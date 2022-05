16/05/2022 - 18:10

E-commerce : ESW acquiert la plateforme Scalefast



Cet accord vise à étendre encore les capacités d'ESW et à accélérer la mise sur le marché des enseignes et des marques à l'international

Dublin / New York, le 9 mai 2022 – ESW, leader mondial du e-commerce « direct-to-consumer » (DTC ou en vente directe), annonce aujourd'hui l'acquisition de Scalefast, un fournisseur de solutions e-commerce globales basé à Los Angeles. Sous réserve des approbations habituelles, la transaction devrait être finalisée d'ici mi-2022.

La société annonce également que les fondateurs de Scalefast, le CEO Nicolas Stehle, le CTO Frédéric Bocquet et le CMO Olivier Schott rejoindront l'équipe de direction d'ESW.

Grâce à cette acquisition, la force de frappe d'ESW va encore augmenter dans les secteurs mode, beauté, soins et luxe, et s'élargir au divertissement, aux jeux et à l'électronique. L'expertise de Scalefast en termes d'analyse de données et de commercialisation rapide facilitera également la mise en place de magasins localisés clés en main ou de boutiques éphémères digitales, et de campagnes de marque DTC très ciblées pour compléter les solutions DTC transfrontalières d'ESW, inégalées en termes d'expérience client tout au long du parcours d'achat.

Fournir des solutions complémentaires sur les deux platesformes technologiques devrait entraîner une croissance accélérée du chiffre d'affaires et de l'innovation produit sur l'ensemble de la clientèle intégrée du groupe. L'alignement culturel entre ESW et Scalefast et leur vivier de talents combiné de plus de 1000 co-équipiers positionnent fortement l'entreprise sur le développement de talents tout en s'appuyant sur les meilleurs aspects des deux cultures. La croissance de la société après acquisition sera stimulée par la transformation des expériences d'achat en ligne des clients et la nouvelle possibilité pour les grandes marques mondiales de se connecter à plus de 200 marchés à travers le monde.

"L'acquisition de Scalefast par ESW démontre notre engagement et notre ambition d'accélérer la croissance de nos clients en leur permettant d'être à l'avant-garde des besoins des consommateurs dans le monde entier", déclare Tommy Kelly, fondateur et PDG d'ESW. "L'offre technologique de Scalefast, hautement complémentaire à la nôtre, nous permettra de développer de nouvelles capacités et de faire croître encore plus rapidement nos clients, nouveaux et existants, avec l'e-commerce direct-to-consumer ."

"Les services de Scalefast sont hautement synergiques avec ceux d'ESW d'un point de vue génération de revenus", précise Nicolas Stehle, CEO de Scalefast. "Nous sommes ravis de cette opportunité non seulement d'étendre notre portée, mais aussi de créer encore plus de valeur pour notre clientèle réunie. Nos connaissances, nos expertises et nos technologies constitueront ensemble une force sans précédent dans un monde e-commerce évoluant rapidement."

Alors que l'e-commerce mondial continue d'accélérer, les marques recherchent des services plus spécialisés et localisés pour se différencier et rester compétitives. Scalefast construit des magasins en ligne plus rapidement que n'importe lequel de ses concurrents, en tirant parti de sa plateforme développée en interne et riche en fonctionnalités, et en appliquant des données exclusives et des analyses comportementales à des fonctionnalités et des capacités e-commerce DTC prédéfinies dont les marques ont besoin pour réussir.

ESW, de son côté, fournira aux clients de Scalefast ses services liés au checkout, au paiement, à la logistique, incluant des options avec ou sans hub, des solutions omnicanales telles que l'expédition depuis le magasin, et tout un écosystème de partenaires logistiques mondiaux qui transportent des centaines de millions de colis chaque année pour le compte de ses clients.

ESW est le leader mondial du e-commerce DTC (Direct-To-Consumer), permettant aux marques et détaillants les plus célèbres du monde de rendre le shopping global plus sûr, plus simple et plus rapide, de bout en bout. Qu'il s'agisse de la conformité, la sécurité des données, la protection contre la fraude, les taxes et les tarifs à la caisse, la livraison, la gestion des retours, le service à la clientèle et la génération de la demande, la puissante combinaison de technologie et d'ingéniosité humaine d'ESW couvre l'ensemble du parcours du client sur 200 marchés, avec des expéditions 100% neutres en carbone. Basée à Dublin, en Irlande, ESW a des bureaux en Irlande, au Royaume-Uni, en France, en Italie, aux États-Unis, à Hong Kong et à Singapour. ESW est une société du groupe Asendia, joint-venture entre La Poste et Swiss Post.

Scalefast est une scale-up américaine privée, soutenue par capital risque, de plus de 350 employés, spécialisée dans la fourniture de solutions mondiales de e-commerce en SaaS aux marques. Établie dans cinq pays, les États-Unis, l'Espagne, la France, la Suisse et le Japon, Scalefast sert des consommateurs dans plus de 200 pays et territoires.

Scalefast agit en tant que marchand et vendeur officiel pour ses clients et fournit sa propre solution Enterprise Commerce Cloud et d'analyse CX (expérience client), ainsi que des équipes d'experts pour aider les marques à créer, exploiter, gérer et optimiser leur e-commerce. Les entreprises recherchent des partenariats à forte croissance avec Scalefast pour accélérer la distribution mondiale, la pénétration du marché, l'expérience utilisateur et la rentabilité.



