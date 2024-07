Communiqué de la société LA FRANCAISE DE L'ENERGIE du 25/07/2024 - La Française de l'Energie : signature d'un second prêt à impact de 7 MEUR auprès d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels

25/07/2024 - 18:00

La Française de l'Energie : signature d'un second prêt à impact de 7 M€

auprès d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels

Pontpierre, le 25 juillet 2024 – FDE (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, annonce le soutien renouvelé d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, avec la signature d'un nouveau prêt à impact « Pact Trajectoire ESG » de 7 M€. En novembre 2023, Gazonor, filiale de FDE, avait déjà souscrit auprès de la banque un prêt ESG “Impulse” de 5,8 M€ pour le refinancement de quatre unités de cogénération à Lens et Avion.

Axée sur l'atteinte de la neutralité carbone, FDE fournit une énergie économiquement et écologiquement compétitive à destination des habitants, des collectivités et des industriels des territoires dans lesquels le Groupe opère. FDE permet ainsi d'éviter aujourd'hui plus de 3,5 millions de tonnes de CO 2 eq par an, avec un portefeuille de 22,5 MW de capacité électrique installée, confirmant ainsi son rôle prépondérant dans la transition écologique des pays où le Groupe opère. L'objectif de FDE à horizon 2030 est de contribuer significativement à la réduction des émissions carbone, en évitant le rejet de plus de 20 millions de tonnes de CO 2 eq par an.

Suite aux récents développements du Groupe en Norvège, FDE est aujourd'hui présente dans 5 pays d'Europe et produit certaines des énergies clés nécessaires pour atteindre le Net Zero : la production d'électricité et de chaleur à faible teneur en carbone à partir de l'énergie solaire et de la cogénération au méthane de mine abandonnée ; le gaz à faible teneur en carbone provenant du méthane de mines abandonnées et du gaz naturel renouvelable ; ainsi que de l'hydrogène à faible teneur en carbone.

Afin d'aller plus loin dans sa démarche ESG, FDE souscrit pour la seconde fois à un crédit à impact de 7 M€ auprès d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. Ce prêt « PACT Trajectoire ESG » a pour but de soutenir, au-delà des projets existants et pipeline de projets identifiés et sécurisés, la stratégie de croissance du Groupe en France et à l'étranger, pour devenir une des principales plateformes de production d'énergie à faible teneur en carbone en Europe.

Ce prêt à impact « PACT Trajectoire ESG » prévoit une bonification pouvant atteindre jusqu'à 20 % d'économie sur les frais financiers, si FDE améliore ses performances ESG suivant des critères prédéterminés. Afin de garantir la neutralité des évaluations, la performance et amélioration ESG sera évaluée tous les ans par EthiFinance, une agence indépendante d'analyse extra-financière.

Julien Moulin, Président de FDE, déclare : « Je remercie Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels pour sa confiance et félicite notre équipe pour la signature de ce second prêt à impact. La production d'énergies bas carbone joue un rôle essentiel pour atteindre la neutralité carbone en 2040. Nos projets sont particulièrement vertueux puisqu'ils ont un véritable impact positif sur les territoires sur lesquels nous opérons, en réduisant l'empreinte carbone de l'énergie utilisée tout en renforçant la souveraineté énergétique grâce à un approvisionnement local, fiable écologiquement et économiquement compétitif. Nous sommes donc fiers du soutien continu d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, un partenaire fortement engagé dans la Transition écologique. »

Clément Courtecuisse, responsable de clientèle entreprises au Centre d'affaires de Lille d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, souligne : « Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir accompagner à nouveau dans la durée, un producteur multi-énergies comme FDE qui propose des solutions à empreinte carbone réduite. Notre ambition, d'ici la fin de l'année, est de consacrer 50 % de notre production annuelle de crédits moyen long terme à des projets de transition ou à des structures qui s'engagent dans une démarche ESG. Cette deuxième opération menée avec FDE avec un prêt à impact emblématique de notre gamme transition, le "PACT Trajectoire ESG", en est une parfaite illustration. »

FDE confirme ses objectifs pour 2030, avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 175 millions d'euros, un EBITDA de plus de 85 millions d'euros, associé à plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO2eq par an.

