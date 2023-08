02/08/2023 - 19:25

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 2 août 2023

LE GROUPE LA POSTE

RESULTATS du premier semestre 2023

La Poste traverse un premier semestre de difficultés et en limite les effets sur ses résultats

Le chiffre d'affaires progresse de 4%, à 17,1 Mds€

Le résultat net part du groupe résiste, à 0,5 Md€,

et hors éléments non-récurrents significatifs s'établit à 0,7 Md€

Performance financière consolidée Chiffre d'affaires [1] : 17,1 Mds€ +4,0% vs 30/06/2022 retraité IFRS 17 [2]

+3,1% vs 30/06/2022 retraité IFRS 17 à périmètre et change constants (pcc) Résultat d'exploitation[3] : 1 166 M€ vs 235 M€ au 30/06/2022 retraité IFRS 17 1 447 M€ hors éléments non-récurrents significatifs(a), +167 M€ vs 30/06/2022 à pcc Résultat net part du groupe : 461 M€ vs 919 M€ au 30/06/2022 retraité IFRS 17

663 M€ hors éléments non-récurrents significatifs(b), -185 M€ vs 30/06/2022 à pcc Free cash-flow[4] : -128 M€ vs 1 130 M€ au 30/06/2022, lequel intégrait 1 256 M€ de rattrapage de dividendes sur années antérieures par La Banque Postale (LBP) Investissements (hors LBP) : 638 M€ vs 498 M€ au 30/06/2022 Capitaux propres part du groupe : 22,3 Mds€ vs 21,4 Mds€ au 31/12/2022 retraité IFRS 17 Dette nette 4 : 11,3 Mds€ vs 10,2 Mds€ au 31/12/2022 Dette nette / EBITDA ajusté4, [5] : 4,9 vs 2,8 au 31/12/2022 retraité IFRS 17 (a) i.e. hors impacts sur le Rex des éléments non-récurrents significatifs (-1 069 M€ au 30/06/2022 et -281 M€ au 30/06/2023)

(b) i.e. hors impacts sur le RNpg des éléments non-récurrents significatifs (+166 M€ au 30/06/2022 et -202 M€ au 30/06/2023) Principaux faits marquants Le premier semestre 2023 a été marqué par le maintien d'un niveau élevé de l'inflation, une faible croissance en Europe et dans le reste du monde, ainsi que par la poursuite de la hausse des taux d'intérêt. Dans ce contexte :

Dans ce contexte : les volumes de Courrier ont poursuivi leur baisse structurelle (-9,7% vs 30/06/2022) ;

ont poursuivi leur baisse structurelle (-9,7% vs 30/06/2022) ; les volumes globaux de Colis distribués sont quasiment stables par rapport au premier semestre 2022, à 1,2 milliard (-0,9% vs 30/06/2022) ; alors que les volumes de Geopost connaissent un léger repli (-1,6% vs 30/06/2022), ceux de Colissimo sont en hausse (+2,6% vs 30/06/2022) ;

distribués sont quasiment stables par rapport au premier semestre 2022, à 1,2 milliard (-0,9% vs 30/06/2022) ; alors que les volumes de connaissent un léger repli (-1,6% vs 30/06/2022), ceux de sont en hausse (+2,6% vs 30/06/2022) ; l'activité de La Banque Postale est résiliente dans des marchés contrastés en France et à l'international. Le groupe poursuit l'exécution de son plan stratégique : Conforter le socle des activités historiques et les missions de service public Evolution de la gamme Courrier depuis le 1 er janvier, afin de répondre aux nouveaux usages des clients, réduire l'empreinte carbone et pérenniser le service universel postal ;

janvier, afin de répondre aux nouveaux usages des clients, réduire l'empreinte carbone et pérenniser le service universel postal ; Suite à la validation de la Commission européenne, entrée en vigueur en janvier du nouvel accord relatif à la distribution de la presse, signé entre l'Etat, les organisations professionnelles de la presse, l'ARCEP et La Poste ; Accélérer le développement des moteurs de croissance dans la logistique : face aux enjeux de l'alimentaire et de la santé, Chronopost devient le transporteur français doté du plus vaste réseau sous température dirigée, avec l'ouverture en juin de 4 nouveaux hubs (22 millions d'euros investis); Chronofresh et Chronopost Healthcare visent ainsi un doublement de leurs volumes d'ici 5 ans, signature d'un accord de coopération avec CMA CGM en juin visant à développer les complémentarités des deux groupes sur la chaîne logistique de transport à l'international (hors France) et à diminuer les émissions carbone en résultant, annonce en mai de la création de DPD Argentine au travers d'une co-entreprise avec TASA Logistique, qui opère dans de nombreux pays d'Amérique du Sud, Révision stratégique sur les modèles Stuart et Urby ;

dans la bancassurance : CNP Assurances devient un assureur complet avec la création d'un pôle dédié rassemblant l'ensemble des activités assurantielles sous l'entité CNP Assurances Holding , détenue à 100% par La Banque Postale ,

, détenue à 100% par , Renforcement de la gestion d'actifs, avec l'acquisition finalisée en juillet de la Financière de l'Echiquier , l'une des principales sociétés de gestion entrepreneuriales en France, et le prolongement du partenariat entre La Banque Postale et Aegon Asset Management jusqu'en 2035,

, l'une des principales sociétés de gestion entrepreneuriales en France, et le prolongement du partenariat entre La Banque Postale et Aegon Asset Management jusqu'en 2035, Poursuite du développement de CNP Assurances au Brésil, avec la finalisation d'acquisitions (parts détenues par Caixa Seguridade dans la société CNP Participaçôes et par ICATU dans CNP Capitalização S.A. « CNP Cap »), portant ainsi ses participations à 100% et création de la marque CNP Seguradora pour commercialiser les produits de ces entités en modèle ouvert (i.e. via des partenariats long terme, notamment avec Correios, la Poste brésilienne); Construire la croissance de demain dans les services digitaux, avec les acquisitions par Docaposte en début d'année de Maincare (98%), spécialiste des solutions numériques pour les hôpitaux, et de Thiqa (80%), expert en conseil, intégration et exploitation de solutions numériques de confiance; Signature en juin du contrat d'entreprise 2023-2027 entre La Poste et l'Etat français pérennisant les quatre missions de service public portées par le groupe ;

pérennisant les quatre missions de service public portées par le groupe ; Emission avec succès en juin de 1,5 milliard d'euros de titres obligataires, dont 650 millions d'euros à 7 ans et 850 millions d'euros à 12 ans.

Le Conseil d'administration de La Poste, réuni ce jour sous la présidence de Philippe Wahl, a arrêté les états financiers consolidés du groupe pour le premier semestre 2023.

