+14 millions d'euros). Les effets de change sont favorables, à +36 millions d'euros (dont +32 millions d'euros sur la livre sterling). Hors effets périmètre et change, le chiffre d'affaires du groupe décroit de -155 millions d'euros (-0,9%) par rapport au 30/06/2023, traduisant des évolutions diverses au niveau des branches (cf infra « Analyse détaillée par activité »).

Le résultat d'exploitation du groupe s'établit à 1 127 millions d'euros, en retrait de -39 millions d'euros (-3,4%) par rapport au 30/06/2023. La marge opérationnelle se situe à 6,6% (vs 6,8% au 30/06/2023).

Les effets périmètre atteignent +107 millions d'euros (dont +79 millions d'euros portés par Geopost) et change -10 millions d'euros. En organique, le résultat d'exploitation baisse de -137 millions d'euros (-11,1%).

Cette évolution est impactée par un ensemble d'éléments non-récurrents significatifs s'élevant respectivement à +48 millions d'euros au 30/06/2024 (dont +61 millions d'euros portés par Geopost11) et à -251 millions d'euros au 30/06/2023 (dont -272 millions d'euros liés à Geopost12).

Hors éléments non-récurrents significatifs, le résultat d'exploitation du groupe s'élève à 1 079 millions d'euros au 30/06/2024 (vs 1 417 millions d'euros au 30/06/2023), en baisse de -435 millions d'euros à périmètre et change constants. (cf infra « Analyse détaillée par activité »).

Le résultat financier s'établit à -137 millions d'euros, se dégradant de -27 millions d'euros par rapport au 30/06/2023, essentiellement sous l'effet du renchérissement du coût de l'endettement financier net de -34 millions d'euros.

Le résultat net part du groupe s'établit à +495 millions d'euros, en hausse de +34 millions d'euros par rapport au 30/06/2023. La marge nette se situe à 2,9% (vs 2,7% au 30/06/2023).

Hors effets périmètre (+96 millions d'euros, dont +83 millions d'euros portés par Geopost et +16 millions d'euros par La Banque Postale) et change (-6 millions d'euros), le résultat net part du groupe décroit de -57 millions d'euros.

Des éléments non-récurrents significatifs ont un impact sur l'évolution du résultat net part du groupe :

au 30/06/2024 : +44 millions d'euros (dont notamment +61 millions d'euros portés par Geopost 13 ), et

), et au 30/06/2023 : -171 millions d'euros (dont -248 millions d'euros portés par Geopost14).

Hors éléments non-récurrents significatifs, le résultat net part du groupe s'établit à 450 millions d'euros au 30/06/2024 (vs 632 millions d'euros au 30/06/2023), en décroissance de -272 millions d'euros à périmètre et change constants.

Le free cash-flow généré par le groupe au 30/06/2024 s'établit à -261 millions d'euros, en baisse de -132 millions d'euros par rapport au 30/06/2023, en lien avec la baisse de l'EBITDA ajusté (-346 millions d'euros).

Les investissements15 s'élèvent à 634 millions d'euros, quasi-stables par rapport au 30/06/2023 (-0,6%) et la croissance externe16 s'inscrit en fort repli à 58 millions d'euros (vs 433 millions d'euros au 30/06/2023).

Dette nette et structure financière 30/06/2024 31/12/2023 Variations (en M€) Dette nette(a) 12 359 11 997 +362 +3,0% Dette nette/EBITDA ajusté ( a) 7,8 6,2 - - Capitaux propres part du groupe (CP) 22 680 22 424 +256 +1,1% Dette nette/CP 54,5% 53,5% - +1,0 pt

(a) Définition présentée en Annexe 2 du présent communiqué de presse.

La dette nette17 comprend 4 102 millions d'euros de passifs de location. Son évolution résulte notamment du free cash-flow généré (-261 millions d'euros), du flux net de financement de la croissance externe (-58 millions d'euros) des dividendes versés (partie cash : -25 millions d'euros) et est impactée par la neutralisation du solde des provisions RH hors dispositifs de fin de carrière (-33 millions d'euros) inclus dans le calcul du free cash-flow.

Les capitaux propres consolidés part du groupe sont en hausse de +256 millions d'euros par rapport au 30/06/2023, principalement sous l'effet du résultat net part du groupe (+495 millions d'euros) et de la variation des écarts de conversion (-255 millions d'euros) essentiellement portée par CNP Assurances. Les réserves varient de +39 millions d'euros.

