COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 5 mai 2022

Mouvement au sein du comité exécutif du groupe La Poste

Yves Delmas est nommé administrateur directeur général de GeoPost/DPDgroup et directeur général adjoint du groupe La Poste

Philippe Wahl, Président-directeur-général du groupe La Poste et Président du conseil d'administration de GeoPost a annoncé le 5 mai la nomination d'Yves Delmas au poste d'administrateur directeur général de GeoPost/DPDgroup et directeur général adjoint du groupe La Poste, membre du comité exécutif.

Yves Delmas a une expérience de 30 ans au sein du groupe La Poste à travers plusieurs fonctions de direction dans les filiales colis et express, notamment Chronopost ou Jet Worldwide. Il a également été directeur général, vice-président puis président de SEUR, filiale de GeoPost en Espagne, qu'il a positionnée comme leader sur le marché express espagnol. Depuis mai 2016, il était directeur général Europe de GeoPost/DPDgroup.

Yves Delmas assurait l'intérim au poste de directeur général de GeoPost/DPDgroup depuis le décès tragique de Boris Winkelmann en décembre 2021.

A la tête de GeoPost/DPDgroup, fort d'un chiffre d'affaires de près de 15 milliards d'euros et de 2,1 milliards de colis livrés en 2021, Yves Delmas aura pour mission de continuer à déployer la stratégie « Together & Beyond 2025 » visant à faire de GeoPost/DPDgroup la référence internationale de la livraison durable et un facilitateur de premier plan de l'accélération du e-commerce.

A cette occasion, Philippe Wahl a déclaré "Yves Delmas a largement contribué au développement de GeoPost qui est aujourd'hui devenu le plus grand réseau de livraison de colis en Europe. Sous sa direction, GeoPost va consolider son accélération et son développement sur des segments clés, tout en poursuivant son expansion internationale."

Yves Delmas a quant à lui indiqué "Grâce à notre ADN qui puise sa force dans nos collaborateurs, notre modèle responsable et notre esprit d'entreprise, nous sommes prêts à amplifier notre développement et à accélérer la mise en œuvre de notre plan stratégique. Ce sera notre ligne directrice pour relever les défis et saisir les opportunités de notre marché."

Biographie d'Yves Delmas : Yves Delmas, âgé 59 ans, est diplômé de l'Institut d'études politiques (IEP Paris) et de l'Ecole Nationale Supérieure des PTT (1988), titulaire d'un DESS de droit public de Paris X Nanterre et d'une licence d'histoire à Paris IV. Yves Delmas débute sa carrière en tant que chef du bureau “Europe–Asie”, à la direction des Affaires Internationales de La Poste, au ministère des PTT. En 1991, il devient directeur de l'exploitation de Chronopost France. En 1993, il est nommé directeur général adjoint de TNT, opérateur dont La Poste est alors actionnaire minoritaire. En 1996, il prend la direction de Jet Worldwide France, filiale de Chronopost France, puis de Chronopost Espagne en 1998. Yves Delmas est vice–président marketing et ventes de GeoPost SA entre 2002 et 2004, année durant laquelle il est nommé directeur général de SEUR GeoPost, puis successivement vice-président, puis président du groupe SEUR, le leader du marché express espagnol. Depuis 2016, Yves Delmas est directeur général Europe de GeoPost/DPDgroup.

A propos du groupe La Poste : La Poste est une société anonyme à capitaux publics, filiale de la Caisse des Dépôts et de l'Etat. Le groupe La Poste est organisé en quatre branches : Services-Courrier-Colis, Grand Public et Numérique, GeoPost, La Banque Postale qui constitue avec sa filiale CNP Assurances le 11e bancassureur européen. La Poste distribue plus de 18 milliards d'objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. Attaché à sa présence territoriale, le groupe compte 17 000 points de contact (bureaux de poste, agences postales communales, relais poste commerçants) et 18 000 points d'accès à un service postal (Pickup, carrés pros, consignes ou encore drive colis). En 2021, le groupe La Poste a réalisé un chiffre d'affaires de 34,6 milliards d'euros, dont 41 % à l'international, et emploie près de 245 000 collaborateurs, dans 63 pays sur 5 continents dont 193 000 en France. Entreprise à mission depuis juin 2021, leader de la transition écologique et de la finance verte, La Poste ambitionne d'atteindre le « zéro émission nette » à horizon 2030. Avec son plan stratégique « La Poste 2030, engagée pour vous », l'entreprise publique se fixe l'ambition de devenir la première plateforme européenne du lien et des échanges, humaine et digitale, verte et citoyenne, au service de ses clients dans leurs projets et de la société tout entière dans ses transformations.

A propos du GeoPost/DPDgroup : DPDgroup est l'un des principaux réseaux internationaux de livraison de colis. Il a pour ambition d'être l'acteur de référence de la livraison durable et un catalyseur de l'accélération du e-commerce. Nous combinons des technologies innovantes et un savoir-faire local pour proposer des services simples et flexibles aux expéditeurs comme aux destinataires. Avec 120 000 experts de livraison opérant dans 49 pays, et un réseau de 70 000 points Pickup, nous livrons chaque jour 8,4 millions de colis dans le monde - 2,1 milliards de colis par an - à travers les marques DPD, Chronopost, SEUR, BRT et Jadlog. DPDgroup est le réseau de livraison de colis de GeoPost. GeoPost a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 milliards d'euros en 2021. GeoPost est une société holding détenue par le groupe La Poste.