« Les résultats semestriels du groupe La Poste présentés ce jour montrent la résistance de La Poste et de son modèle multi-activités face à des évènements adverses touchant ses activités et dans un contexte macro-économique difficile. Grâce à l'engagement des postières et des postiers et avec le soutien de ses actionnaires, la Caisse des Dépôts et l'Etat, le groupe La Poste parvient à limiter les effets sur ses résultats de la hausse de l'inflation qui pèse fortement sur ses coûts, de la crise économique qui freine l'essor du e-commerce et par conséquent les flux de colis, de l'augmentation du taux du livret A intervenue depuis un an qui pèse tout particulièrement sur La Banque Postale. Ces difficultés rendent plus nécessaire encore une gestion attentive de nos coûts et une plus grande agilité pour faire face aux évolutions de notre environnement.

Malgré ces vents contraires, le groupe a poursuivi sa transformation. Le colis résiste bien en France malgré le ralentissement de la consommation, moins bien à l'international où les volumes sont en légère décroissance. La Banque Postale qui est désormais un grand groupe de bancassurance public poursuit son développement en gestion d'actifs grâce à l'acquisition de La Financière de l'Echiquier et à l'international avec CNP Assurances. Avec l'apport des activités non-vie de La Banque Postale, CNP Assurances a vu son modèle stratégique évoluer en devenant un assureur complet. Le rôle de La Poste comme tiers de confiance progresse, dans le monde physique avec les nouveaux services du facteur comme dans le numérique avec 3 millions d'Identités Numériques et 10 millions de coffres-forts numériques Digiposte.

Enfin, grâce à l'engagement de La Poste au service de la société tout entière : le groupe a maintenu son leadership extra-financier. Il est, ce semestre encore, d'après Moody ‘s ES Solutions, non seulement la première entreprise de son secteur mais aussi de tous les secteurs d'activité confondus. »

Informations financières résumées au 30 juin 2023

Performance financière 30/06/2023 30/06/2022 Variations (en M€ ou %) IFRS 17 /retraité /retraité à pcc(a) Chiffre d'affaires 17 086 16 436 650 +4,0% 509 +3,1% Charges opérationnelles (15 929) (16 221) 292 -1,8% 455 -2,8% Résultat d'exploitation 1 166 235 931 ns 955 ns Résultat d'exploitation hors éléments non-récurrents significatifs (b) 1 447 1 304 143 +11,0% 167 - Résultat financier (111) (101) (10) +9,6% (4) +3,9% Impôt sur le résultat (455) 962 (1 418) ns (1 419) ns Résultat net part du groupe 461 919 (458) -49,9% (553) -60,8% RN pg hors éléments non-récurrents significatifs (c) 663 753 (90) -12,0% (185) - Free cash-flow (d) (128) 1 130 (1 258) ns

A périmètre et change constants (convention appliquée dans l'ensemble du présent communiqué de presse). i.e. hors impacts sur la variation du Rex des éléments non-récurrents significatifs (-1 069 M€ au 30/06/2022 et -281 M€ au 30/06/2023). i.e. hors impacts sur la variation du RNpg des éléments non-récurrents significatifs (+166 M€ au 30/06/2022 et ?202 M€ au 30/06/2023).

(d) Définition présentée en annexe 3 du présent communiqué de presse.

[1] Dans l'ensemble du communiqué de presse, le chiffre d'affaires du groupe agrège le chiffre d'affaires des activités industrielles et commerciales et le produit net bancaire de La Banque Postale (intégrant lui-même le produit net des activités de CNP Assurances).

[2] Les données comparatives, au 30 juin 2022, pour les données issues du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie, et, au 31 décembre 2022, pour les données bilantielles, ont été retraitées en appliquant la norme IFRS 17 à des fins de comparaison par rapport aux données financières au 30 juin 2023, établies après l'entrée en vigueur d'IFRS 17. Les impacts IFRS 17 sur les données comparatives sont détaillés en annexe 1 du présent communiqué de presse.

[3] Les résultats d'exploitation (groupe et branches) sont systématiquement présentés après quote-part du résultat net des sociétés sous contrôle conjoint dans l'ensemble du présent communiqué de presse.

[4] Définition présentée en annexe 3 du présent communiqué de presse.

[5] EBITDA ajusté calculé sur 12 mois glissants.

Analyse des résultats consolidés du groupe

Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 17 086 millions d'euros, en hausse de 4,0% par rapport aux données retraitées IFRS 17[1] au 30/06/2022, dans un contexte de remontée des taux d'intérêt et d'inflation élevée.

Les effets périmètre s'élèvent à +174 millions d'euros, essentiellement portés par Geopost (+120 millions d'euros). Les effets change sont défavorables, à -33 millions d'euros (dont notamment -54 millions d'euros sur la livre sterling et +12 millions d'euros sur le peso mexicain). Hors effets périmètre et change, le chiffre d'affaires du groupe est en progression de +3,1% par rapport aux données retraitées IFRS 17 au 30/06/2022, traduisant des évolutions diverses au niveau des branches (cf infra « Analyse détaillée par activité »).

Le résultat d'exploitation du groupe s'établit à 1 166 millions d'euros, en hausse de +931 millions d'euros par rapport aux données retraitées IFRS 17 au 30/06/2022.

Hors effets périmètre et change (-24 millions d'euros), le résultat d'exploitation est en progression organique[2] de +955 millions d'euros.

Des éléments non-récurrents significatifs viennent impacter la variation du résultat d'exploitation du groupe :

au titre du premier semestre 2022, -1 069 millions d'euros (dont -912 millions d'euros de dépréciation des actifs Courrier et -157 millions d'euros de dépréciation de DPD Russie) ,

au titre du premier semestre 2023, -281 millions d'euros (dont -341 millions d'euros liés à Geopost et +60 millions d'euros résultant d'autres éléments[3],[4]).

Retraité de ces éléments non-récurrents significatifs, le résultat d'exploitation du groupe s'élève à +1 447 millions d'euros, en progression de +167 millions d'euros à périmètre en change constants. (cf infra « Analyse détaillée par activité »).

Le résultat net part du groupe s'établit à 461 millions d'euros, en baisse de ?458 millions d'euros, par rapport aux données retraitées IFRS 17 au 30/06/2022.

Hors effets périmètre (+103 millions d'euros, principalement liés à la prise de contrôle complète de CNP Assurances par La Banque Postale) et change (-9 millions d'euros), le résultat net part du groupe décroit de -553 millions d'euros.

La charge globale de -111 millions d'euros que représente le résultat financier augmente de ?10 millions d'euros par rapport au 30/06/2022.