Analyse détaillée par activité

30/06/2024 30/06/2023 Variations Variations à pcc (en M€) Retraité(a) (en %) (en %) Chiffre d'affaires 16 985 17 086 -102 -0,6 -155 -0,9 dont Services-Courrier-Colis 4 983 4 989 -6 -0,1 -6 -0,1 dont Geopost 7 741 7 639 +102 +1,3 +111 +1,5 dont La Banque Postale 3 649 3 864 -215 -5,6 -265 -6,9 dont Grand Public et Numérique 3 209 3 337 -128 -3,8 -142 -4,3 dont Autres secteurs et intercos (2 597) (2 743) +145 -5,3 +147 -5,4 Résultat d'exploitation 1 127 1 166 -39 -3,4 -137 -11,1 dont Services-Courrier-Colis (42) 134 -176 ns -176 ns dont Geopost 333 19 +314 ns +230 ns dont La Banque Postale 1 111 1 326 -215 -16,2 -231 -17,7 dont Grand Public et Numérique 61 138 -76 -55,6 -74 -54,0 dont Autres secteurs et intercos (336) (450) +114 -25,3 +114 -25,4 Résultat d'exploitation

hors éléments non-récurrents significatifs (b) 1 079 1 417 -337 -23,8 -435 -

(a) La répartition sectorielle du chiffre d'affaires au 30/06/2023 est retraitée, suite au transfert au cours du premier semestre 2024 de la société Docaposte BPO IS de la branche Grand Public & Numérique vers la branche Services-Courrier-Colis.

(b) i.e. hors impacts sur le Rex du groupe des éléments suivants : +48 M€ au 30/06/2024 et -251 M€ au 30/06/2023.

Les contributions des branches au chiffre d'affaires et au résultat d'exploitation du groupe résultent d'évolutions contrastées au sein des branches, qui s'analysent comme suit18 :

Services-Courrier-Colis

Le chiffre d'affaires de la branche s'établit à 4 983 millions d'euros, stable (-0,1%) en publié et en organique par rapport au 30/06/2023 retraité.

Le chiffre d'affaires Courrier s'élève à 3 355 millions d'euros, en baisse organique de -55 millions d'euros (-1,6%) par rapport au 30/06/2023. Cette évolution résulte principalement : des effets volume défavorables de -216 millions d'euros (-9,9%), en partie compensés par un effet prix favorable de +144 millions d'euros provenant de l'augmentation tarifaire intervenue au 1 er janvier 2024, de +6,6% en moyenne 19 ; de la facturation liée aux élections de juin (européennes et 1 er tour des législatives nationales) de +49 millions d'euros ; une baisse de l'international de -20 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires comprend 144 millions d'euros20 au titre de la compensation de la mission de service universel postal (vs 150 millions d'euros au premier semestre 2023), laquelle demeure néanmoins déficitaire.

Dans un marché marqué par de fortes pressions concurrentielles, l'activité Colissimo génère un chiffre d'affaires de 1 088 millions d'euros, en progression de +43 millions d'euros (+4,1%, en publié et en organique), reflétant une hausse des volumes de colis à jours ouvrés équivalents de +6,5% (avec 210 millions d'objets commercialisés au premier semestre 2024 21 ) et des hausses tarifaires.

) et des hausses tarifaires. Le chiffre d'affaires des Filiales s'établit à 540 millions d'euros, en légère progression de +6 millions d'euros (+1,1%, en publié et en organique), résultant essentiellement :

d'une baisse des activités du pôle Mediaposte (-23 millions d'euros) ;

(-23 millions d'euros) ; d'une croissance du pôle Santé & Autonomie de +8 millions d'euros, principalement tirée par le développement commercial d'Asten ;

de +8 millions d'euros, principalement tirée par le développement commercial d'Asten ; d'une progression organique du pôle Nouveaux Services (+20 millions d'euros).

Aux bornes du groupe, les Nouveaux services de proximité humaine représentent un chiffre d'affaires s'élevant à 390 millions d'euros, en croissance dynamique de +16,5%22.

Le résultat d'exploitation s'établit à -42 millions d'euros, en baisse de -176 millions d'euros par rapport au 30/06/2023 (les effets périmètre et change étant nuls). Celle-ci résulte de :

la décroissance du résultat d'exploitation du Courrier de -162 millions d'euros, sous les effets conjugués de la décroissance de l'activité, la baisse progressive de l'inflation et les mesures de réduction des charges opérationnelles ;

le léger repli du résultat d'exploitation de Colissimo (-2 millions d'euros), lié notamment à une évolution défavorable du mix client consécutive au développement des volumes de colis en provenance d'Asie ;

la baisse du résultat d'exploitation des Filiales de -12 millions d'euros, due principalement au repli du pôle Mediaposte, malgré le rééquilibrage des résultats de Mediaposte France depuis mars, lié au plan de remédiation de l'activité imprimés publicitaires.

Hors éléments non-récurrents (-5 millions d'euros au 30/06/2024 liés aux impacts de la transformation de l'activité imprimés publicitaires23), la décroissance du résultat d'exploitation de la branche est de -171 millions d'euros à périmètre et change constants, reflétant principalement la baisse de l'activité Courrier. Neutralisée des reprises de provision liées aux dispositifs de fin de carrière en 2023 et 2024, la décroissance du résultat d'exploitation serait de -72 millions d'euros.

Les investissements pour assurer la maintenance des outils industriels et informatiques sont stables et s'élèvent à 118 millions d'euros (vs 115 millions d'euros au 30/06/2023).

