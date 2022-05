12/05/2022 - 12:10

Paris, 11 mai 2022

GEOPOST/DPDgroup annonce son retrait du marché russe

Nous sommes profondément choqués par la violence de la guerre en Ukraine et par ses effets dramatiques sur la vie de millions de personnes innocentes. Nous sommes solidaires des sanctions internationales et les appliquons sans restriction.

Dès le 28 février 2022, nous avons suspendu tous les flux de GeoPost/DPDgroup en direction et en provenance de Russie. Aujourd'hui, nous prenons la décision de nous retirer du marché russe.

Depuis 2004, GeoPost/DPDgroup via sa filiale DPD Russie opérait principalement des services de livraison domestique auprès de clients particuliers et PME. La filiale emploie 3 000 personnes.

Nous préparons actuellement une opération de transfert de propriété dans le respect des exigences réglementaires. Pendant cette période de transition, GeoPost/DPDgroup continuera à remplir ses obligations envers ses clients, partenaires et employés. Nous anticipons un risque de dépréciation de la valeur1 de cette société.

A l'issue de cette opération, la société opérera indépendamment de GeoPost/DPDgroup qui n'aura ainsi plus de présence sur le territoire russe. GeoPost/DPDgroup ne tirera aucun avantage financier de ce transfert de propriété.

Face à cette tragédie, nous espérons que la paix sera rétablie dans le plus proche avenir possible.

1 - Au 31 décembre 2021, la valeur de la société pour 100% des titres était de 128M€, sur la base de sa valeur comptable au bilan de GeoPost et d'un taux de conversion de 1 EUR = 85,3 RUB).

A propos du GeoPost/DPDgroup :

DPDgroup est l'un des principaux réseaux internationaux de livraison de colis. Il a pour ambition d'être l'acteur de référence de la livraison durable et un catalyseur de l'accélération du e-commerce.

Nous combinons des technologies innovantes et un savoir-faire local pour proposer des services simples et flexibles aux expéditeurs comme aux destinataires. Avec 120 000 experts de livraison opérant dans 49 pays, et un réseau de 70 000 points Pickup, nous livrons chaque jour 8,4 millions de colis dans le monde - 2,1 milliards de colis par an - à travers les marques DPD, Chronopost, SEUR, BRT et Jadlog. DPDgroup est le réseau de livraison de colis de GeoPost. GeoPost a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 milliards d'euros en 2021. GeoPost est une société holding détenue par le groupe La Poste.