De plus, certains éléments non-récurrents significatifs ont un impact sur l'évolution du résultat net part du groupe :

au titre du premier semestre 2022 , +166 millions d'euros (dont -682 millions d'euros liés au Services-Courrier-Colis et -157 millions d'euros liés à Geopost et au niveau groupe, l'activation d'impôts différés actifs de +1 005 M€),

au titre du premier semestre 2023, -202 millions d'euros (dont -317 millions d'euros liés à Geopost et +115 millions d'euros résultant d'autres éléments8,[5]).

Retraité de ces éléments non-récurrents significatifs, le résultat net part du groupe s'établit à +663 millions d'euros, en décroissance de -185 millions d'euros à périmètre et change constants.

Le free cash-flow généré par le groupe au 30/06/2023 s'élève à -128 millions d'euros (vs +1 130 millions d'euros à fin juin 2022, intégrant le versement d'un dividende de rattrapage sur les années antérieures par La Banque Postale de 1 256 millions d'euros).

Les investissements et croissance externe du groupe (hors LBP) s'élèvent au total à 1 071 millions d'euros au 30/06/2023 (soit -3,8% par rapport au 30/06/2022), regroupant :

les investissements internes[6], de 638 millions d'euros (+28,1%),

la croissance externe[7], s'élevant à 433 millions d'euros (-29,6%).

Dette nette et structure financière

(en M€ ou %) 30/06/2023 31/12/2022

IFRS 17 Variations Dette nette (DN)(a) 11 314 10 191 +1 124 +11,0% DN/EBITDA ajusté (a)(b) 4,9 2,8 - - Capitaux propres part du groupe (CP) 22 305 21 381 + 923 + 4,3% DN/CP 50,7% 47,7% - +3,1 pts

(a) Définition présentée en Annexe 3 du communiqué de presse.

(b) L'EBITDA ajusté est calculé sur 12 mois glissants.

La dette nette[8] comprend 3 919 millions d'euros de passifs de location. Son évolution résulte du free cash-flow généré (-128 millions d'euros), du flux net de financement de la croissance externe (?433 millions d'euros) et est impactée au premier semestre 2023 par la neutralisation du solde des provisions RH hors dispositifs de fin de carrière (-354 millions d'euros) inclus dans le calcul du free cash-flow.

Les capitaux propres consolidés part du groupe sont en hausse de +923 millions d'euros par rapport au 31/12/2022 retraité IFRS 17, dont 316 millions d'euros d'augmentation de capital pour versement d'une partie des dividendes dus au titre de 2022 en actions.

Notation financière Long terme/ court terme Perspective Dernière révision S&P Global A+/A-1 Négative 7/12/2022 Fitch Ratings A+/F1+ Stable 5/12/2022 Notation extra-financière Moody's ESG Solutions N°1 dans le monde tous secteurs confondus :

77/100 10/2021 CDP Leadership transport intermodal & logistique

Liste A CDP Climate Change Top 1% 12/2022 Ecovadis Platine en tant que fournisseur Top 1%

78/100 10/2022

[1] Cf Principaux impacts comptables de l'application d'IFRS 17 pour le groupe La Poste en Annexe 1 du présent communiqué de presse.

[2] Cf définition présentée en Annexe « Indicateurs alternatifs de performance ».

[3] Reprise d'une provision, devenue sans objet à la suite d'un arrêt de la cour de cassation rendu le 28 juin 2023, d'un montant de 33 millions portant sur un litige « image chèque ».

[4] Impacts sur le Rex :

- Réforme des retraites 2023 sur le groupe estimé à -266 millions d'euros,

- Reprise en 2023 d'une provision de 293 millions d'euros consécutive à la suppression d'un avantage postérieur à l'emploi au bénéfice des retraités de La Poste.

[5] Impacts sur le RNpg :

- Réforme des retraites 2023 sur le groupe estimé à -197 millions d'euros,

- Reprise en 2023 d'une provision de 279 millions d'euros consécutive à la suppression un avantage postérieur à l'emploi au bénéfice des retraités de La Poste.

[6] Achats d'actifs corporels et incorporels (cf détail par branche au paragraphe « Analyse par activités »).

[7] i.e. solde net des flux liés à la croissance externe et aux actifs financiers.

[8] Hors La Banque Postale pour laquelle ce concept n'est pas pertinent.

Analyse détaillée par activité

Les contributions des branches au chiffre d'affaires et au résultat d'exploitation du groupe résultent d'évolutions contrastées au niveau des activités et s'analysent comme suit :

(en M€ ou %) 30/06/2023 30/06/2022 Variations IFRS 17 /retraité à pcc Chiffre d'affaires 17 086 16 436 650 +4,0% 509 +3,1% dont Services – Courrier – Colis 4 953 5 090 (137) -2,7% (150) -3,0% dont Geopost 7 639 7 485 154 +2,1% 71 +1,0% dont La Banque Postale 3 864 3 138 726 +23,1% 719 +22,9% dont Grand Public et Numérique 3 370 3 279 91 +2,8% 69 +2,1% dont Autres secteurs et intercos (2 739) (2 556) (183) +7,2% (199) +7,8% Résultat d'exploitation 1 166 235 931 n.s. 955 n.s. dont Services – Courrier – Colis 135 (699) 834 n.s. +840 ns dont Geopost 19 296 (277) -93,7% (258) -89,3% dont La Banque Postale 1 326 705 622 +88,2% 621 +88,2% dont Grand Public et Numérique 136 203 (67) -33,0% (68) -33,5% dont Autres secteurs et intercos (450) (270) (180) +66,5%. (180) - Résultat d'exploitation hors éléments non-récurrents significatifs (a) 1 447 1 304 143 +11,0% 167 -

i.e. hors impacts sur le niveau de Rex des éléments non-récurrents significatifs (-1 069 M€ au 30/06/2022 et -281 M€ au 30/06/2023)

Services-Courrier-Colis[1]

Le chiffre d'affaires de la branche s'établit à 4 953 millions d'euros, en retrait de ?137 millions d'euros (-2,7%) par rapport au 30/06/2022. Hors effets périmètre (+13 millions d'euros, notamment liés à l'intégration d'Happytal), sa décroissance organique s'établit à ?150 millions d'euros (-3,0%).

Le chiffre d'affaires Courrier s'élève à 3 414 millions d'euros, en baisse organique de ?186 millions d'euros (-5,2%). Cette évolution est principalement induite par : l'érosion des volumes de -9,2% à jours ouvrés équivalents, qui se traduit par un effet volume et mix produits de -229 millions d'euros ; celui-ci est en partie compensé par un effet prix favorable de +120 millions d'euros résultant de l'augmentation tarifaire intervenue au 1 er janvier 2023, de 5,3% en moyenne [2] ; et une moindre facturation liée aux élections de -78 millions d'euros (le premier semestre 2022 ayant comporté quatre tours électoraux).