La croissance externe24 atteint 50 millions d'euros (vs 4 millions d'euros au 30/06/2023), correspondant aux acquisitions de LineUP7 par Isoskèle et aux rachats des minoritaires d'Asten Santé et de MN Santé.

Geopost

Le chiffre d'affaires de la branche atteint 7 741 millions d'euros, en croissance de +102 millions d'euros (+1,3%) par rapport au 30/06/2023. Hors effets périmètre (-61 millions d'euros, liés notamment à la cession de Stuart en novembre 2023 et à l'intégration d'Absolutely) et change (+52 millions d'euros, dont principalement +33 millions d'euros sur la livre sterling et +28 millions d'euros sur le zloty polonais), la progression organique de +111 millions d'euros (+1,5%) s'analyse comme suit :

Le chiffre d'affaires des activités de colis rapide et express en France et à l'étranger s'établit à 6 498 millions d'euros, en hausse organique de +133 millions d'euros (+2,1%), reflétant la progression des volumes (1,0 milliard de colis livrés sur la période, soit +3% en organique par rapport au 30/06/2023) dans un contexte macro-économique marqué par des conditions de marché encore difficiles (inflation en cours de normalisation, croissance limitée en Europe et stagnation voire recul du e-commerce dans certains pays) ; l'augmentation des volumes est principalement tirée par les activités de « hors domicile » qui progressent dans l'ensemble des pays européens, ainsi que par les flux en provenance d'Asie. La part des volumes en BtoC atteint 60,2% (vs 57,7% au 30/06/2023).

Le chiffre d'affaires réalisé dans les quatre principaux pays européens dans lesquels Geopost est présent (Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie) atteint près de 56% de celui de la branche.

La plupart des pays voient leur chiffre d'affaires progresser en organique, notamment la France25 (+4,1%), l'Allemagne (+1,3%), la Pologne (+12,8%) et l'Espagne (+0,7%), alors que d'autres enregistrent un repli organique comme le Royaume-Uni (-0,8%) ou l'Italie (-3,2%).

Asendia génère un chiffre d'affaires stable, de 1 239 millions d'euros (+0,4% et -0,6% en organique). Cette stabilité résulte d'une hausse de +49 millions d'euros de son activité logistique et d'une baisse de -57 millions d'euros de son activité digitale.

Le résultat d'exploitation de la branche s'élève à +333 millions d'euros, en hausse de +314 millions d'euros. Après retraitement des effets périmètre et change (respectivement +79 millions d'euros principalement attribuable à Stuart et +5 millions d'euros), la croissance organique atteint +230 millions d'euros. Celle-ci est impactée par des éléments non-récurrents significatifs :

au 30/06/2024, de +61 millions d'euros, résultant notamment d'une cession interbranches et d'ajustements d'éléments non-récurrents ;

au 30/06/2023, de -272 millions d'euros, comprenant le provisionnement relatif aux procédures judiciaires chez une filiale italienne26 de -162 millions d'euros, la dépréciation des actifs de Stuart27 de -65 millions d'euros, et la dépréciation d'actifs et une provision pour risques concernant Urby28 de -45 millions d'euros.

Hors éléments non-récurrents significatifs, la décroissance du résultat d'exploitation de la branche est de -103 millions d'euros à périmètre et change constants, reflétant un contexte macro-économique encore défavorable et une diminution des marges.

Les investissements s'élèvent à 152 millions d'euros (en repli de -19,1% par rapport au 30/06/2023), et se concentrent sur le développement de la capacité de traitement de la livraison, l'élargissement du réseau de distribution et le développement des nouveaux services. Les projets les plus importants concernent le déploiement de consignes en France et en Pologne, l'investissement dans un centre de tri en Croatie et dans un hub au Portugal. La croissance externe s'établit à -11 millions d'euros (vs 47 millions d'euros au 30/06/2023), reflétant notamment la cession de 15% de C Chez Vous.

La Banque Postale

Le Produit Net Bancaire (PNB) s'élève à 3 649 millions d'euros, en baisse de -215 millions d'euros par rapport au 30/06/2023 (-5,6%), notamment en lien avec la non-reconduction, en France, de bonis exceptionnels enregistrés au cours du premier semestre 2023. Les activités bancaires enregistrent une hausse des commissions et une bonne tenue des charges, dans un contexte économique et financier incertain. Hors effets périmètre (+66 millions d'euros, liés notamment à l'intégration de La Financière de l'Echiquier) et change (-16 millions d'euros sur le peso argentin et la livre sterling), le PNB diminue de -265 millions d'euros (-6,9%).

