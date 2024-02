29/02/2024 - 17:30

Dans une conjoncture difficile,

le groupe La Poste affiche des résultats qui résistent

grâce à la solidité de son modèle stratégique.

Une performance extra-financière reconnue.

Le chiffre d'affaires progresse de 2,4%, à 34,1 Mds€

Le résultat net part du groupe s'établit à 514 M€,

et hors éléments non-récurrents significatifs atteint 977 M€ Réduction de 5% des émissions de GES en 2023

Performance financière



Chiffre d'affaires1 : 34,1 Mds€ +2,4% vs 2022 retraité IFRS 17 2

+1,7% vs 2022 retraité IFRS 17 à périmètre

et change constants (pcc)

Résultat d'exploitation3 : 1 680 M€ , + 1 055 vs 2022 retraité IFRS 17

, + 1 055 vs 2022 retraité IFRS 17 2 134 M€ hors éléments non-récurrents significatifs(a), +340 M€ vs 2022 à pcc Résultat net part du groupe : 514 M€ , -497 M€ vs 2022 retraité IFRS 17

, -497 M€ vs 2022 retraité IFRS 17 977 M€ hors éléments non-récurrents significatifs(b), -51 M€ vs 2022 à pcc Free cash-flow4 : -437 M€

vs 1 530 M€ en 2022 (incl. 1 256 M€ de rattrapage

de dividendes sur années antérieures par La Banque Postale (LBP))



Investissements5 (hors LBP) : 2 065 M€

vs 2 079 M€ au 31/12/2022



Capitaux propres part du groupe : 22,4 Mds€

vs 21,4 Mds€ au 31/12/2022 retraité IFRS 17



Dette nette4 : 12,0 Mds€

vs 10,2 Mds€ au 31/12/2022



Dette nette / EBITDA ajusté4 : 6,2

vs 2,8 au 31/12/2022 retraité IFRS 17 Performance extra-financière6



Réduction de -5% des émissions de GES de l'empreinte groupe 2022, soit 123 280 teqCO 2



Intensité émissive de GES au colis en baisse

de 5%

Economie de 81 600 teqCO 2,



Part du chiffre d'affaires aligné sur le chiffre d'affaires éligible à la Taxonomie verte européenne

(périmètre industriel et commercial) : 39%

vs 33% au 31/12/2022



Part des CapEx alignés sur les CapEx éligibles à la Taxonomie verte européenne

(périmètre industriel et commercial) : 50%

Stabilité avec 1€ sur 2 investis



Taux d'emploi de personnes

en situation de handicap : 8,45 %

Premier handi-employeur de France,

plus de 2 points au-dessus de l'obligation légale



Emplois soutenus (directs et indirects) : 444 000

soit 2% des emplois en France

(a) i.e. hors impacts sur le Rex des éléments non-récurrents significatifs (-1 169 M€ au 31/12/2022 et -454 M€ au 31/12/2023)

(b) i.e. hors impacts sur le RNpg des éléments non-récurrents significatifs (+74 M€ au 31/12/2022 et -463 M€ au 31/12/2023)

Principaux faits marquants

L'année 2023 a été marquée par le niveau élevé de l'inflation, le ralentissement de la croissance en Europe et dans le reste du monde, ainsi qu'un environnement de taux d'intérêt élevés. Dans ce contexte :

les volumes de Courrier ont poursuivi leur baisse structurelle (-9,2% vs 2022) ;

ont poursuivi leur baisse structurelle (-9,2% vs 2022) ; les volumes globaux de Colis distribués sont stables par rapport à 2022, à 2,6 milliards (-0,1% vs 2022) ; alors que les volumes de Geopost connaissent un léger tassement (-0,6% vs 2022), ceux de Colissimo connaissent une progression modérée (+2,5% vs 2022) ;

distribués sont stables par rapport à 2022, à 2,6 milliards (-0,1% vs 2022) ; alors que les volumes de connaissent un léger tassement (-0,6% vs 2022), ceux de connaissent une progression modérée (+2,5% vs 2022) ; l'activité de La Banque Postale est résiliente dans des marchés contrastés en France et à l'international.

Le groupe poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique :

Conforter le socle des activités historiques et les missions de service public Evolution de la gamme Courrier depuis le 1 er janvier, afin de répondre aux nouveaux usages des clients, réduire l'empreinte carbone et pérenniser le service universel postal 7 ; Faisant suite à la validation de la Commission européenne, entrée en vigueur en janvier du nouvel accord relatif à la distribution de la presse, signé entre l'Etat, les organisations professionnelles de la presse, l'Arcep et La Poste ; Signature du contrat de présence postale territoriale 2023-2025, entre la Poste, l'Etat et l'Association des Maires de France ;

Accélérer le développement des moteurs de croissance dans la logistique : face aux enjeux de l'alimentaire et de la santé, Chronopost devient le transporteur français doté du plus vaste réseau sous température dirigée, avec l'ouverture en juin de 4 nouveaux hubs ; Chronofresh et Chronopost Healthcare visent ainsi un doublement de leurs volumes d'ici 5 ans, signature d'un accord de coopération avec CMA CGM en juin visant à développer les complémentarités des deux groupes sur la chaîne logistique de transport à l'international (hors France), acquisition en février d' Absolutely , spécialiste de la livraison du dernier kilomètre au Royaume-Uni, par DPD UK, annonce en mai de la création de DPD Argentine au travers d'une joint-venture avec TASA Logistique, qui opère dans de nombreux pays d'Amérique du Sud, franchissement par Geopost d'une nouvelle étape dans l'expansion de son réseau de livraison hors domicile avec 100 000 points Pickup en Europe depuis novembre pour répondre la demande grandissante des clients ; dans la bancassurance : CNP Assurances devient un assureur complet avec la création d'un pôle dédié rassemblant l'ensemble des activités assurantielles sous l'entité CNP Assurances Holding , détenue à 100% par La Banque Postale , poursuite du développement de CNP Assurances au Brésil, avec la finalisation d'acquisitions (parts détenues par Caixa Seguridade dans la société CNP Participaçôes et par ICATU dans CNP Capitalização S.A. « CNP Cap »), portant ainsi ses participations à 100% et création de la marque CNP Seguradora pour commercialiser les produits de ces entités en modèle ouvert (i.e. via des partenariats long terme, notamment avec Correios, la Poste brésilienne), renforcement de la gestion d'actifs, avec l'acquisition finalisée en juillet de la Financière de l'Echiquier , l'une des principales sociétés de gestion entrepreneuriales en France, et le prolongement du partenariat entre La Banque Postale et Aegon Asset Management jusqu'en 2035 ;

Construire la croissance de demain dans les services digitaux, acquisition par Docaposte de Maincare (98%), spécialiste des solutions numériques pour les hôpitaux, de Thiqa (80%), expert en conseil, intégration et exploitation de solutions numériques de confiance et de Tekoway (100%), agence web technologique (applications web et mobiles, outils métiers), dans la santé à domicile et la data en santé , création de La Poste Santé & Autonomie en octobre, portant l'ambition de devenir un partenaire de référence des services de proximité humaine pour la santé à domicile et des services numériques de confiance pour les données de santé ; et acquisition de Weliom (70%), cabinet spécialisé dans l'accompagnement des acteurs de la santé dans leur transformation numérique, d' Axonal-Biostatem (100%), société de recherche clinique, dans la confiance numérique, Docaposte a lancé en novembre sa 1 re solution souveraine d'IA générative en partenariat avec les acteurs français LightOn , Aleia et Numspot .