Le chiffre d'affaires comprend 150 millions d'euros[3] au titre de la compensation de la mission de service universel postal, laquelle demeure néanmoins déficitaire.

L'activité Colissimo génère un chiffre d'affaires de 1 045 millions d'euros, en progression de +51 millions d'euros (+5,2%, également en organique), reflétant une hausse des volumes de colis[4] à jours ouvrés équivalents de +4,1% (198 millions de colis commercialisés au premier semestre 2023) et des hausses tarifaires.

Le chiffre d'affaires des Filiales s'établit à 493 millions d'euros, en repli organique de ?16 millions d'euros (-3,2%), résultant essentiellement :

d'un repli organique du chiffre d'affaires du pôle Mediapost (marketing direct et data marketing), lié essentiellement au choc subi par Médiapost France sur son activité Imprimés Publicitaires, consécutif au ralentissement du marché ;

(marketing direct et data marketing), lié essentiellement au choc subi par Médiapost France sur son activité Imprimés Publicitaires, consécutif au ralentissement du marché ; d'une croissance organique du chiffre d'affaires du pôle Santé & Autonomie, principalement tirée par le développement commercial d'Asten.

Aux bornes du groupe, les Nouveaux services de proximité humaine poursuivent leur croissance (+4,0%) avec un chiffre d'affaires de 334 millions d‘euros[5].

Le résultat d'exploitation s'établit à +135 millions d'euros, en hausse de +834 millions d'euros par rapport au 30/06/2022 (dont -7 millions d'euros d'effets périmètre et change).

Hors éléments non-récurrents significatifs (dépréciations des actifs du Courrier au 30/06/2022 de -912 millions d'euros), la décroissance du résultat d'exploitation de la branche est de ?71 millions d'euros à périmètre et change constants.

Celle-ci résulte de :

la décroissance organique du résultat d'exploitation du Courrier de ?59 millions d'euros à périmètre et change constants, reflétant la baisse d'activité et l'impact de l'inflation, partiellement compensée par un effort de maîtrise des charges opérationnelles ;

la progression organique du résultat d'exploitation de Colissimo de +5 millions d'euros (+5,8%), en lien avec la croissance des volumes traités permet d'assurer une marge opérationnelle stable ;

la baisse organique du résultat d'exploitation des Filiales de -18 millions d'euros, résultant principalement du repli de l'activité de Mediapost France.

Les investissements de la branche s'élèvent à 115 millions d'euros (+21 millions d'euros vs 30 juin 2022).

Geopost

Le chiffre d'affaires de la branche atteint 7 639 millions d'euros, en croissance de +154 millions d'euros (+2,1%) par rapport au 30/06/2022. Hors effets périmètre (+120 millions d'euros, liés à l'intégration de Scalefast et C Chez Vous), et change (?37 millions d'euros au total, dont principalement -54 millions d'euros sur la livre sterling et +12 millions d'euros sur le peso mexicain), la progression organique de +71 millions d'euros (+1,0%) s'analyse de la façon suivante :

Le chiffre d'affaires des activités de colis rapide et express en France et à l'étranger s'établit à 6 387 millions d'euros, stable en organique (+17 millions d'euros, soit +0,3%), les hausses tarifaires et surcharges fuel ayant permis de compenser partiellement les effets du tassement des volumes (1,0 milliard de colis livrés sur la période, soit -2% par rapport au premier semestre 2022) ; ce léger ralentissement conjoncturel est constaté tant sur le BtoB que sur le BtoC, dans un contexte macro-économique adverse (inflation, croissance ralentie, tassement de la consommation).

Le chiffre d'affaires réalisé dans les principaux pays européens (France, Royaume?Uni, Allemagne et Italie) représente près de 56% de celui de la branche. Quelques pays voient leur chiffre d'affaires progresser en organique, notamment la France[6] (+2,6%), l'Italie (+5,4%), la Pologne (+4,1%) et l'Espagne (+4,2%), alors que d'autres enregistrent un repli organique comme le Royaume-Uni (-1,8%), l'Allemagne (-4,9%) et le Benelux (?1,9%).

Bénéficiant du dynamisme du e-commerce international, Asendia génère un chiffre d'affaires de 1 234 millions d'euros, en progression de +129 millions d'euros (+11,7%). Hors effets périmètre (+68 millions d'euros) et change (+11 millions d'euros), la croissance organique s'établit à +50 millions d'euros (+4,5%), tirée essentiellement par son activité Logistique.

Le résultat d'exploitation de la branche s'élève à +19 millions d'euros, en repli de ?277 millions d'euros (-93,7%). Après retraitement des effets périmètre et change (?20 millions d'euros), le repli organique est de -258 millions d'euros (-89,3%).

Des éléments non-récurrents significatifs viennent impacter le niveau de résultat d'exploitation de la branche :

au titre du premier semestre 2022, la dépréciation des actifs de DPD Russie de ?157 millions d'euros, et

au titre du premier semestre 2023, le provisionnement relatif aux procédures judiciaires en cours chez une filiale italienne[7] de -162 millions d'euros, la dépréciation des actifs de Stuart[8] de ?134 millions d'euros, et la dépréciation d'actifs et l'enregistrement de provisions pour risques concernant Urby[9] de -45 millions d'euros.

Hors éléments non-récurrents significatifs, la décroissance du résultat d'exploitation de la branche est de -73 millions d'euros à périmètre et change constants, reflétant principalement le ralentissement conjoncturel des activités de colis et d'express dans un contexte macro-économique adverse.

Les investissements de la branche s'élèvent à 188 millions d'euros (+5 millions d'euros vs fin juin 2022). Les projets se concentrent sur le développement de la capacité de traitement de la livraison (construction de nouveaux dépôts au Royaume Uni), l'élargissement du réseau de distribution (déploiement de consignes en France et en Pologne) et le développement des Nouveaux services.

La Banque Postale

Le Produit Net Bancaire (PNB) s'élève à 3 864 millions d'euros, en hausse de +726 millions d'euros par rapport au 30/06/2022 retraité d'IFRS 17 (+23,1%), porté par l'évolution favorable des marchés financiers, dans un contexte inflationniste et de remontée rapide des taux.

Hors effets périmètre et change (+7 millions d'euros), le PNB des métiers enregistre une croissance de +743 millions d'euros (soit +21,4%) par rapport au 30/06/2022 retraité IFRS 17.