Le PNB par pôle s'analyse comme suit :

Le PNB du pôle Bancassurance France (68,3% du PNB des métiers) s'élève à 2 742 millions d'euros, en baisse de -7,2% par rapport au 30/06/2023. Dans un contexte de taux élevés avec un marché immobilier en contraction, les encours de crédit immobilier sont stables (-0,2%), alors que les encours de crédit à la consommation progressent de +4,9%. Les encours du Livret A, dont le taux est passé à 3,0% le 1 er février 2023, sont en léger repli de -0,7% par rapport au 30/06/2023. La collecte brute de l'assurance-vie 29 est en baisse de -2,1%, avec un taux d'unités de compte de 48,3% (+1,1 pt par rapport au 30/06/2023).

février 2023, sont en léger repli de -0,7% par rapport au 30/06/2023. La collecte brute de l'assurance-vie est en baisse de -2,1%, avec un taux d'unités de compte de 48,3% (+1,1 pt par rapport au 30/06/2023). Le PNB du pôle Bancassurance International (14,1% du PNB des métiers) s'élève à 565 millions d'euros, en baisse de -13,6%. A périmètre et change constants, il baisse de -11,5% en raison d'effets de base défavorables liés à des éléments exceptionnels au premier semestre 2023, notamment sur la prévoyance, et la régularisation de sinistres au Brésil. En Italie, les revenus baissent sous l'effet de la hausse des rachats en raison de la concurrence des bons du Trésor italiens (BTP).

Le PNB du pôle Banque des Entreprises et du Développement Local 30 (11,9% du PNB des métiers) s'élève à 476 millions d'euros, en hausse de +4,7% par rapport au 30/06/2023, tiré notamment l'affacturage (+12%) et les financements spécialisés.

(11,9% du PNB des métiers) s'élève à 476 millions d'euros, en hausse de +4,7% par rapport au 30/06/2023, tiré notamment l'affacturage (+12%) et les financements spécialisés. Le PNB du pôle Banque Patrimoniale et Gestion d'Actifs (5,8% du PNB des métiers) s'élève à 232 millions d'euros, en forte hausse de +40,1% (et de +1,8% à périmètre et change constants) par rapport au 30/06/2023, tirée par des actifs sous gestion en progression (+22 % pour la gestion d'actifs et +15,6 % pour Louvre Banque Privée) et l'intégration de La Financière de l'Echiquier (+63,5 millions d'euros).

Enfin, le Hors Pôles reprend les éléments comptables non directement liés aux métiers31, dont le reclassement des charges de distribution associées aux contrats d'assurance, comptabilisées en déduction du PNB, en application de la norme IFRS 17 et la contribution au Fonds de Résolution Unique (FRU) et au Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR), à hauteur de 20 millions d'euros.

La contribution de la branche au résultat d'exploitation du groupe s'élève à 1 111 millions d'euros, en baisse de -215 millions d'euros (-16,2%) par rapport au 30/06/2023. Hors effets périmètre et change (+16 millions d'euros) la décroissance organique est de -231 millions d'euros (-17,7%).

Des éléments non-récurrents viennent impacter la variation de la contribution au résultat d'exploitation de La Banque Postale (-9 millions d'euros au 30/06/202432 et -5 millions d'euros au 30/06/202333).

Hors éléments non-récurrents, la croissance de la contribution de La Banque Postale au résultat d'exploitation du groupe est de -227 millions d'euros à périmètre et change constants.

La marge nette d'intérêts (MNI) s'établit à 810 millions d'euros, en recul de -73 millions d'euros (-8,3%) du fait de la fin de la rémunération des réserves obligatoires par la BCE, du renchérissement du coût des ressources, avec toutefois un redressement des marges.

Les frais de gestion s'établissent à 2 440 millions d'euros, en hausse contenue de 1,5% (et stables en organique) grâce à une maîtrise des charges sur le périmètre bancaire en ligne avec le plan d'économies lancé en 2023.

Le coefficient d'exploitation s'élève à 69,9% (en hausse de +6,0 pts par rapport au 30/06/2023). Le coefficient d'exploitation des métiers ressort quant à lui à 72,3% (+6,8 pts par rapport au 30/06/2023) et à 72,6% en organique (+7,0 pts).

Le coût du risque reste stable par rapport au 30/06/2023, à -100 millions d'euros. Rapporté aux encours de crédit, il se situe au niveau bas de 11 points de base34, reflétant la faible exposition aux secteurs les plus impactés par le contexte économique actuel et une gestion prudente des risques.

Ratios clés 30/06/2024 31/12/2023 Variation La Banque Postale Ratio CET1 (a) 19,0% 18,1% +0,8 pt Ratio NSFR (a) 133%(c) 132% +1 pt Liquidity Coverage Ratio (a) 169% 146% +23 pts CNP Assurances Taux de couverture du SCR (a)(b) 263% 253% +10 pts

(a) Définitions présentées dans le paragraphe « Indicateurs alternatifs de performance » en annexe 2 du communiqué de presse.

(b) Ratio calculé au niveau de la holding hébergeant à présent l'ensemble des activités d'assurance de La Banque Postale.

(c) Donnée estimée.

Grand Public et Numérique

Le chiffre d'affaires de la branche s'établit à 3 209 millions d'euros, en repli de -128 millions d'euros (-3,8%). Après retraitement des effets de périmètre (+14 millions d'euros liés notamment aux acquisitions de Maincare et Weliom par Docaposte), la décroissance organique s'inscrit à -142 millions d'euros (-4,3%).