Accroître notre exigence en termes de rentabilité et de taille critique cession de Stuart (course urbaine urgente) en novembre et arrêt des activités d' Urby (reposant sur la mutualisation des livraisons en zone urbaine) ; projet de cessation des activités de Ma French Bank , banque 100% en ligne, à l'étude depuis décembre ;



Un groupe engagé :

Une notation extra-financière reconnue, au niveau monde et tous secteurs confondus 2 è ex-aequo par Moody's ESG Solutions ; Top 2% par EcoVadis ; Niveau Leadership CDP dans le Top 6% des entreprises pour notre engagement climat ; La Banque Postale classée 1 re banque française et 3 è banque mondiale du secteur « Diversified Banks » par Sustainalytics. ;

Une politique carbone pionnière, qui donne des résultats Le groupe tient ses engagements de réduction des GES : la première trajectoire SBTi validée par le groupe en 2019 sur le périmètre de ses activités historiques en France (Courrier, Colis, Bureaux de Poste, Corporate) et qui prévoyait une réduction de -30% entre 2013 et 2025 a été r éalisée et dépassée dès la fin 2023 avec 2 années d'avance , avec une réduction mesurée de -35% ; En février 2023, Geopost a été la première entreprise mondiale de livraison de colis à voir ses objectifs de réduction des émissions carbone approuvés par SBTi 8 . Le respect en 2023 de la démarche de réduction de 90% des émissions de GES pour atteindre le « zéro émission nette » dès 2040 se traduit par une baisse de -5% de notre empreinte 2022. Cette performance s'appuie sur une politique immobilière durable et ambitieuse, l'optimisation de notre chaine logistique, le déploiement de véhicules à faibles émissions ( 37 000 véhicules électriques dont 15 000 vélos électriques ) et une diminution du fret aérien en France ; Signature par La Poste Immobilier d'un partenariat stratégique avec EDF ayant conduit à la création d'une coentreprise (OGE) , portant sur l'accélération de la transition énergétique du parc immobilier postal . L'objectif du partenariat est de réduire la consommation énergétique des bâtiments de 20% et leurs émissions de GES de 35% à horizon 2030 (année de référence 2017) ; Renforcement de la stratégie climat du groupe, soutenue par des plans de transitions et un inventaire complet de notre empreinte élargie à l'ensemble de la chaine de valeur du groupe, empreinte 2023 évaluée à 5,6 M teqCO 2 mise sous pilotage dès 2024 ; Un positionnement de leader vis-à-vis des critères ambitieux fixés par la taxonomie européenne 9 : en cohérence avec son ambition en termes de transition durable, le groupe se situe parmi les entreprises les plus avancées de son secteur au niveau européen en ce qui concerne les ratios d'alignement du chiffre d'affaires et des investissements, qui mesurent la contribution du groupe aux 6 objectifs environnementaux de la taxonomie, en particulier climatiques : progression de 6 points de l'alignement de notre chiffre d'affaires (périmètre industriel et commercial) et alignement d'un euro sur deux des CapEx ;

Contribution au financement de la transformation écologique du pays : La Banque Postale , acteur leader de la finance durable, est la première banque au monde à s'être engagée à une sortie totale des secteurs du charbon, pétrole et du gaz d'ici 2030 10 . La Banque Postale est la seule banque à s'être dotée d'un indicateur pour mesurer l'impact de ses activités sur les dimensions environnementales, sociétales et territoriales. L'Indice d'Impact Global (IIG), inédit et créé avec WWF France, a été mis en place en 2023 et couvre 64% des activités de financement de la banque. Cet indicateur a permis le lancement du crédit immobilier à impact. Cette offre innovante en France, vise à rendre les clients de La Banque Postale acteurs de la transition juste en les incitant à favoriser des projets immobiliers à impact positif sur les dimensions environnementale, territoriale et d'inclusion sociale ou à réaliser des travaux de rénovation énergétique ; A fin 2023, CNP Assurances a investi 27,7 milliards d'euros en faveur de la transition énergétique et écologique avec l'objectif d'atteindre 30 milliards d'euros 11 d'ici fin 2025 contre 10 milliards d'euros fin 2018. Ce triplement en 7 ans des investissements verts place CNP Assurances parmi les compagnies d'assurance les plus engagées en la matière et contribue aux objectifs du groupe Caisse des Dépôts pour accélérer la transformation écologique du pays sur les prochaines années. CNP Assurances s'appuie sur son modèle multi partenarial et international et mobilise l'ensemble de ses filiales pour contribuer à limiter le réchauffement à 1,5°C

Un groupe attentif, qualifiant et engagé dans l'innovation sociale et la performance : L'égalité de salaire entre les hommes et les femmes est atteinte avec un écart salarial de +0,2 % en faveur des femmes salariées à La Poste SA (102 392 salariés) avec une politique exemplaire en termes d'égalité femme / homme , et un indice composite d'égalité professionnelle à 94/100 ; Premier handi-employeur de France, avec 8,45 % de personnes employées en situation de handicap. C'est 2,5 points au-dessus des obligations légales ; Près de 90% des postiers sont formés chaque année et plus de 1500 se sont vu proposer des parcours professionnels innovants en 2023 ; Une entreprise responsable qui renforce la qualité de vie et préserve la santé et la sécurité au travail de ses salariés. Depuis 2019 le nombre d'accidents du travail avec arrêt a baissé de 3 409 soit une baisse de 41% ;

Le groupe est fortement mobilisé contre l'exclusion numérique et a détecté, accompagné, formé et équipé 646 000 personnes en 2023, soit 36% de plus qu'en 2022, et vise 1 million de personnes accompagnées en 2030 ;

Signature en juin du contrat d'entreprise 2023-2027 entre La Poste et l'Etat français pérennisant les quatre missions de service public portées par le groupe ;

Emission avec succès en juin de 1,5 milliard d'euros de titres obligataires, dont 650 millions d'euros à 7 ans et 850 millions d'euros à 12 ans ;

Une notation financière inchangée (A+ par S&P Global et Fitch Ratings).

Le Conseil d'administration de La Poste, réuni ce jour sous la présidence de Philippe Wahl, a arrêté les états financiers consolidés du groupe pour l'année 2023. A cette occasion, La Poste, entreprise à mission, a également présenté sa performance extra-financière. Le Président Philippe Wahl a déclaré :

« Nous présentons aujourd'hui pour la première fois les indicateurs de notre performance extra-financière. Notre leadership RSE est un marqueur fort de notre engagement pour la société, notre développement doit être à la fois rentable et responsable. Notre groupe a été pionnier dans la décarbonation de ses activités et vise aujourd'hui le « zéro émission nette » à 2040, soit 10 ans avant les engagements de l'Accord de Paris. »

Philippe Wahl a poursuivi :

« En 2023, l'activité du groupe La Poste s'est inscrite dans une conjoncture particulièrement difficile, le groupe faisant face à de multiples chocs : une inflation forte, des taux d'intérêt élevés pesant sur son activité bancaire, un ralentissement de la consommation qui a freiné l'essor du e-commerce et donc la croissance des volumes de colis transportés, en particulier à l'international. Certaines activités de nos filiales ont rencontré des difficultés significatives et nous avons démontré notre capacité collective à y faire face avec lucidité et détermination, en nommant ces problèmes, en les traitant et en les résolvant.

Le groupe La Poste est parvenu à limiter les effets de cet environnement adverse sur ses résultats financiers : son chiffre d'affaires s'établit à 34,1 milliards d'euros et son résultat net atteint 514 millions d'euros. Cette résistance de l'activité et des résultats témoigne de la solidité du modèle stratégique de La Poste. Un modèle stratégique transformé dans lequel le courrier ne représente plus désormais que 16% du chiffre d'affaires. Ces résultats sont le fruit de l'engagement quotidien et de l'efficacité des postières et des postiers. Ils permettront d'attribuer à chacun une prime d'intéressement.