Le PNB par pôle s'analyse comme suit :

Le PNB du pôle Bancassurance France (70% du PNB des métiers) s'élève à 2 955 millions d'euros, en hausse de 25,5% à périmètre et change constants par rapport au 30/06/2022 retraité IFRS 17, porté par la performance des activités d'assurance en France. L'activité commerciale est résiliente avec des encours de crédit qui progressent de +7,4% (dont des encours de crédit immobilier en hausse de +6,9% et des encours de crédit à la consommation de +8,2%). Les encours du Livret A, dont le taux est passé de 2,0% le 1 er août 2022 à 3,0% le 1 er février 2023, sont en hausse de +3,8% par rapport au premier semestre 2022. En assurance-vie, l'activité commerciale connait un léger ralentissement avec néanmoins une collecte brute en progression de +14,5%, grâce à une amélioration de la collecte brute en unités de compte (taux d'UC à 35,3%, soit +3,1 pts par rapport au premier semestre 2022).

août 2022 à 3,0% le 1 février 2023, sont en hausse de +3,8% par rapport au premier semestre 2022. En assurance-vie, l'activité commerciale connait un léger ralentissement avec néanmoins une collecte brute en progression de +14,5%, grâce à une amélioration de la collecte brute en unités de compte (taux d'UC à 35,3%, soit +3,1 pts par rapport au premier semestre 2022). Le PNB du pôle Bancassurance International (15% du PNB des métiers) s'élève à 656 millions d'euros, en hausse de +45,5% à périmètre et change constants par rapport au 30/06/2022 retraité IFRS 17, porté notamment par l'évolution favorable des marchés.

Le PNB du pôle Banque de Financement et d'Investissement (11% du PNB des métiers) s'élève à 455 millions d'euros, en retrait de -13,6% par rapport au 30/06/2022 retraité IFRS 17, avec notamment une marge nette d'intérêt en repli sous l'effet du taux d'usure sur la clientèle du Secteur Public Local et le renchérissement du coût des ressources.

Le PNB du pôle Banque Patrimoniale et Gestion d'Actifs (4% du PNB des métiers) s'élève à 165 millions d'euros, en hausse de +7,6% à périmètre et change constants par rapport au 30/06/2022 retraité IFRS 17, grâce notamment à la dynamique commerciale insufflée par la montée en puissance du pôle privé et un contexte de marché favorable.

Enfin, le Hors Pôles reprend les éléments comptables non directement liés aux métiers[10].

La contribution de La Banque Postale au résultat d'exploitation du groupe s'élève à 1 326 millions d'euros, en hausse de +622 millions d'euros (+88,2%) par rapport au 30/06/2022 retraité d'IFRS 17. Les effets périmètre et change sont négligeables.

Les frais de gestion sont en hausse contenue de +0,2% (stables à périmètre et change constants), illustrant la maitrise des charges dans un contexte inflationniste et l'accompagnement du développement et de la diversification des activités de La Banque Postale.

Le coefficient d'exploitation s'élève à 63,8% au 30/06/2023 (en baisse de -14,3 pts vs 30/06/2022 retraité IFRS 17). Le coefficient d'exploitation des métiers ressort quant à lui à 65,5% hors effets périmètre et change (en baisse de -12,5 pts vs 30/06/2022 retraité IFRS 17).

Le coût du risque s'élève à ?101 millions d'euros, en hausse de -20 millions d'euros comparé au 30/06/2022 retraité IFRS 17 dans un environnement économique qui reste incertain. Rapporté aux encours de crédit, il se situe à un niveau bas de 12 points de base[11] reflétant la faible exposition aux secteurs les plus impactés par le contexte macro-économique actuel et une gestion prudente des risques.

Ratios clés 30/06/2023 31/12/2022

IFRS 17 Variation La Banque Postale Ratio CET1 (a) 18,3% 17,9% +0,4 pt Ratio NSFR (a) 134% 129% +5 pts Liquidity Coverage Ratio (a) 153% 147% +6 pts CNP Assurances Taux de couverture du SCR (a)(b) 259% 233% +26 pts

Définitions présentées dans le paragraphe « Indicateurs alternatifs de performance » en annexe du communiqué de presse. Ratio calculé au niveau de la holding hébergeant à présent l'ensemble des activités d'assurance de La Banque Postale.

La progression de +26 pts du taux de couverture SCR s'explique essentiellement par la hausse des marchés action.

Grand Public et Numérique

Le chiffre d'affaires de la branche s'établit à 3 370 millions d'euros, en progression de +91 millions d'euros (+2,8%). Après retraitement des effets de périmètre (+21 millions d'euros principalement liés à l'intégration de Maincare), la croissance organique s'inscrit à +69 millions d'euros (+2,1%).

Le chiffre d'affaires du pôle activités commerciales s'élève à 1 632 millions d'euros en baisse de -65 millions d'euros (-3,8%) et, en organique, de -86 millions d'euros (-5,1%). Celle-ci s'analyse pour l'essentiel comme suit :

une décroissance organique des activités Grand Public Courrier et Colis (-115 millions d'euros et -8 millions d'euros respectivement), en lien avec, d'une part l'érosion des volumes de Courrier (-10%), et d'autre part, des volumes de Colis en baisse (-4%) reflétant la diminution des envois par les particuliers ;

(-115 millions d'euros et -8 millions d'euros respectivement), en lien avec, d'une part l'érosion des volumes de Courrier (-10%), et d'autre part, des volumes de Colis en baisse (-4%) reflétant la diminution des envois par les particuliers ; une progression organique des activités Numériques[12] (+29 millions d'euros), tirée en grande partie par celle de Docaposte, grâce notamment au développement des activités de confiance numérique et de services numérique.

Le chiffre d'affaires comprend +94 millions d'euros au titre de la compensation de la mission de service universel postal, laquelle demeure néanmoins déficitaire.

La branche génère ainsi un résultat d'exploitation de 136 millions d'euros, en baisse de ?67 millions d'euros (-33,0%) et, à périmètre et change constants, de -68 millions d'euros (-33,5%). Cette évolution reflète principalement la baisse de la marge commerciale, résultant de la diminution du chiffre d'affaires Courrier et Colis.

Les investissements de la branche s'élèvent à 75 millions d'euros (en hausse de +30 millions d'euros vs 30 juin 2022). En cohérence avec le plan stratégique, ceux-ci sont relatifs aux technologies et solutions du numérique (innovation en matière de data, d'identité numérique ou de solutions dans le domaine de la Santé) et à la modernisation des bureaux de poste.

