04/04/2024 - 12:15

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 4 avril 2024

Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2023

Le Document d'enregistrement universel pour l'année 2023 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 4 avril 2024, sous le n° D. 24-0235.

Ce Document d'enregistrement universel contient notamment :

le rapport financier annuel 2023 ;

le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ; et

le rapport de gestion incluant la déclaration de performance extra-financière.

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site Internet du groupe La Poste (www.lapostegroupe.com), dans l'espace « Investisseurs / Information réglementée / Rapports financiers annuels ».

Des exemplaires du Document d'enregistrement universel sont également disponibles au siège du groupe La Poste, 9 rue du Colonel Pierre Avia, 75015 Paris.



A propos de La Poste Groupe

La Poste est une société anonyme à capitaux publics, filiale de la Caisse des Dépôts et de l'État. Le groupe La Poste est organisé en quatre branches : Services-Courrier-Colis, Grand Public et Numérique, Geopost et La Banque Postale qui constitue avec sa filiale CNP Assurances le 11e bancassureur de la zone euro. Le groupe La Poste exerce 4 missions de service public qui forgent son identité : le service universel postal, l'aménagement et le développement du territoire, l'accessibilité bancaire, le transport et la distribution de la presse. Attaché à sa présence territoriale, le groupe La Poste s'appuie sur son réseau de services de proximité, humain et numérique, le plus important de France. Ce réseau se compose de 37 500 points de service dont 17 000 points de contact (bureaux de poste, agences postales communales, relais poste commerçants) et plus de 20 500 points d'accès à un service postal (relais et consignes Pickup, Espaces Pros). La Poste distribue plus de 15 milliards d'objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2023, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 34,1 milliards d'euros, dont 44 % à l'international, et emploie 233 000 collaborateurs, dans plus de 60 pays sur 5 continents, dont plus de 179 000 en France. Dans le cadre de son plan stratégique “La Poste 2030, engagée pour vous”, l'entreprise publique se fixe le cap d'une croissance rentable et responsable en France et à l'international s'appuyant sur un modèle multi-activités robuste. Entreprise à mission depuis 2021, leader de la transition écologique et de la finance durable, le groupe vise le “zéro émission nette” dès 2040.