En 2023, le colis représentait 53% du chiffre d'affaires du groupe, avec un dynamisme contrasté selon les pays : les volumes de Colissimo ont continué à croître en France et ceux de Geopost en Italie, en France, en Espagne et en Irlande. Dans les services financiers, grâce à la diversification dans l'assurance, La Banque Postale affiche quant à elle des résultats en progression. Dans les services de proximité (livraison de repas, Log'issimo, certificats d'énergie), la diversification s'est poursuivie avec un chiffre d'affaires qui dépasse 800 millions d'euros. Dans le numérique, le chiffre d'affaires de Docaposte atteint 955 millions d'euros.

Le groupe La Poste a par ailleurs conforté ses activités historiques et ses missions de service public avec la signature du nouveau contrat d'entreprise 2023-2027 avec l'Etat et celle du sixième contrat de présence postale avec l'Association des Maires de France et l'Etat.

Le groupe La Poste sait se développer et se transformer, avec le soutien de ses actionnaires la Caisse des Dépôts et l'Etat, pour contribuer, par ses actions, aux grandes transitions de la société, accompagner des millions de clients, être toujours plus au service de tous et utile à chacun partout sur le territoire. »

Informations extra-financières résumées au 31 décembre 2023

Performance extra-financière12 2023 Ambitions Baisse globale des émissions de GES sur l'empreinte groupe mesurée en 2022 -5% -123 280 teqCO2 E En avance sur notre ambition vers

le « zéro émission nette » à 2040 Emissions de CO 2 économisées par l'activité Colis (en teqCO 2 ) 81 600 -5% d'intensité émissive E Poursuite de la baisse de l'intensité émissive au colis (gramme de CO 2 par colis transporté) Part du chiffre d'affaires aligné sur le CA éligible au regard de la Taxonomie verte européenne (en %) (au périmètre industriel et commercial) 39% 33%

en 2022 E Progression de 6 points de la part du chiffre d'affaires ayant une contribution substantielle aux objectifs environnementaux de la taxonomie Part des CapEx alignés sur les CapEx éligibles au regard de la Taxonomie verte européenne

(en %) (au périmètre industriel et commercial) 50% 1€ sur 2 E Alignement des capacités d'investissement principalement pour l'atténuation du changement climatique Part du portefeuille de La Banque Postale couvert par l'Indice d'Impact Global (IIG), premier outil bancaire de mesure de l'impact co-construit avec WWF France. 64% - E Innovation de La Banque Postale pour favoriser l'accompagnement de ses clients dans les domaines environnementaux, territoriaux et sociaux, avec pour objectif d'atteindre 87% des activités couvertes en 2025 Encours d'investissements verts de CNP Assurances Holding et ses filiales (en Mds€) 27,7 +2 Mds€ E Objectif d'atteindre 30 Mds€ d'investissements verts à 2025. CNP Assurances pleinement engagé pour soutenir la transition énergétique et écologique Ecart salarial entre les femmes et les hommes (en %)* +0,2% en faveur des femmes S

O L'égalité au cœur du modèle postal, une politique inégalée de rémunération équitable qui démontre son efficacité Taux d'emploi de personnes

en situation de handicap (en %) 8,45% +2,5 points par rapport à l'obligation légale S

O 1er employeur de collaborateurs en situation de handicap en France Nombre d'emplois directs, indirects et soutenus en France 444 000 2% de l'emploi français S

T Rôle majeur du groupe dans l'activité et le dynamisme des territoires, par son maillage et les emplois directs et indirects qu'il représente13 Nombre de personnes détectées, accompagnées, formées

et équipées dans l'usage

du numérique 646 000 +36% S

T Priorité en faveur de l'inclusion numérique avec l'objectif d'accompagner 1 million de personnes par an en 2030

E : indicateur environnemental ; ST : indicateur sociétal ; SO ; indicateur social.

* Périmètre des salariés en CDI de La Poste SA

Notation extra-financière Dernier classement Moody's ESG Solutions 2è ex-aequo tous secteurs confondus ; score 77/100 CDP Top 6% tous secteurs confondus - Leadership CDP Climate Change, score A- Ecovadis Top 2% des fournisseurs ; score 77/100 Sustainalytics 1re banque française et 3è banque mondiale du secteur Diversified Bank

(329 banques évaluées)

Informations financières résumées au 31 décembre 2023

Performance financière 2023 2022 Variations (en M€ ou %) IFRS 17 /retraité IFRS 17 /retraité à pcc(a) Chiffre d'affaires 34 073 33 287 +786 +2,4% +562 +1,7% Charges opérationnelles nettes (32 428) (32 696) +268 -0,8% +487 -1,5% Résultat d'exploitation 1 680 624 +1 055 ns +1 055 ns Résultat d'exploitation hors éléments non-récurrents significatifs (b) 2 134 1 793 +341 +19,0% +340 - Résultat financier (239) (207) -32 +15,2% -18 +8,9% Impôt sur le résultat (496) 952 -1 448 ns -1 434 ns Résultat net part du groupe 514 1 011 (497) -49,2% (587) -59,3% RNpg hors éléments non-récurrents significatifs (c) 977 937 +40 +4,3% -51 - Free cash-flow (d) (437) 1 530 (1 967) ns

(a) A périmètre et change constants (convention appliquée dans l'ensemble du présent communiqué de presse).

(b) hors impacts sur la variation du Rex des éléments non-récurrents significatifs (-1 169M€ au 31/12/2022 ; -454M€ au 31/12/2023).

(c) hors impacts sur la variation du RNpg des éléments non-récurrents significatifs (+74M€ au 31/12/2022 ; -463M€ au 31/12/2023).

(d) Définition présentée en annexe 3 du présent communiqué de presse.

Notation financière Long terme/ court terme Perspective Dernière publication S&P Global A+/A-1 Négative 18/12/2023 Fitch Ratings A+/F1+ Stable 15/12/2023

Analyse des résultats consolidés du groupe

Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 34 073 millions d'euros, en hausse de 2,4% par rapport aux données retraitées IFRS 1714 au 31/12/2022, dans un contexte d'inflation et de taux d'intérêt élevés. La progression des produits opérationnels du groupe est tirée par les activités assurantielles de La Banque Postale, qui ont su tirer profit de l'évolution favorable des marchés financiers et du modèle multi partenarial de CNP Assurances.

Les effets périmètre s'élèvent à +307 millions d'euros, essentiellement portés par Geopost (+155 millions d'euros) et La Banque Postale (+73 millions d'euros). Les effets de change sont défavorables, à -84 millions d'euros. Hors effets périmètre et change, le chiffre d'affaires du groupe est en progression de +1,7% par rapport aux données retraitées IFRS 17 au 31/12/2022, traduisant des évolutions diverses au niveau des branches (cf infra « Analyse détaillée par activité »).

Le résultat d'exploitation du groupe s'établit à 1 680 millions d'euros, en hausse de +1 055 millions d'euros par rapport aux données retraitées IFRS 17 au 31/12/2022 (également en organique, les effets périmètre et change étant globalement peu significatifs).

Des éléments non-récurrents significatifs viennent impacter la variation du résultat d'exploitation du groupe :

en 2022, -1 169 millions d'euros (dont -1 020 millions d'euros de dépréciation d'actifs de la branche Services-Courrier-Colis et -149 millions d'euros de dépréciation d'actifs de Geopost) ,

en 2023, -454 millions d'euros (dont +30 millions d'euros liés à la branche Services-Courrier-Colis, -338 millions d'euros liés à Geopost, -223 millions d'euros liés à La Banque Postale et +77 millions d'euros résultant d'autres éléments liés au groupe15).