Le chiffre d'affaires du pôle activités commerciales est stable à 1 600 millions d'euros et, en organique, quasiment stable (-14 millions d'euros, soit -0,9%). Celui-ci s'analyse comme suit : une décroissance de -16 millions d'euros (-1,4%) des activités Grand Public Courrier et Colis , reflétant d'une part le recul du Courrier de -14 millions d'euros sous l'effet d'une baisse des volumes (-14%) compensée par un effet prix favorable (+9%), et d'autre part une légère croissance du Colis de +2 millions d'euros du fait d'une hausse des volumes de +5% stimulée par les envois des petits professionnel et l'offre Vinted ; une stabilité des activités Numériques 35 en organique (-0,1%), résultant notamment de la croissance de Marketshot et Probayes, compensée par les difficultés de Docaposte dans le domaine des Entreprises de Services numérique.

Les facturations du pôle activités et services pour compte de tiers (refacturations internes) s'établissent à 1 610 millions d'euros en diminution de -128 millions d'euros, principalement en raison d'une baisse de la refacturation liée aux dispositifs de fin de carrière de -170 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de la branche comprend +91 millions d'euros au titre de la compensation de la mission de service universel postal (vs +94 millions d'euros au 30/06/2023), laquelle demeure néanmoins déficitaire.

La branche génère ainsi un résultat d'exploitation de +61 millions d'euros, en baisse de -76 millions d'euros (-55,6%). Hors effets périmètre (-2 millions d'euros), cette évolution reflète principalement (i) la baisse du résultat du Réseau de -154 millions d'euros fortement impactée par une variation défavorable des provisions sur les charges de personnel, (ii) les effets la baisse structurelle des volumes partiellement compensée par une hausse tarifaire du Courrier au 1er janvier 2024. Neutralisée de la reprise de provision liée aux dispositifs de fin de carrière de 157 millions d'euros en 2023, l'amélioration du résultat d'exploitation est +81 millions d'euros.

Les investissements s'élèvent à 79 millions d'euros (en hausse de 6,4% par rapport au 30/06/2023), en lien avec les projets de transformation du Réseau, le lancement de nouveaux services à destination des clients professionnels et relatifs au systèmes d'information. La croissance externe est négligeable (vs 359 millions d'euros au 30/06/2023).

Autres secteurs et intercos

Le chiffre d'affaires global s'établit à -2 597 millions d'euros (-5,3% par rapport au 30/06/2023).

Le chiffre d'affaires de La Poste Immobilier progresse de +6,4% (à 470 millions d'euros au 30/06/2024) grâce à la progression des loyers sous l'effet de l'application des coefficients d'indexation. Le résultat d'exploitation s'élève à 16 millions d'euros (+7 millions d'euros par rapport au 30/06/2023).

Le chiffre d'affaires « supports et structures »36 augmente de +2,9% (à 690 millions d'euros au 30/06/2024) sous l'effet de l'inflation pesant sur les charges.

Les charges non affectées37 (-155 millions d'euros au 30/06/2024) diminuent de 185 millions d'euros, reflétant principalement la baisse des charges liées aux dispositifs de fin de carrière.

Perspectives

La croissance mondiale devrait se situer aux alentours de 3,2% en 2024 et en 202538, en raison notamment du niveau élevé des taux directeurs appliqués par les banques centrales pour lutter contre l'inflation. Pour la zone euro, celle-ci se limiterait à 0,8% en 2024, dont 0,7% en France, tirée par une consommation des ménages renforcée à mesure que l'inflation ralentit.

Dans ce contexte, le groupe poursuivra en 2024 le déploiement de son plan stratégique « La Poste 2030, engagée pour vous », notamment des quelques axes prioritaires suivants :

Etendre le cœur de métier de Geopost sur le « hors domicile », poursuivre son développement sur le BtoB et les marchés en croissance de la livraison alimentaire et consolider sa présence hors Europe,

Renforcer le modèle de la banque de détail de La Banque Postale et les synergies avec son Réseau pour accélérer sa dynamique de développement rentable,

Poursuivre la transformation de son dialogue social, avec la mise en place des Comités Sociaux et économiques (CSE) avant fin octobre 2024,

Rester leader du marketing relationnel en poursuivant la transformation de Mediaposte et développer les nouveaux services de logistique de proximité de Log'issimo ;

Être le partenaire de référence des acteurs du soin et de l'autonomie pour améliorer les parcours de santé sur tout le territoire.

Le groupe La poste continuera d'assurer les missions de service public qui lui sont confiées et de poursuivre son ambition d'amplifier ses impacts positifs au service du bien commun, en conjuguant performance économique et intérêt général.