Autres secteurs et intercos

Le chiffre d'affaires des activités du secteur Immobilier progresse de +4,7% (à 441 millions d'euros au 30/06/2023) grâce notamment à l'acquisition de Multiburo et le résultat d'exploitation baisse de -17 millions d'euros au 30/06/2023, en grande partie suite à un écart défavorable sur les provisions ;

le chiffre d'affaires « supports et structures »[13] augmente de +4,7% (à 670 millions d'euros au 30/06/2023) en lien avec la poursuite de la mutualisation des prestations de support fournies aux branches par le groupe, alors que résultat d'exploitation diminue de ?23 millions d'euros, résultant de l'engagement du groupe dans la transformation numérique ;

enfin, les charges non affectées[14] s'alourdissent de -139 millions d'euros (à ?340 millions d'euros au 30/06/2023), reflétant essentiellement l'augmentation des charges liées aux dispositifs de fin de carrière.

Perspectives

Les perspectives économiques mondiales restent incertaines compte tenu des événements géopolitiques. Néanmoins certains indicateurs semblent prendre le chemin d'une stabilisation, notamment l'inflation qui commence à reculer et les taux d'intérêts qui ont cessé leur brutale remontée. Les conséquences des mouvements de 2022 se font toutefois encore sentir dans l'économie en 2023.

Dans ce contexte, le groupe va poursuivre le déploiement de son plan stratégique « La Poste 2030, engagée pour vous » dans un objectif de croissance rentable et responsable en France et à l'international :

défendre le socle des activités historiques en confortant et adaptant les activités cœur du groupe (le Courrier, le Réseau, les missions de service public),

accélérer les moteurs de croissance que constituent la logistique et la bancassurance en s'adaptant aux tendances de marché et en maximisant leur performance financière,

construire la croissance de demain autour de la confiance numérique et des services de proximité humaine,

renforcer notre exigence de rentabilité et de taille critique en s'appuyant sur le développement commercial et la croissance externe quand cela est opportun.

En 2023, le groupe La Poste va poursuivre sa transformation au service de tous et restera un groupe engagé, qui contribue aux mouvements du monde et apporte des réponses aux besoins de la société dans ses transitions, écologiques et énergétiques, numériques, démographiques et sociales, territoriales.

[1] L'ensemble des données détaillées relatives aux branches sont présentées en Annexe 2 du présent communiqué de presse.

[2] Sur la base de chiffre d'affaires donnant lieu à trafic sur le périmètre clients « Entreprises ».

[3] La dotation annuelle de 520 millions d'euros au titre de 2023 est comptabilisée à hauteur de 260 millions d'euros, répartis entre les branches Services-Courrier-Colis, Grand Public et Numérique et Autres.

[4] Au périmètre de la branche Services-Courrier-Colis.

[5] Dont 28 millions d'euros pilotés par la branche Grand Public et Numérique.

[6] Evolution des chiffres d'affaires cumulés de Chronopost France et DPD France.

[7] Sur des sujets fiscaux et sociaux relatifs à des prestations de sous-traitance.

[8] Motivée par l'accumulation de pertes depuis son acquisition et la difficulté à envisager un retournement financier à un horizon raisonnable.

[9] Motivés par un important décalage dans la mise en place des zones à faibles émissions (ZFE) ne permettant pas d'envisager un retour à des résultats positifs à court terme et dans la configuration actuelle.

[10] i.e. les PPA, contributions au FRU et au FGDR, management fees La Poste, plus-values ALM HTC, etc.

[11] Coût du risque de crédit de la banque commerciale rapporté aux encours de début de période.

[12] Docaposte, LP11 et la Poste Service à la Personne.

[13] i.e. coûts du siège, des directions et des services mutualisés, de la gestion de la flotte de véhicules et de la Direction Support et Maintenance.

[14] i.e. notamment coûts des missions de service universel postal et d'aménagement du territoire, les charges liées aux dispositifs de fin de carrière transverses du groupe et part non affectée aux branches de la compensation du service universel postal.

Annexes

Annexe 1 : Première application de la norme IFRS 17 « Contrats d'assurance » [1]

La nouvelle norme comptable internationale IFRS 17 applicables aux contrats d'assurance émis a été adoptée par l'Union européenne le 19 novembre 2021. Ses dispositions, qui ont pour objectif la recherche de la transparence, de la traçabilité et de la comparabilité, remplacent celles de la norme IFRS 4 et sont entrées en vigueur au 1er janvier 2023 (avec une date de transition au 1er janvier 2022).

Ce nouveau standard, qui met en cohérence le mode de valorisation à la valeur de marché des passifs d'assurance avec les actifs financiers, induit de profonds bouleversements en matière de publication d'information financière pour les groupes d'assurance.

La Poste, actionnaire à 100% de La Banque Postale, elle-même actionnaire à 100% de CNP Assurances, est pleinement concernée par sa mise en œuvre.

A retenir

Nature des impacts au niveau de CNP Assurances

Les qualités intrinsèques de l'entreprise ne sont pas modifiées ; le niveau de fonds propres devient moins volatil, alors que le résultat net intègre des effets de marché et devient à l'inverse plus volatil.

IFRS 17 introduit une nouvelle présentation des provisions, basée sur les données de marché à date et l'utilisation de l'expérience propre de la compagnie, avec un horizon de calcul à 50 ans. Ces provisions IFRS se composent des 3 éléments suivants : Best Estimate (BE) : hypothèses de projection des flux futurs,

Marge sur services contractuels (CSM) : réservoir de profits futurs,

Ajustement pour risque (RA) : provision pour aléas reflétant la marge de prudence sur les flux futurs utilisés pour le calcul du BE. Les passifs sont ainsi évalués en valeur de marché et les profits futurs sont mis en réserve et reconnus tout au long de la vie du contrat.

Principaux impacts comptables pour le groupe La Poste de l'application d'IFRS 17 à des fins de comparaison

Les modalités de la transition retenues par le groupe sont principalement :

l'approche rétrospective complète, retenue notamment sur le périmètre La Banque Postale Assurances IARD ;

l'approche par la juste valeur, basée sur des prix de transaction de marché au 1 er janvier 2022, pour la majorité du périmètre des contrats d'assurance issus de CNP Assurances, notamment d'épargne-retraite ;

janvier 2022, pour la majorité du périmètre des contrats d'assurance issus de CNP Assurances, notamment d'épargne-retraite ; l'approche rétrospective modifiée, retenue sur le périmètre La Banque Postale Prévoyance.

La norme IFRS 17 offre une option permettant, sous conditions, de comptabiliser les changements de valeur de marché des passifs d'assurance directement par capitaux propres, au lieu de les reconnaître en résultat. Le groupe applique cette option en miroir de la comptabilisation dans les autres éléments du résultat global des actifs sous-jacents en représentation des engagements d'assurances.