Retraité de ces éléments non-récurrents significatifs, le résultat d'exploitation du groupe s'élève à 2 134 millions d'euros, en progression de +340 millions d'euros à périmètre en change constants. (cf infra « Analyse détaillée par activité »).

Le résultat net part du groupe s'établit à 514 millions d'euros, en baisse de -497 millions d'euros, par rapport aux données retraitées IFRS 17 au 31/12/2022.

Hors effets périmètre (+106 millions d'euros, principalement liés à la prise de contrôle de CNP Assurances par La Banque Postale en 2022) et change (-16 millions d'euros), le résultat net part du groupe décroit de -587 millions d'euros.

Le résultat financier s'établit à -239 millions d'euros, en dégradation de -32 millions d'euros par rapport au 31/12/2022.

Certains éléments non-récurrents significatifs ont un impact sur l'évolution du résultat net part du groupe :

en 2022 , +74 millions d'euros (dont -783 millions d'euros liés à la branche Services-Courrier-Colis et -149 millions d'euros liés à Geopost, et au niveau groupe, l'activation d'impôts différés actifs de +1 005 M€),

en 2023, -463 millions d'euros (dont +22 millions d'euros liés à la branche Services-Courrier-Colis, -408 millions d'euros liés à Geopost, -196 millions d'euros liés à La Banque Postale16 et +118 millions d'euros résultant d'autres éléments liés au groupe17).

Retraité de ces éléments non-récurrents significatifs, le résultat net part du groupe s'établit à +977 millions d'euros, en décroissance de -51 millions d'euros à périmètre et change constants.

Le free cash-flow généré par le groupe au 31/12/2023 s'élève à -437 millions d'euros, en baisse de 1 967 millions d'euros au 31/12/2022, du fait d'un dividende de rattrapage sur les années antérieures de 1 256 millions d'euros versé par La Banque Postale en 2022.

Les investissements et croissance externe du groupe (hors LBP) s'élèvent au total à 2 065 millions d'euros au 31/12/2023 (soit -0,7% par rapport au 31/12/2022), regroupant :

les investissements internes 18 , de 1 470 millions d'euros (+20,8%),

, de 1 470 millions d'euros (+20,8%), la croissance externe19, s'élevant à 595 millions d'euros (-31,0%).

Dette nette et structure financière

(en M€ ou %) 31/12/2023 31/12/2022

IFRS 17 Variations Dette nette (DN)(a) 11 997 10 191 +1 806 +17,7% DN/EBITDA ajusté (a) 6,2 2,8 - - Capitaux propres part du groupe (CP) 22 424 21 381 +1 042 +4,9% DN/CP 53,5% 47,7% - +5,8 pts

(a) Définition présentée en Annexe 3 du communiqué de presse.

La dette nette20 comprend 4 078 millions d'euros de passifs de location. Son évolution résulte du free cash-flow généré (-437 millions d'euros), du flux net de financement de la croissance externe (-595 millions d'euros) et est impactée en 2023 par la neutralisation du solde des provisions RH hors dispositifs de fin de carrière (-354 millions d'euros) inclus dans le calcul du free cash-flow.

Les capitaux propres consolidés part du groupe sont en hausse de +1 042 millions d'euros par rapport au 31/12/2022 retraité IFRS 17, sous l'effet principalement des résultats latents sur instruments financiers et contrats d'assurance de CNP Assurances (+753 millions d'euros). Cette variation comprend également +316 millions d'euros d'augmentation de capital pour versement d'une partie des dividendes dus au titre de 2023 en actions.

Analyse détaillée par activité

Les contributions des branches au chiffre d'affaires et au résultat d'exploitation du groupe résultent d'évolutions contrastées au niveau des activités et s'analysent comme suit :

(en M€ ou %) 2023 2022 Variations IFRS 17 /retraité IFRS 17 à pcc Chiffre d'affaires 34 073 33 287 +786 +2,4% +562 +1,7% dont Services-Courrier-Colis 9 936 10 201 (265) -2,6% (280) -2,7% dont Geopost 15 679 15 573 +106 +0,7% +25 +0,2% dont La Banque Postale 7 256 6 218 +1 038 +16,7% +975 +15,7% dont Grand Public et Numérique 6 549 6 576 (28) -0,4% (79) -1,2% dont Autres secteurs et intercos (5 347) (5 281) (66) +1,3% (80) +1,5% Résultat d'exploitation 1 680 624 +1 055 ns +1 055 ns dont Services-Courrier-Colis 0 (767) +767 ns +774 ns dont Geopost 279 654 (375) -57,4% (366) -55,9% dont La Banque Postale 2 121 1 269 +853 +67,2% +839 +67,0% dont Grand Public et Numérique 39 199 (160) -80,4% (162) -81,2% dont Autres secteurs et intercos (759) (730) (30) +4,1%. (30) - Résultat d'exploitation hors éléments non-récurrents significatifs (a) 2 134 1 793 +341 +19,0% +340 -

(a) i.e. hors impacts sur le niveau de Rex des éléments non-récurrents significatifs (-1 169M€ au 31/12/2022 ; -454M€ au 31/12/2023)

Services-Courrier-Colis21

Le chiffre d'affaires de la branche s'établit à 9 936 millions d'euros, en retrait de -265 millions d'euros (-2,6%) par rapport à 2022. Hors effets périmètre (+15 millions d'euros, notamment liés à l'intégration de Happytal), sa décroissance organique s'établit à -280 millions d'euros (-2,7%).

Le chiffre d'affaires Courrier s'élève à 6 731 millions d'euros, en baisse organique de -327 millions d'euros (-4,6%). Cette évolution est principalement induite par : un effet volume et mix produits défavorable de -470 millions d'euros (-11% 17 à jours ouvrés équivalents), en partie compensé par un effet prix favorable de +233 millions d'euros résultant de l'augmentation tarifaire intervenue au 1 er janvier 2023, de 5,3% en moyenne 22 ; et une moindre facturation liée aux élections de -72 millions d'euros (2022 ayant comporté quatre tours électoraux). Le chiffre d'affaires comprend 288 millions d'euros 23 au titre de la compensation de la mission de service universel postal (vs 303 millions d'euros en 2022), laquelle demeure néanmoins déficitaire.

Le chiffre d'affaires comprend 288 millions d'euros au titre de la compensation de la mission de service universel postal (vs 303 millions d'euros en 2022), laquelle demeure néanmoins déficitaire. L'activité Colissimo génère un chiffre d'affaires de 2 176 millions d'euros, en progression de +52 millions d'euros (+2,5%), en publié et en organique, reflétant une hausse des volumes de colis 24 à jours ouvrés équivalents de 3,9% (422 millions de colis commercialisés en 2023) et des hausses tarifaires.

à jours ouvrés équivalents de 3,9% (422 millions de colis commercialisés en 2023) et des hausses tarifaires. Le chiffre d'affaires des Filiales s'établit à 1 029 millions d'euros, en léger repli organique de -5 millions d'euros (-0,5%), résultant essentiellement :

d'un repli organique du chiffre d'affaires du pôle Mediaposte (marketing direct et data marketing) de -59 millions d'euros, lié essentiellement à la baisse de l'activité Imprimés Publicitaires de Mediaposte France notamment, liée au ralentissement du marché ;

(marketing direct et data marketing) de -59 millions d'euros, lié essentiellement à la baisse de l'activité Imprimés Publicitaires de Mediaposte France notamment, liée au ralentissement du marché ; d'une croissance organique du chiffre d'affaires du pôle Santé & Autonomie de +9 millions d'euros, principalement tirée par le développement commercial d'Asten.