Annexe 1 : Présentation des segments opérationnels

Le groupe La Poste est organisé en quatre branches principales :

Services-Courrier-Colis Activité Courrier Entreprise de La Poste SA, e-PAQ 39 et Nouveaux services de proximité 40 , Activité Colis de La Poste SA (Colissimo), spécialiste de la livraison rapide et de colis de moins de 30 kg aux particuliers, BtoC en France et à l'export, Activités de diversification des filiales (Mediaposte 41 , Viaposte 42 , Santé & Autonomie 43 et Nouveaux Services 44 ) ;

Geopost Colis rapide et express en France et à l'international, Asendia (solutions de courrier transfrontalières), Alturing (expertise SI dans les métiers du colis au service des entités du groupe), Urby (logistique urbaine), dont les activités ont été fermées en 2023 ;

La Banque Postale (LBP)

LBP porte les coûts des personnels de La Poste travaillant exclusivement pour elle, refacturés par La Poste selon une convention de répartition des frais. Elle est organisée en cinq pôles : Bancassurance France, Bancassurance internationale, Banque des entreprises et du développement local, Banque patrimoniale et de gestion d'actifs, Hors pôles ;

LBP porte les coûts des personnels de La Poste travaillant exclusivement pour elle, refacturés par La Poste selon une convention de répartition des frais. Elle est organisée en cinq pôles : Grand Public et Numérique

La branche commercialise les produits et services postaux, financiers et téléphoniques auprès des particuliers et des professionnels en s'appuyant sur le Réseau La Poste, ainsi que sur des solutions et services numériques. Elle porte également la transformation numérique du groupe. Elle est organisée en deux pôles : les activités commerciales, i.e. Courrier-Colis, Filiales Numériques, Docaposte, LP11 et La Poste Service à La Personne, les activités et services pour compte de tiers (refacturation du réseau et des projets transverses de la direction numérique).

La branche commercialise les produits et services postaux, financiers et téléphoniques auprès des particuliers et des professionnels en s'appuyant sur le Réseau La Poste, ainsi que sur des solutions et services numériques. Elle porte également la transformation numérique du groupe. Elle est organisée en deux pôles :

Services-Courrier-Colis

(en M€) 30/06/2024 30/06/2023

retraité Variations Variations

à pcc (a) (en %) (en %) Chiffre d'affaires 4 983 4 989 -6 -0,1 -6 -0,1 dont CA Courrier 3 355 3 410 -55 -1,6 -55 -1,6 dont CA Colis 1 088 1 045 43 +4,1 43 +4,1 dont CA Filiales 540 534 6 +1,1 6 +1,1 Charges opérationnelles (5 026) (4 856) -170 +3,5 -170 +3,5 Résultat d'exploitation (42) 134 -176 ns -176 ns Résultat d'exploitation

hors éléments non-récurrents significatifs (38)(b) 134 -171 ns -171 ns

(a) à périmètre et change constants ; (b) éléments non-récurrents significatifs au 30/06/2024 : -5 M€.

Geopost

(en M€) 30/06/2024 30/06/2023

publié Variations Variations

à pcc(a)s (en %) (en %) Chiffre d'affaires 7 741 7 639 +102 +1,3 +111 +1,5 dont colis rapide et express 6 498 6 387 +111 +1,7 +133 +2,1 dont Asendia 1 239 1 234 +5 +0,4 -7 -0,6 dont Urby 0 14 -14 -100,0 -14 -100,0 dont Alturing 3 3 -0 -3,0 -0 -3,0 Charges opérationnelles (7 407) (7 619) +212 -2,8 +119 -1,6 Résultat d'exploitation 333 19 +314 ns +230 ns Résultat d'exploitation

hors éléments non-récurrents significatifs 272(b) 291(c) -19 -6,6 -103 -27,8

(a) à périmètre et change constants ; (b) éléments non-récurrents significatifs au 30/06/2024 : +61 M€ ; (c) éléments non-récurrents significatifs au 30/06/2023 : -272 M€.

La Banque Postale

(en M€) 30/06/2024 30/06/2023 publié Variations Variations à pcc(a) (en %) (en %) Produit Net Bancaire 3 649 3 864 -215 -5,6 -265 -6,9 dont Bancassurance France 2 742 2 956 -214 -7,2 -214 -7,2 dont Bancassurance International 565 654 -89 -13,6 -73 -11,5 dont Banque des entreprises et du développement local 476 455 +21 +4,7 +19 +4,2 dont Banque patrimoniale et gestion d'actifs 232 165 +66 40,1 +3 +1,8 Frais de gestion (2 440) (2 403) -37 +1,5 -2 +0,1 Coût du risque (100) (101) 1 -1,1 1 -1,1 Résultat d'exploitation 1 111 1 326 -215 -16,2 -231 -17,7 Résultat d'exploitation

hors éléments non-récurrents significatifs 1 120 (b) 1 332(c) -211 -15,9 -227 17,3

(a) à périmètre et change constants ; (b) éléments non-récurrents significatifs au 30/06/2024 : -9 M€ ; (c) éléments non-récurrents significatifs au 30/06/2023 : -5 M€.

Grand Public & Numérique



(en M€) 30/06/2024 30/06/2023

retraité Variations Variations à pcc(a) (en %) (en %) Chiffre d'affaires 3 209 3 337 -128 -3,8 -142 -4,3 dont activités commerciales 1 600 1 600 -0 -0,0 -14 -0,9 dont activités et services pour compte de tiers 1 610 1 738 -128 -7,4 -128 -7,4 Charges opérationnelles (3 158) (3 207) +49 -1,5 +65 -2,0 Résultat d'exploitation 61 138 -76 -55,6 -74 -54,0

(a) à périmètre et change constants.