Principaux retraitements du bilan consolidé du groupe La Poste

Annulation des actifs incorporels d'assurances tels que les valeurs de portefeuilles de contrats d'assurance acquis et de contrats financiers avec participation aux bénéfices discrétionnaire. Ces éléments sont désormais projetés dans les flux futurs des contrats d'assurance

(impacts de -797 M€ au 31/12/2022);

Arrêt de l'approche par superposition dite « overlay » permise par IFRS 4 et choisie au moment de la première application d'IFRS 9 ;

Reclassement d'instruments de capitaux propres non détenus à des fins de transaction à la juste valeur par capitaux propres non recyclables

(impacts de ?15,9 Mds€ au 31/12/2022);

Immeubles de placement valorisés à la juste valeur par résultat conformément à l'option proposée par IAS 40 modifiée à la suite de la publication d'IFRS 17 pour ceux en couverture des contrats épargne/retraite uniquement

(impacts de +529 M€ au 31/12/2022).

Impacts sur les données du bilan

31/12/2022

publié Impacts transition 31/12/2022

retraité IFRS 17 TOTAL ACTIF

dont : 773 123 (27 398) 745 725 Actifs non-courants 26 824 (1 453) 25 371 Actifs spécifiques des activités bancaires et d'assurance

dont :

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

Contrats d'assurance émis

Contrats d'assurance détenus

Autres actifs financiers et comptes de régularisation

Participation aux bénéfices différée

734 206



222 722



194 534

0

0



35 847

9 692

(25 967)



(15 877)



15 874

1 506

8 221



(26 529)

(9 692)

708 238



206 845



210 408

1 506

8 221



9 318

0

TOTAL PASSIF

dont : 773 123 (27 398) 745 725 Capitaux propres part du groupe 17 546 3 835 21 381 Intérêts minoritaires 7 767 320 8 087 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 25 313 4 155 29 468 Passifs non-courants 16 269 777 17 045 Passifs spécifiques des activités bancaires et d'assurance

dont :

Contrats d'assurance émis et de réassurance détenus

Provisions techniques des activités bancaires et d'assurance

Autres passifs financiers et comptes de régularisation

717 469





0



383 763



19 810

(32 373)





364 613



(383 656)



(13 331)

685 095





364 613



107



6 480

Principaux retraitements et reclassements applicables au compte de résultat

Les produits et les charges afférentes aux contrats d'assurance et de réassurance détenus sont présentés distinctement au sein du produit net bancaire (PNB) :

les frais rattachables aux contrats d'assurance et ceux engagés par la banque au titre de la distribution des produits d'assurance sont présentés par destination en déduction du PNB

(impacts : 777 millions d'euros au 30 juin 2022 ; 1 504 millions d'euros au 31 12 2022) ;

le coût du risque de crédit sur les placements financiers des activités d'assurance est isolé sur une ligne distincte dans les agrégats d'assurance en PNB

(impacts : -7 millions d'euros au 30 juin 2022 ; 136 millions d'euros au 31 12 2022).

30/06/2022

publié Retraitements

IFRS 17 30/06/2022

Données retraitées (en M€) Chiffre d'affaires 17 481 (1 044) 16 436 Charges opérationnelles (17 053) 833 (16 221) Résultat d'exploitation 428 (212) 216 Quote-part de résultat des sociétés sous contrôle conjoint 17 1 20 REX après quote-part du résultat net des sociétés sous contrôle conjoint 445 (210) 235 Résultat financier (101) 0 (101) Résultat courant avant impôt 344 (210) 134 Impôt sur le résultat 737 225 962 Quote-part de résultat des autres sociétés mises en équivalence (33) 0 (33) Résultat net de l'ensemble consolidé 1 048 15 1 063 Résultat net part du Groupe 883 36 919 Intérêts minoritaires 165 (21) 144

Annexe 2 : Analyse des chiffre d'affaires et résultat d'exploitation par segment opérationnel

Pour rappel, le groupe La Poste s'est réorganisé au 1er juillet 2021 en quatre branches principales :

Services-Courrier-Colis

Courrier Entreprise de La Poste SA, les e?PAQ [2] et Nouveaux services de proximité,

et Nouveaux services de proximité, Colis de La Poste SA en France et à l'export,

activités de diversification (Mediapost [3] , Viapost [4] , Santé & Autonomie[5] et Nouveaux Services[6]) ;

, Viapost , Santé & Autonomie[5] et Nouveaux Services[6]) ; Geopost regroupe :

colis rapide et express en France et à l'international,

Asendia (solutions de courrier transfrontalières),

Urby (logistique urbaine),

Alturing (expertise SI dans les métiers du colis au service des entités du groupe) ; La Banque Postale regroupe La Banque Postale, ses filiales et le groupement de moyens constitués entre La Poste et La Banque Postale ; Grand Public et Numérique [7] , organisée en deux pôles :



les activités commerciales, i.e. Courrier-Colis, Filiales Numériques, Docaposte, LP11 et La Poste Service à La Personne,

les activités et services pour compte de tiers (refacturation du réseau et des projets transverses de la direction numérique).

Services-Courrier-Colis



(en M€ ou %) 30/06/2023 30/06/2022 Variations publié /publié à pcc(a) Chiffre d'affaires 4 953 5 090 (137) -2,7% (150) -3,0% dont CA Courrier 3 414 3 600 (186) -5,2% (186) -5,2% dont CA Colis 1 045 994 51 +5,2% 51 +5,2% dont CA Filiales 493 496 (3) -0,6% (16) -3,2% Charges opérationnelles (4 818) (5 789) 971 -16,8% 991 -17,1% Charges opérationnelles hors éléments non-récurrents significatifs (4 818) (4 877)(b) +61 -1,2% - - Résultat d'exploitation 135 (699) 834 ns 840 ns Résultat d'exploitation hors éléments non-récurrents significatifs 135 213(b) (78) -36,7% (71) -33,5%

à périmètre et change constants hors dépréciations des actifs du Courrier (-912 M€)

Geopost



(en M€ ou %) 30/06/2023 30/06/2022 Variations publié /publié à pcc(a) Chiffre d'affaires 7 639 7 485 154 +2,1% 71 +1,0% dont colis rapide et express 6 387 6 365 21 +0,3% 17 +0,3% dont Asendia 1 234 1 105 129 +11,7% 50 +4,5% dont Urby 14 11 4 +35,7% 4 +35,7% dont Alturing 3 4 ns ns ns ns Charges opérationnelles (7 619) (7 190) (429) +6,0%. (326) +4,6% Charges opérationnelles hors éléments non-récurrents significatifs (7 278)(b) (7 033)(c) (245) +3,5% - - Résultat d'exploitation 19 296 (277) -93,7% (258) -89,3% Résultat d'exploitation hors éléments non-récurrents significatifs 360 453 (93) -20,6% (73) -16,5%