Aux bornes du groupe, les Nouveaux services de proximité humaine poursuivent leur croissance dynamique avec une hausse du chiffre d'affaires global de +94 millions d'euros (+13,2%) qui s'établit à 803 millions d‘euros25.

Le résultat d'exploitation est proche de zéro, en hausse de +767 millions d'euros par rapport à 2022 (dont -6 millions d'euros d'effets périmètre, les effets de change étant nuls).

Hors éléments non-récurrents significatifs (au 31/12/2022 : dépréciations des actifs Courrier et des actifs Mediaposte, respectivement de -940 millions d'euros et -80 millions d'euros ; au 31/12/2023 : reprise sur dépréciation des actifs Courrier de +61 millions d'euros et dépréciation des actifs Mediaposte de -31 millions d'euros), la décroissance du résultat d'exploitation de la branche est de -276 millions d'euros à périmètre et change constants.

Celle-ci résulte (en organique) :

de la décroissance du résultat d'exploitation du Courrier de -212 millions d'euros, reflétant la baisse d'activité et l'impact de l'inflation, partiellement compensée par un effort de maîtrise des charges opérationnelles ;

du repli du résultat d'exploitation de Colissimo de -32 millions d'euros, lié notamment à une évolution défavorable du mix client ;

la baisse du résultat d'exploitation des Filiales de -31 millions d'euros, résultant principalement du repli de l'activité de Mediaposte France.

Les investissements globaux26 de la branche s'élèvent à 261 millions d'euros (vs 232 millions d'euros en 2022), dont 251 millions d'euros d'investissements internes (en croissance de 25,6% vs 2022), pour assurer la maintenance de l'outil industriel, et de 10 millions d'euros de croissance externe (en repli de 68,9% vs 2022).

Geopost

Le chiffre d'affaires de la branche atteint 15 679 millions d'euros, en croissance de +106 millions d'euros (+0,7%) par rapport à 2022. Hors effets périmètre (+155 millions d'euros, liés à l'intégration de Scalefast et C Chez Vous), et change (-74 millions d'euros au total, dont principalement -56 millions d'euros sur la livre sterling), la progression organique de +25 millions d'euros (+0,2%) s'analyse de la façon suivante :

Le chiffre d'affaires des activités de colis rapide et express en France et à l'étranger s'établit à 13 028 millions d'euros, stable en organique (-13 millions d'euros, soit -0,1%), dans un contexte macro-économique adverse (inflation élevée, faible croissance, tassement de la consommation) se traduisant par un tassement des volumes (2,1 milliards de colis livrés sur la période, soit -1% en organique par rapport à 2022) ; ce léger ralentissement conjoncturel est plus marqué sur le BtoB que sur le BtoC, hissant ainsi la part du BtoC à 59,1% (vs 57,1% en 2022).

Le chiffre d'affaires réalisé dans les quatre principaux pays européens (France, Royaume-Uni, Allemagne et Italie) représente plus de 55% de celui de la branche. Quelques pays voient leur chiffre d'affaires progresser en organique, notamment l'Italie (+5,7%), la France 27 (+2,8%), l'Espagne (+1,6%) et la Pologne (+1,0%), alors que d'autres enregistrent un repli organique comme l'Allemagne (-5,7%), le Royaume-Uni (-3,1%) et le Benelux (-1,0%).

Le chiffre d'affaires réalisé dans les quatre principaux pays européens (France, Royaume-Uni, Allemagne et Italie) représente plus de 55% de celui de la branche. Quelques pays voient leur chiffre d'affaires progresser en organique, notamment l'Italie (+5,7%), la France (+2,8%), l'Espagne (+1,6%) et la Pologne (+1,0%), alors que d'autres enregistrent un repli organique comme l'Allemagne (-5,7%), le Royaume-Uni (-3,1%) et le Benelux (-1,0%). Bénéficiant du dynamisme du e-commerce international, Asendia génère un chiffre d'affaires de 2 623 millions d'euros, en progression de +113 millions d'euros (+4,5%). Hors effets périmètre (+69 millions d'euros) et change (+4 millions d'euros), la croissance organique s'établit à +41 millions d'euros (+1,6%), tirée par son activité logistique.

Le résultat d'exploitation de la branche s'élève à +279 millions d'euros, en repli marqué de -375 millions d'euros (-57,4%). Après retraitement des effets périmètre et change (-10 millions d'euros), le repli organique est de -366 millions d'euros (-55,9%).

Des éléments non-récurrents significatifs viennent impacter le niveau de résultat d'exploitation de la branche :

Au 31/12/2022, la dépréciation des actifs de DPD Russie de -149 millions d'euros, et

Au 31/12/2023, le paiement et provisionnement chez une filiale italienne28 de -169 millions d'euros, l'impact de la cession des activités de Stuart de -136 millions d'euros, et l'impact de l'arrêt des activités d'Urby de -33 millions d'euros.

Hors éléments non-récurrents significatifs, la décroissance du résultat d'exploitation de la branche est de -177 millions d'euros à périmètre et change constants, reflétant principalement le ralentissement conjoncturel des activités de colis et d'express dans un contexte macro-économique adverse.

Les investissements globaux de la branche s'élèvent à 666 millions d'euros (vs 1 236 millions d'euros fin 2022). Ils se composent de 471 millions d'euros d'investissements internes (stables vs 2022), concentrés sur le développement de la capacité de traitement de la livraison, l'élargissement du réseau de distribution et le développement des Nouveaux services, et de 194 millions de croissance externe (en fort repli de 74,6% vs 2022).

La Banque Postale

Le Produit Net Bancaire (PNB) s'élève à 7 256 millions d'euros, en hausse de +1 038 millions d'euros par rapport au 31/12/2022 retraité d'IFRS 17 (+16,7%), porté par les activités d'assurance de La Banque Postale, qui ont su tirer profit de l'évolution favorable des marchés financiers et du modèle multi partenarial de CNP Assurances. Le contexte inflationniste et la remontée rapide des taux ont néanmoins pesé sur les activités de la branche. Hors effets périmètre et change (+63 millions d'euros), celui-ci progresse de +975 millions d'euros (+15,7%).

Le PNB des métiers enregistre une croissance de + 1 057 millions d'euros (soit +15,3% et +14,4% à périmètre et change constants) par rapport au 31/12/2022 retraité IFRS 17.

Le PNB par pôle s'analyse comme suit :

Le PNB du pôle Bancassurance France (68% du PNB des métiers) s'élève à 5 393 millions d'euros, en hausse de +14,6% à périmètre et change constants par rapport au 31/12/2022 retraité IFRS 17, porté par la performance des activités d'assurance en France. L'activité commerciale est résiliente avec des encours de crédit clientèle qui progressent de +2,0% (dont des hausses des encours de crédit immobilier de +1,3% et des encours de crédit à la consommation de +6,3%). Les encours du Livret A, dont le taux est passé de 2,0% le 1 er août 2022 à 3,0% le 1 er février 2023, sont en hausse de +4,8% par rapport à 2022. La collecte brute de l'assurance-vie 29 est en hausse de +4,6%, avec un taux d'unités de compte de 37,4% (+5,0 pts par rapport à fin décembre 2022).

août 2022 à 3,0% le 1 février 2023, sont en hausse de +4,8% par rapport à 2022. La collecte brute de l'assurance-vie est en hausse de +4,6%, avec un taux d'unités de compte de 37,4% (+5,0 pts par rapport à fin décembre 2022). Le PNB du pôle Bancassurance Internationale (16% du PNB des métiers) s'élève à 1 275 millions d'euros, en hausse de +28,9% (et de +30,2% à périmètre et change constants) par rapport au 31/12/2022 retraité IFRS 17, porté notamment par l'évolution favorable des marchés en Europe et des revenus pour comptes propres en Amérique Latine.