Annexe 2 : Définition des indicateurs alternatifs de performance

L'EBITDA ajusté est composé des produits opérationnels du périmètre hors La Banque Postale (LBP), desquels sont soustraites les charges de fonctionnement et charges de personnel, hors dotations aux dispositifs de fin de carrière, de ce même périmètre hors LBP, complété par les dividendes reçus des sociétés mise en équivalence et de LBP au cours de la période, au titre des résultats de l'année précédente.

L'évolution à périmètre et change constants (évolution organique) résulte de la différence entre le résultat obtenu au cours de la période et celui d'une période comparative, après retraitement de l'incidence des acquisitions et cessions survenues entre temps sur chacune des périodes. Les périodes comparées sont ainsi retraitées à périmètres de consolidation identiques. Les transactions en devises de la période comparative ont été valorisées au taux moyen de la période de référence.

Le free cash-flow est constitué des éléments suivants : EBITDA ajusté + variation du besoin en fonds de roulement + flux de trésorerie sur achats d'actifs corporels et incorporels nets des cessions d'actifs correspondantes, + flux de trésorerie liés aux impôts + intérêts financiers nets versés + remboursements des passifs de location et charges d'intérêts sur passifs de location. Chacun des agrégats du free cash-flow est additionné pour sa valeur en termes de flux de trésorerie (positif pour les entrées de cash et négatif pour les sorties de cash).

La dette nette comprend l'ensemble des dettes financières courantes et non courantes diminué de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, ainsi que des instruments dérivés liés au financement du Groupe. Elle comprend également la dette financière née de l'application de la norme IFRS 16 portant sur les contrats de location, les placements financiers court-terme sans risque de changement de valeur significatif mais dont l'échéance à la date de souscription est supérieure à trois mois à l'origine et la créance financière nette envers La Banque Postale.

La dette nette du groupe ne prend pas en compte LBP pour laquelle ce concept n'est pas pertinent.

Le ratio dette nette/capitaux propres est obtenu en rapportant la dette nette aux capitaux propres part du Groupe.

Le ratio dette nette/ EBITDA ajusté est obtenu en rapportant la dette nette à l'EBITDA ajusté.

Ratios calculés uniquement pour La Banque Postale

Le coefficient d'exploitation se calcule en divisant les frais de gestion par le produit net bancaire corrigé des intérêts douteux. Les frais de gestion représentent la somme des charges générales d'exploitation et des dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.

Le ratio Common Equity Tier 1 est le fruit du calcul des Fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1) rapportés au montant total d'exposition au risque (i.e. au total des actifs pondérés par les risques - RWA - au titre du risque de crédit et de contrepartie, risque de marché et risque opérationnel). Il constitue la référence permettant au superviseur d'apprécier la solvabilité d'un établissement bancaire.

Le Liquidity Coverage Ratio (LCR) est un ratio mensuel de liquidité à court terme qui mesure la capacité de la banque à résister pendant 30 jours à une dégradation sévère de sa situation dans un contexte de choc systémique. En cible, il doit être supérieur à 100%. Ce ratio est calculé en divisant la somme des actifs liquides de qualité et libres de tout engagement par le besoin de liquidités sous stress à horizon de 30 jours.

Ratio NSFR45 : Montant du financement stable disponible rapporté au montant du financement stable requis. Ce ratio devrait en permanence être au moins égal à 100%.

Ratio calculé uniquement pour CNP Assurances

Le taux de couverture du SCR se calcule en divisant les fonds propres éligibles à la couverture du SCR par le SCR. Il permet de mesurer la solvabilité pondérée par les risques : plus le taux de couverture du SCR est élevé, plus l'assureur est en mesure d'absorber des pertes potentielles.

_____________________________

Les résultats semestriels 2024 ont été arrêtés par le conseil d'administration le 1er août 2024. Les procédures de revue limitée des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés semestriels ont été effectuées. Le rapport de revue limitée des commissaires aux comptes relatif aux comptes consolidés semestriels du groupe sera émis prochainement.

_____________________________

1 Dans l'ensemble du communiqué de presse, le chiffre d'affaires du groupe agrège le chiffre d'affaires des activités industrielles et commerciales et le produit net bancaire de La Banque Postale (intégrant lui-même le produit net des activités de CNP Assurances).

2 Les résultats d'exploitation (groupe et branches) sont systématiquement présentés après quote-part du résultat net des sociétés sous contrôle conjoint dans l'ensemble du présent communiqué de presse.

3 Les définitions des indicateurs alternatifs de performance sont présentées en Annexe 2 du présent communiqué de presse.

4 Investissements internes, ie achats d'actifs corporels et incorporels.

5 Nette des cessions.

6 Filiale du groupe La Poste et réseau n°1 de relais et consignes en France.

7 Permettant de mesurer le degré de viabilité environnementale des bâtiments.

8 Sous réserve de la levée des conditions suspensives habituelles, comme la validation de l'autorité de la concurrence brésilienne.

