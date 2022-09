08/09/2022 - 08:45

La Poste a lancé avec succès sa première émission obligataire « Sustainable » pour un total de 1,2 milliard d'euros en deux tranches :

- Une première tranche d'un montant de 600 millions d'euros, d'une maturité de 6 ans (sept-2028) et assortie d'un coupon de 2,625% par an,

- Une seconde tranche d'un montant de 600 millions d'euros, d'une maturité Long 10 ans (mars-2033) et assortie d'un coupon de 3,125% par an.

Sursouscrite plus de 2,4 fois, l'émission réalisée hier a remporté un grand succès avec la participation de 130 investisseurs notamment ISR, tant en France qu'à l'international.

Sur la tranche 6 ans, la France a représenté 38% des allocations, l'Allemagne/Autriche 25%, le Benelux 11%, l'Europe du Sud 8%, la Suisse 6%, le Royaume-Uni/Irlande 6% et les autres pays 6%.

Sur la tranche Long 10 ans, la France a représenté 44% des allocations, l'Allemagne/Autriche 35%, le Royaume-Uni/Irlande 10%, l'Asie 6%, le Benelux 2%, la Suisse 2% et les autres pays 1%.

La Poste accroît ainsi sa base d'investisseurs, notamment ISR, et conforte sa signature sur le marché obligataire.

Cette émission s'inscrit dans le cadre de l'Engagement Sociétal de La Poste. Depuis toujours, le groupe accompagne les évolutions de la société pour permettre à tous, partout et tous les jours, de bénéficier du progrès social et de l'innovation technologique. Sa raison d'être, validée début 2021, explicite le sens fondamental de son action : « au service de tous, utile à chacun, La Poste, entreprise de proximité humaine et territoriale, développe les échanges et tisse des liens essentiels en contribuant aux biens communs de la société tout entière ». La même année, La Poste a adopté la qualité d'entreprise à mission.

Les fonds levés grâce à cette opération permettront de financer ou refinancer des actifs et projets relevant des quatre objectifs sociaux et environnementaux désormais inscrits dans les statuts de La Poste :

- Contribuer au développement et à la cohésion des territoires,

- Favoriser l'inclusion sociale,

- Promouvoir un numérique éthique, inclusif et frugal,

- Œuvrer à l'accélération de la transition écologique pour tous.

Le « Sustainable Finance Framework » de La Poste définit les actifs éligibles sur la base de critères exigeants regroupés dans les catégories suivantes :

Catégories vertes :

- Transport propre,

- Energie renouvelable,

- Bâtiments verts,

- Efficacité énergétique,

- Economie circulaire, Catégories sociales :

- Accès aux services essentiels,

- Insertion professionnelle des jeunes et des handicapés,

- Création et développement de l'emploi.

L'allocation des fonds fera l'objet d'un processus de traçabilité spécifique qui sera vérifié tous les ans par un auditeur externe au Groupe.

Un reporting annuel sera disponible à la date anniversaire de l'émission et permettra aux investisseurs de vérifier l'allocation des fonds et d'évaluer l'impact environnemental et social de leurs investissements.

Résumé de la transaction :

Emetteur La Poste Notation A+ (stable) S&P / A+ (stable) Fitch Tranche 6 ans Long 10 ans Montant 600 millions d'euros 600 millions d'euros Date de l'opération 7 septembre 2022 Date de règlement 14 septembre 2022 (T+5) Date d'échéance 14 septembre 2028 14 mars 2033 Prix / Taux 99,323% / 2,749% 99,073% / 3,232% Coupon 2,625% 3,125% Spread MS+45bps MS+77bps Dénomination 100k+100k 100k+100k ISIN FR001400CN54 FR001400CN47

Les titres seront cotés sur Euronext Paris.

ING et Société Générale ont agi en tant que Joint Sustainable Structuring Advisors et Joint Bookrunners tandis que Crédit Agricole CIB, HSBC et La Banque Postale ont agi en tant que Joint Bookrunners sur l'opération.

L'ensemble de la documentation relative à cette obligation durable est disponible sur le site internet du groupe La Poste : https://www.lapostegroupe.com/fr/investisseurs/hub-espace-investisseurs.

A propos du groupe La Poste

La Poste est une société anonyme à capitaux publics, filiale de la Caisse des Dépôts et de l'Etat. Le groupe La Poste est organisé en quatre branches : Services-Courrier-Colis, Grand Public et Numérique, GeoPost, La Banque Postale qui constitue avec sa filiale CNP Assurances le 11e bancassureur européen. La Poste distribue plus de 18 milliards d'objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. Attaché à sa présence territoriale, le groupe compte 17 000 points de contact (bureaux de poste, agences postales communales, relais poste commerçants) et 18 000 points d'accès à un service postal (Pickup, carrés pros, consignes ou encore drive colis). En 2021, le groupe La Poste a réalisé un chiffre d'affaires de 34,6 milliards d'euros, dont 41 % à l'international, et emploie près de 245 000 collaborateurs, dans 63 pays sur 5 continents dont 193 000 en France. Entreprise à mission depuis juin 2021, leader de la transition écologique et de la finance verte, La Poste ambitionne d'atteindre le « zéro émission nette » à horizon 2050. Avec son plan stratégique « La Poste 2030, engagée pour vous », l'entreprise publique se fixe l'ambition de devenir la première plateforme européenne du lien et des échanges, humaine et digitale, verte et citoyenne, au service de ses clients dans leurs projets et de la société tout entière dans ses transformations.