Le PNB du pôle Banque de Financement et d'Investissement (11% du PNB des métiers) s'élève à 906 millions d'euros, en retrait de -0,9% (et de -1,2% à périmètre et change constants) par rapport au 31/12/2022 retraité IFRS 17, sous l'effet de l'impact du taux d'usure sur les marges et du renchérissement du coût de la ressource.

Le PNB du pôle Banque Patrimoniale et Gestion d'Actifs (5% du PNB des métiers) s'élève à 388 millions d'euros, en hausse de +28,0% (et de +7,7% à périmètre et change constants) par rapport au 31/12/2022 retraité IFRS 17, tiré par la progression des actifs sous gestion (+21,5% pour LBP AM et +20% pour Louvre Banque Privée) et l'intégration de La Financière de l'Echiquier dans un contexte de marché favorable.

Enfin, le Hors Pôles reprend les éléments comptables non directement liés aux métiers30, dont, au 31/12/2023, le reclassement des charges de distribution associées aux contrats d'assurance, comptabilisées en déduction du produit net bancaire, en application de la norme IFRS 17.

La contribution de la branche au résultat d'exploitation du groupe s'élève à 2 121 millions d'euros, en hausse de +853 millions d'euros (+67,2%) par rapport au 31/12/2022 retraité d'IFRS 17. Hors effets périmètre et change (+14 millions d'euros) la croissance organique est de +839 millions d'euros (+67,0%).

Des éléments non-récurrents significatifs (-223 millions d'euros 31) viennent impacter le niveau de résultat d'exploitation de la branche au 31/12/2023, dont les impacts financiers de l'étude de la cessation des activités de Ma French Bank, à hauteur de -107 millions d'euros.

Hors éléments non-récurrents significatifs, la croissance du résultat d'exploitation de la branche est de +1 062 millions d'euros à périmètre et change constants, portée par les effets de marché sur l'assurance et soutenue par la réalisation du plan d'économies de coûts.

Les frais de gestion sont en hausse de +2,0%. Hors effets périmètre et change et hors impact du projet de cessation des activités de Ma French Bank, ceux-ci sont en retrait, traduisant la mise en œuvre d'un plan d'économie de coûts et d'accompagnement du développement des activités.

Le coefficient d'exploitation s'élève à 69,3% en 2023 (en baisse de -9,2 pts vs 2022 retraité IFRS 17). Le coefficient d'exploitation des métiers ressort quant à lui à 71,3% (en baisse de -8,0 pts vs 2022 retraité IFRS 17).

Le coût du risque s'élève à -201 millions d'euros, en baisse de 18 millions d'euros comparé à 2022 retraité IFRS 17 dans un environnement économique qui reste incertain. Rapporté aux encours de crédit, il se situe à un niveau bas de 11 points de base32 reflétant la faible exposition aux secteurs les plus impactés par le contexte macro-économique actuel et une gestion prudente des risques.

Ratios clés 31/12/2023 31/12/2022

IFRS 17 Variation La Banque Postale Ratio CET1 (a) 18,1% 17,9% +0,2 pt Ratio NSFR (a) 132% 129% +3 pts Liquidity Coverage Ratio (a) 146% 147% -1 pt CNP Assurances Taux de couverture du SCR (a)(b) 253% 233% +20 pts

(a) Définitions présentées dans le paragraphe « Indicateurs alternatifs de performance » en annexe 3 du communiqué de presse.

(b) Ratio calculé au niveau de la holding hébergeant à présent l'ensemble des activités d'assurance de La Banque Postale.

La progression de +20 pts du taux de couverture SCR s'explique essentiellement par la hausse des marchés action.

Grand Public et Numérique

Le chiffre d'affaires de la branche s'établit à 6 549 millions d'euros, en léger repli de -28 millions d'euros (-0,4%). Après retraitement des effets de périmètre (+51 millions d'euros liés à l'acquisition de Maincare et Weliom notamment), la décroissance organique s'inscrit à -79 millions d'euros (-1,2%).

Le chiffre d'affaires du pôle activités commerciales s'élève à 3 286 millions d'euros en baisse de -81 millions d'euros (-2,4%) et, en organique, de -133 millions d'euros (-4,0%). Celle-ci s'analyse pour l'essentiel comme suit :

une décroissance organique de -193 millions d'euros des activités Grand Public Courrier et Colis , due pour l'essentiel à des effets volumes et mix produits défavorables sur le Courrier (-11%) et sur le Colis (-3%) reflétant la diminution des envois par les particuliers ;

, due pour l'essentiel à des effets volumes et mix produits défavorables sur le Courrier (-11%) et sur le Colis (-3%) reflétant la diminution des envois par les particuliers ; une progression organique des activités Numériques33 (+61 millions d'euros), tirée par celle de Docaposte, grâce notamment au développement des activités de services de confiance numérique.

Le chiffre d'affaires comprend +181 millions d'euros au titre de la compensation de la mission de service universel postal (vs +174 millions d'euros en 2022), laquelle demeure néanmoins déficitaire.

La branche génère ainsi un résultat d'exploitation de +39 millions d'euros, en baisse de -160 millions d'euros (-80,4%). Hors effets périmètre et change (+3 millions d'euros), cette évolution reflète principalement la baisse de la marge commerciale, résultant de la diminution du chiffre d'affaires Courrier et Colis.

Les investissements globaux de la branche s'élèvent à 540 millions d'euros (en hausse de +388 millions d'euros vs 2022). Les investissements internes représentent 168 millions d'euros (+51 millions d'euros vs 2022) et sont notamment relatifs aux projets de transformation du Réseau et au lancement de nouveaux services. La croissance externe atteint 372 millions d'euros (+337 millions d'euros vs 2022) en lien avec le développement des activités de Docaposte.

Autres secteurs et intercos

Le chiffre d'affaires des activités du secteur Immobilier progresse de +4,3% (à 898 millions d'euros en 2023) grâce à l'acquisition de Multiburo et à la progression des loyers résultant de l'application des coefficients d'indexation. Le résultat d'exploitation, en hausse de +32 millions d'euros, résulte de cessions de baux emphytéotiques ;

le chiffre d'affaires « supports et structures » 34 augmente de +6,3% (à 1314 millions d'euros en 2023) en lien avec la hausse des charges refacturées au titre de la mutualisation d'effectifs et par l'inflation pesant sur les charges. Le résultat d'exploitation reste quasiment stable ;

augmente de +6,3% (à 1314 millions d'euros en 2023) en lien avec la hausse des charges refacturées au titre de la mutualisation d'effectifs et par l'inflation pesant sur les charges. Le résultat d'exploitation reste quasiment stable ; enfin, les charges non affectées35 s'alourdissent de -42 millions d'euros (à -583 millions d'euros en 2023), reflétant essentiellement l'augmentation des charges liées aux dispositifs de fin de carrière, partiellement compensée par une baisse du coût net de la présence territoriale.

Perspectives

La croissance mondiale devrait se situer aux alentours de 3,1% en 202436, en raison notamment du niveau élevé des taux directeurs appliqués par les banques centrales pour lutter contre l'inflation. Pour la zone euro, celle-ci se limiterait à 0,9% en 2024, dont 1,0% en France, tirée par une consommation des ménages renforcée à mesure que les effets du choc sur le prix de l'énergie s'atténuent et que l'inflation ralentit.