à périmètre et change constants hors éléments non-récurrents significatifs (-341 M€)

(c) hors éléments non-récurrents significatifs (-157 M€)

La Banque Postale



(en M€ ou %) 30/06/2023 30/06/2022 30/06/2022 Variations IFRS 17 publié /retraité /retraité à pcc(a) Produit Net Bancaire 3 864 3 138 4 182 726 +23,1% 719 +22,9% dont Bancassurance France 2 955 2 354 3 232 601 +25,5% 598 - dont Bancassurance International 656 446 774 210 +46,9% 205 - dont Banque de financement & d'investissement 455 526 526 (72) -13,6% (72) - dont Banque patrimoniale et gestion d'actifs 165 154 154 12 +7,6% 12 - Frais de gestion (2 403) (2 398) (3 221) (5) +0,2% 0 0,0% Coût du risque (101) (81) (90) (20) +25,3% (20) +25,3% Résultat d'exploitation 1 326 705 915 622 +88,2% 621 +88,2%

à périmètre et change constants

Grand Public & Numérique



(en M€ ou %) 30/06/2023 30/06/2022 Variations publié /publié à pcc(a) Chiffre d'affaires 3 370 3 279 91 +2,8% 69 +2,1% dont activités commerciales 1 632 1 697 (65) -3,8% (86) -5,1% dont activités et services pour compte de tiers 1 738 1 582 156 +9,8% 156 +9,8% Charges opérationnelles (3 241) (3 078) (163) +5,3% (143) +5% Résultat d'exploitation 136 203 (67) -33,0% (68) -33,5%

à périmètre et change constants

Annexe 3 : Définition des indicateurs alternatifs de performance

L'EBITDA ajusté est composé des produits opérationnels du périmètre hors La Banque Postale (LBP), desquels sont soustraites les charges de fonctionnement et charges de personnel, hors dotations aux dispositifs de fin de carrière, de ce même périmètre hors LBP, complété par les dividendes reçus des sociétés mise en équivalence et de LBP au cours de la période, au titre des résultats de l'année précédente.

L'évolution à périmètre et change constants (évolution organique) résulte de la différence entre le résultat obtenu au cours de la période et celui d'une période comparative, après retraitement de l'incidence des acquisitions et cessions survenues entre temps sur chacune des périodes. Les périodes comparées sont ainsi retraitées à périmètres de consolidation identiques. Les transactions en devises de la période comparative ont été valorisées au taux moyen de la période de référence.

Le free cash-flow est constitué des éléments suivants : EBITDA ajusté + variation du besoin en fonds de roulement + flux de trésorerie sur achats d'actifs corporels et incorporels nets des cessions d'actifs correspondantes, + flux de trésorerie liés aux impôts + intérêts financiers nets versés + remboursements des passifs de location et charges d'intérêts sur passifs de location. Chacun des agrégats du free cash-flow est additionné pour sa valeur en termes de flux de trésorerie (positif pour les entrées de cash et négatif pour les sorties de cash).

La dette nette comprend l'ensemble des dettes financières courantes et non courantes diminué de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, ainsi que des instruments dérivés liés au financement du Groupe. Elle comprend également la dette financière née de l'application de la norme IFRS 16 portant sur les contrats de location, les placements financiers court-terme sans risque de changement de valeur significatif mais dont l'échéance à la date de souscription est supérieure à trois mois à l'origine et la créance financière nette envers La Banque Postale.

La dette nette du groupe ne prend pas en compte LBP pour laquelle ce concept n'est pas pertinent.

Le ratio dette nette/capitaux propres est obtenu en rapportant la dette nette aux capitaux propres part du Groupe.

Le ratio dette nette/ EBITDA ajusté est obtenu en rapportant la dette nette à l'EBITDA ajusté.

Ratios calculés uniquement pour La Banque Postale

Le coefficient d'exploitation se calcule en divisant les frais de gestion par le produit net bancaire corrigé des intérêts douteux. Les frais de gestion représentent la somme des charges générales d'exploitation et des dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.

Le ratio Common Equity Tier 1 est le fruit du calcul des Fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1) rapportés au montant total d'exposition au risque (i.e. au total des actifs pondérés par les risques – RWA – au titre du risque de crédit et de contrepartie, risque de marché et risque opérationnel). Il constitue la référence permettant au superviseur d'apprécier la solvabilité d'un établissement bancaire.

Le Liquidity Coverage Ratio (LCR) est un ratio mensuel de liquidité à court terme qui mesure la capacité de la banque à résister pendant 30 jours à une dégradation sévère de sa situation dans un contexte de choc systémique. En cible, il doit être supérieur à 100%. Ce ratio est calculé en divisant la somme des actifs liquides de qualité et libres de tout engagement par le besoin de liquidités sous stress à horizon de 30 jours.

Ratio NSFR[8] : Montant du financement stable disponible rapporté au montant du financement stable requis. Ce ratio devrait en permanence être au moins égal à 100%.

Ratio calculé uniquement pour CNP Assurances

Le taux de couverture du SCR se calcule en divisant les fonds propres éligibles à la couverture du SCR par le SCR. Il permet de mesurer la solvabilité pondérée par les risques : plus le taux de couverture du SCR est élevé, plus l'assureur est en mesure d'absorber des pertes potentielles.

_____________________________

Les résultats semestriels 2023 ont été arrêtés par le conseil d'administration du 2 août 2023. Les procédures de revue limitée des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés semestriels sont en cours de finalisation et le rapport y afférant sera émis prochainement.

[1] Une information plus détaillée sur la transition IFRS 17 est présentée dans les notes aux comptes consolidés au 30 juin 2023 suivantes : 1.3 « 1ère application de la norme IFRS », 2.1.1 « Normes et amendements appliqués par le groupe à compter du 1er janvier 2023 », 2.3 « Première application de la norme IFRS 17 » et 28 « Contrats d'assurance ».

[2] Précédemment appelés « petits paquets import » ou « ppi ».

[3] Filiale dont l'activité est le marketing direct et le data marketing.

[4] Filiale proposant des solutions de logistique et e-logistique.

[5] Pôle regroupant les prestations de santé à domicile et prévention de la perte d'autonomie.

[6] Pôle regroupant les activités d'efficacité énergétique, économie circulaire.

[7] Au 1er juillet 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

[8] Net Stable Funding Ratio : ce ratio structurel de liquidité à long terme garantit que les banques disposent de suffisamment de ressources « stables » (ie de maturité initiale > 1 an) pour financer leurs activités.