9 Le parc géré par Véhiposte n'inclut pas les vélos à assistance électrique.

10 Périmètre La Poste SA.

11 Autres éléments non-récurrents par branche au 30/06/2024 : Services-Courrier-Colis : -5 M€, LBP : -9 M€ ; la nature des impacts par branche est présentée dans le paragraphe « Analyse détaillée par activité ».

12 Autres éléments non-récurrents par branche au 30/06/2023 : LBP : -5 M€, Autres secteurs : +27 M€ (solde des impacts sur le Rex liés à la réforme des retraites de -266 M€ et à la reprise d'une provision liée à la suppression d'un avantage postérieur à l'emploi au bénéfice des retraités de La Poste de +293 M€). La nature des impacts par branche est présentée dans le paragraphe « Analyse détaillée par activité ».

13 Autres éléments non-récurrents au 30/06/2024 : Services-Courrier-Colis : -3 M€ ; LBP : -9 M€.

14 Autres éléments non-récurrents au 30/06/2023 : LBP : -5 M€, Autres secteurs : +82 M€ (solde des impacts sur le RNpg liés à la réforme des retraites de -197 M€ et à la reprise d'une provision liée à la suppression d'un avantage postérieur à l'emploi au bénéfice des retraités de La Poste de +279 M€).

15 Achats d'actifs corporels et incorporels, hors LBP ; l'analyse par branche est présentée dans le paragraphe « Analyse détaillée par activité ».

16 Solde net des flux liés aux achats d'actifs financiers, hors LBP ; l'analyse par branche est présentée dans le paragraphe « Analyse détaillée par activités ».

17 Hors LBP, pour laquelle ce concept n'est pas pertinent.

18 La description détaillée des activités des branches et l'ensemble des données afférentes aux branches sont présentées en Annexe 1 du présent communiqué de presse.

19 Sur la base de chiffre d'affaires donnant lieu à trafic sur le périmètre clients « Entreprises ».

20 S'appuyant sur les dispositions du projet de loi de finance 2024, le groupe a enregistré une dotation annuelle de 250 millions d'euros au titre du service universel postal au premier semestre 2024 ; celle-ci est répartie entre les branches Services-Courrier-Colis, Grand Public et Numérique et Autres.

21 Au périmètre de la branche Services-Courrier-Colis.

22 Dont 35 millions d'euros pilotés par la branche Grand Public et Numérique.

23 Dont impact sur le Rex Courrier +20 M€ et impact sur le Rex Filiales -24 M€.

24 Nette des cessions.

25 Evolution des chiffres d'affaires cumulés de Chronopost France et DPD France.

26 Sur des sujets fiscaux et sociaux relatifs à des prestations de sous-traitance

27 Motivée par l'accumulation de pertes depuis son acquisition et la difficulté à envisager un retournement financier à un horizon raisonnable.

28 Motivés par un important décalage dans la mise en place des zones à faibles émissions (ZFE) ne permettant pas d'envisager un retour à des résultats positifs à court terme.

29 Au périmètre CNP Assurances et autres assureurs de La Banque Postale (tous distributeurs et réseaux).

30 Forte de l'ancrage territorial de son activité commerciale, la Banque de Financement et d'Investissement est renommée Banque des Entreprises et du Développement Local (BEDL). Elle poursuivra ses activités de banque de financement et d'investissement auprès de ses clients.

31 i.e. les opérations de gestion de bilan, l'effet de la marge interne en norme IFRS 17, les contributions au FRU et au FGDR, les management fees La Poste, etc.

32 Correspondant au solde de la dépréciation de Ma French Bank.

33 Résultant de diverses charges liées au portefeuille immobilier de CNP Assurances et d'une reprise de provision.

34 Coût du risque de crédit de la banque commerciale rapporté aux encours de début de période.

35 Docaposte, LP11 et la Poste Service à la Personne.

36 i.e. coûts du siège, des directions et des services mutualisés, de la gestion de la flotte de véhicules et de la Direction Support et Maintenance.

37 i.e. notamment coûts des missions de service universel postal et d'aménagement du territoire, les charges liées aux dispositifs de fin de carrière transverses du groupe et part non affectée aux branches de la compensation du service universel postal.

38 Cf rapport du Fonds Monétaire International « Perspectives de l'économie mondiale » mis à jour en avril 2024.

39 Précédemment appelés « petits paquets import » ou « ppi ».

40 Logistique de proximité, connaissance des territoires.

41 Filiale dont l'activité est le marketing direct et le data marketing.

42 Filiale proposant des solutions de logistique et e-logistique.

43 Pôle regroupant les prestations de santé à domicile et prévention de la perte d'autonomie.

44 Pôle regroupant les activités d'efficacité énergétique, économie circulaire.

45 Net Stable Funding Ratio : ce ratio structurel de liquidité à long terme garantit que les banques disposent de suffisamment de ressources « stables » (ie de maturité initiale > 1 an) pour financer leurs activités.