Dans ce contexte, le groupe va poursuivre le déploiement de son plan stratégique « La Poste 2030, engagée pour vous », vers une croissance rentable et responsable, en France et à l'international :

conforter le socle des activités historiques autour du service universel postal et de la présence de La Poste sur le territoire français ;

accélérer le développement des moteurs de croissance : pour Geopost, en renforçant le développement sur le hors domicile, tout en portant l'ambition de devenir la référence internationale de la livraison durable, pour La Banque Postale, en confortant son modèle de bancassurance citoyenne et en intensifiant ses efforts en matière d'efficacité opérationnelle ;

continuer de préparer la croissance de demain, en particulier autour des activités en Santé et Autonomie, des Nouveaux services de proximité, et de la confiance numérique.

En 2024, le groupe œuvrera à améliorer sa rentabilité, notamment en accentuant ses efforts de maîtrise des coûts, afin de poursuivre ses investissements, qui sont la clé de son avenir. Les investissements du groupe s'orienteront en particulier vers ses plateformes et son réseau pour maintenir sa compétitivité, dans ses véhicules pour poursuivre ses efforts de décarbonation, dans ses systèmes d'information et dans la formation des postières et des postiers pour accompagner les évolutions technologiques de ses métiers.

En 2024, le groupe La Poste, entreprise engagée, va poursuivre sa transformation au service de tous.

Annexes

Annexe 1 : A pplication de la norme IFRS 17 « Contrats d'assurance » 37

La nouvelle norme comptable internationale IFRS 17 applicable aux contrats d'assurance entrée en vigueur au 1er janvier 2023 (avec une date de transition au 1er janvier 2022).

Ce nouveau standard vise à davantage de comparabilité et met en cohérence le mode de valorisation à la valeur de marché des passifs d'assurance avec les actifs financiers, induit de profonds bouleversements en matière de publication d'information financière pour les groupes d'assurance.

La Poste, actionnaire à 100% de La Banque Postale, elle-même actionnaire à 100% de CNP Assurances, est pleinement concernée par sa mise en œuvre.

A retenir



Nature des impacts au niveau de CNP Assurances



Les qualités intrinsèques de l'entreprise ne sont pas modifiées ; le niveau de fonds propres devient moins volatil, alors que le résultat net intègre des effets de marché et devient à l'inverse plus volatil.

IFRS 17 introduit une nouvelle présentation des provisions, basée sur les données de marché à date et l'utilisation de l'expérience propre de la compagnie, avec un horizon de calcul à 50 ans. Ces provisions IFRS se composent des 3 éléments suivants : Best Estimate (BE) : hypothèses de projection des flux futurs,

Ajustement pour risque (RA) : provision pour aléas reflétant la marge de prudence sur les flux futurs utilisés pour le calcul du BE,

Marge sur services contractuels (CSM) : réservoir de profits futurs. Les passifs sont ainsi évalués en valeur de marché et les profits futurs sont mis en réserve et reconnus tout au long de la vie du contrat.

Principaux retraitements du bilan consolidé du groupe La Poste

Annulation des actifs incorporels d'assurances tels que les valeurs de portefeuilles de contrats d'assurance acquis et de contrats financiers avec participation aux bénéfices discrétionnaire. Ces éléments sont désormais projetés dans les flux futurs des contrats d'assurance

(impacts de -797 M€ au 31/12/2022);

(impacts de -797 M€ au 31/12/2022); Arrêt de l'approche par superposition dite « overlay » permise par IFRS 4 et choisie au moment de la première application d'IFRS 9 ;

Reclassement d'instruments de capitaux propres non détenus à des fins de transaction à la juste valeur par capitaux propres non recyclables

(impacts de -15,9 Mds€ au 31/12/2022);

(impacts de -15,9 Mds€ au 31/12/2022); Immeubles de placement valorisés à la juste valeur par résultat conformément à l'option proposée par IAS 40 modifiée à la suite de la publication d'IFRS 17 pour ceux en couverture des contrats épargne/retraite uniquement

(impacts de +529 M€ au 31/12/2022).

Impacts sur les données du bilan

31/12/2022

publié Impacts transition 31/12/2022

retraité IFRS 17 TOTAL ACTIF 773 123 (28 405) 744 718 dont : Actifs non-courants 26 824 (1 453) 25 371 Actifs spécifiques des activités bancaires

et d'assurance 734 206 (26 975) 707 231 dont : Actifs financiers à la juste valeur par résultat 222 722 (15 877) 206 845 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 194 534 15 874 210 408 Contrats d'assurance émis 0 1 506 1 506 Contrats d'assurance détenus 0 8 221 8 221 Autres actifs financiers et comptes de régularisation 35 847 (26 529) 9 318

TOTAL PASSIF 773 123 (28 405) 744 718 dont : Capitaux propres part du groupe 17 546 3 835 21 381 Intérêts minoritaires 7 767 320 8 087 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 25 313 4 155 29 468 Passifs non-courants 16 269 777 17 045 Passifs spécifiques des activités bancaires

et d'assurance

717 469 (33 381) 684 088 dont : Contrats d'assurance émis et de réassurance détenus 0 364 613 364 613 Provisions techniques des activités bancaires et d'assurance courante y. c. épargne logement 383 763 (383 657) 106 Autres passifs financiers et comptes de régularisation 19 810 (13 331) 6 480

Principaux retraitements et reclassements applicables au compte de résultat

Les produits et les charges afférents aux contrats d'assurance et de réassurance détenus sont présentés distinctement au sein du produit net bancaire (PNB) :

les frais rattachables aux contrats d'assurance et ceux engagés par la banque au titre de la distribution des produits d'assurance sont présentés par destination en déduction du PNB

(impacts : 1 505 millions d'euros au 31/12/2022) ;

(impacts : 1 505 millions d'euros au 31/12/2022) ; le coût du risque de crédit sur les placements financiers des activités d'assurance est isolé sur une ligne distincte dans les agrégats d'assurance en PNB

(impacts : 136 millions d'euros au 31/12/2022).

Annexe 2 : Présentation des segments opérationnels

Le groupe La Poste s'est réorganisé au 1er juillet 2021 en quatre branches principales :

Services-Courrier-Colis

Courrier Entreprise de La Poste SA, les e-PAQ 38 et Nouveaux services de proximité, Colis de La Poste SA en France et à l'export, activités de diversification (Mediaposte 39 , Viapost 40 , Santé & Autonomie 41 et Nouveaux Services 42 ) ;

et Nouveaux services de proximité, Geopost regroupe : colis rapide et express en France et à l'international, Asendia (solutions de courrier transfrontalières), Urby (logistique urbaine), dont les activités ont été fermées en 2023, Alturing (expertise SI dans les métiers du colis au service des entités du groupe) ;

regroupe : La Banque Postale (LPB) regroupe La Banque Postale, ses filiales, les coûts des personnels de La Poste travaillant exclusivement pour LBP refacturés par La Poste selon une convention de répartition des frais ;

(LPB) regroupe La Banque Postale, ses filiales, les coûts des personnels de La Poste travaillant exclusivement pour LBP refacturés par La Poste selon une convention de répartition des frais ; Grand Public et Numérique 43

La branche commercialise les produits et services postaux, financiers et téléphoniques auprès des particuliers et des professionnels en s'appuyant sur le Réseau La Poste ainsi que sur des solutions et services numériques. Elle est organisée en deux pôles : les activités commerciales, i.e. Courrier-Colis, Filiales Numériques, Docaposte, LP11 et La Poste Service à La Personne, les activités et services pour compte de tiers (refacturation du réseau et des projets transverses de la direction numérique).

La branche commercialise les produits et services postaux, financiers et téléphoniques auprès des particuliers et des professionnels en s'appuyant sur le Réseau La Poste ainsi que sur des solutions et services numériques. Elle est organisée en deux pôles :

Services-Courrier-Colis 2023 2022 Variations (en M€ ou %) publié /publié à pcc(a) Chiffre d'affaires 9 936 10 201 (265) -2,6% (280) -2,7% dont CA Courrier 6 731 7 057 (327) -4,6% (327) -4,6% dont CA Colis 2 176 2 124 52 +2,5% 52 +2,5% dont CA Filiales 1 029 1 019 9 +0,9% (5) -0,5% Charges opérationnelles (9 935) (10 968) 1 032 -9,4% 1 053 -9,6% Résultat d'exploitation 0 (767) 767 ns 774 ns Résultat d'exploitation hors éléments non-récurrents significatifs (30)(b) 253(c) (282) ns (276) ns

(a) à périmètre et change constants

(b) éléments non-récurrents significatifs (+30 M€)

(c) éléments non-récurrents significatifs (-1 020 M€)

Geopost 2023 2022 Variations (en M€ ou %) publié /publié à pcc(a) Chiffre d'affaires 15 679 15 573 106 +0,7% 25 +0,2% dont colis rapide et express 13 028 13 032 (4) -0,0% (13) -0,1% dont Asendia 2 623 2 510 113 +4,5% 41 +1,6% dont Urby 22 24 (2) -8,3% (2) -7,9% dont Alturing 7 7 (0) -5,9% (0) -5,9% Charges opérationnelles (15 401) (14 921) -480 +3,2% (389) +2,6% Résultat d'exploitation 279 654 (375) -57,4% (366) -55,9% Résultat d'exploitation hors éléments non-récurrents significatifs 616 (b) 803(c) (187) -23,2% (177) -22,0%

(a) à périmètre et change constants

(b) éléments non-récurrents significatifs (-338 M€)

(c) éléments non-récurrents significatifs (-149 M€)

La Banque Postale 2023 2022 Variations (en M€ ou %) IFRS 17 /retraité /retraité à pcc(a) Produit Net Bancaire 7 256 6 218 1 038 +16,7% 975 +15,7% dont Bancassurance France 5 393 4 699 694 +14,8% 685 +14,6% dont Bancassurance International 1 275 989 286 +28,9% 296 +30,2% dont Banque de financement & d'investissement 906 915 (8) -0,9% (11) -1,2% dont Banque patrimoniale et gestion d'actifs 388 303 85 +28,0% 23 7,7% Frais de gestion (4 875)(b) (4 781)(c) (94) +2,0% (49) +1,0% Coût du risque (201) (219) 18 -8,4% 18 -8,4% Résultat d'exploitation 2 121 1 269 853 +67,2% 839 +67,0% Résultat d'exploitation hors éléments non-récurrents significatifs 2 345 (d) 1 269 1 076 +84,8% 1 062 +84,8%

(a) à périmètre et change constants

(b) intégrant un effet positif de la refacturation La Poste Services Financiers pour 74,6 M€

(c) Intégrant un effet positif de la refacturation La Poste Services Financiers pour 63,2 M€

(d) éléments non-récurrents significatifs (-223 M€)

Grand Public & Numérique 2023 2022 Variations (en M€ ou %) publié /publié à pcc(a) Chiffre d'affaires 6 549 6 576 (28) -0,4% (79) -1,2% dont activités commerciales 3 286 3 367 (81) -2,4% (133) -4,0% dont activités et services pour compte de tiers 3 263 3 209 54 +1,7% 54 +1,7% Charges opérationnelles (6 522) (6 379) (143) +2,2% (94) +1,5% Résultat d'exploitation 39 199 (160) -80,4% (162) -81,2%

(a) à périmètre et change constants

Annexe 3 : Définition des indicateurs alternatifs de performance

L'EBITDA ajusté est composé des produits opérationnels du périmètre hors La Banque Postale (LBP), desquels sont soustraites les charges de fonctionnement et charges de personnel, hors dotations aux dispositifs de fin de carrière, de ce même périmètre hors LBP, complété par les dividendes reçus des sociétés mise en équivalence et de LBP au cours de la période, au titre des résultats de l'année précédente.

L'évolution à périmètre et change constants (évolution organique) résulte de la différence entre le résultat obtenu au cours de la période et celui d'une période comparative, après retraitement de l'incidence des acquisitions et cessions survenues entre temps sur chacune des périodes. Les périodes comparées sont ainsi retraitées à périmètres de consolidation identiques. Les transactions en devises de la période comparative ont été valorisées au taux moyen de la période de référence.

Le free cash-flow est constitué des éléments suivants : EBITDA ajusté + variation du besoin en fonds de roulement + flux de trésorerie sur achats d'actifs corporels et incorporels nets des cessions d'actifs correspondantes, + flux de trésorerie liés aux impôts + intérêts financiers nets versés + remboursements des passifs de location et charges d'intérêts sur passifs de location. Chacun des agrégats du free cash-flow est additionné pour sa valeur en termes de flux de trésorerie (positif pour les entrées de cash et négatif pour les sorties de cash).

La dette nette comprend l'ensemble des dettes financières courantes et non courantes diminué de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, ainsi que des instruments dérivés liés au financement du Groupe. Elle comprend également la dette financière née de l'application de la norme IFRS 16 portant sur les contrats de location, les placements financiers court-terme sans risque de changement de valeur significatif mais dont l'échéance à la date de souscription est supérieure à trois mois à l'origine et la créance financière nette envers La Banque Postale.

La dette nette du groupe ne prend pas en compte LBP pour laquelle ce concept n'est pas pertinent.

Le ratio dette nette/capitaux propres est obtenu en rapportant la dette nette aux capitaux propres part du Groupe.

Le ratio dette nette/ EBITDA ajusté est obtenu en rapportant la dette nette à l'EBITDA ajusté.

Ratios calculés uniquement pour La Banque Postale

Le coefficient d'exploitation se calcule en divisant les frais de gestion par le produit net bancaire corrigé des intérêts douteux. Les frais de gestion représentent la somme des charges générales d'exploitation et des dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.

Le ratio Common Equity Tier 1 est le fruit du calcul des Fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1) rapportés au montant total d'exposition au risque (i.e. au total des actifs pondérés par les risques – RWA – au titre du risque de crédit et de contrepartie, risque de marché et risque opérationnel). Il constitue la référence permettant au superviseur d'apprécier la solvabilité d'un établissement bancaire.

Le Liquidity Coverage Ratio (LCR) est un ratio mensuel de liquidité à court terme qui mesure la capacité de la banque à résister pendant 30 jours à une dégradation sévère de sa situation dans un contexte de choc systémique. En cible, il doit être supérieur à 100%. Ce ratio est calculé en divisant la somme des actifs liquides de qualité et libres de tout engagement par le besoin de liquidités sous stress à horizon de 30 jours.

Ratio NSFR44 : Montant du financement stable disponible rapporté au montant du financement stable requis. Ce ratio devrait en permanence être au moins égal à 100%.

Ratio calculé uniquement pour CNP Assurances

Le taux de couverture du SCR se calcule en divisant les fonds propres éligibles à la couverture du SCR par le SCR. Il permet de mesurer la solvabilité pondérée par les risques : plus le taux de couverture du SCR est élevé, plus l'assureur est en mesure d'absorber des pertes potentielles.

_____________________________

Les résultats annuels 2023 ont été arrêtés par le conseil d'administration du 29 février 2024. Les procédures d'audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis prochainement.

