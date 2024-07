23/07/2024 - 22:15

Chiffre d'affaires annuel de 34,2 M€

Accéleration des développements organiques en cours

Objectifs 2030 confirmés

Pontpierre, France, le 23 juillet 2024 – La Française de l'Énergie (Euronext : FDE – ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, affiche un chiffre d'affaires annuel de 34,2 M€, avec une nouvelle amélioration des volumes d'électricité vendus à périmètre constant et la contribution de la récente acquisition de Greenstat, dans un contexte de prix de l'énergie toujours volatiles .

En millions d'Euros FY 2024* FY 2023 Chiffre d'affaires S1

(juill. -déc.) 17,4 21,3 Chiffre d'affaires S2

(jan. -juin) 16,8 17,9 Chiffre d'affaires annuel 34,2 39,2

* Chiffres non audités

Des revenus récurrents sur le portefeuille actuel du Groupe

Malgré un environnement de prix de marché corrigé des niveaux exceptionnels de 2023, les revenus liés à la production d'électricité ont atteint 21,9 M€ sur l'exercice 2024, portés par une légère augmentation des volumes de production d'électricité en France et en Belgique (+5%) grâce à la bonne performance du parc de cogénérations existant, malgré la baisse des prix de vente moyens à 144 €/MWH sur l'exercice, dans un marché des prix de l'énergie en baisse de plus de 18%.

L'activité de production de gaz affiche un chiffre d'affaires de 7,3 M€, impactée par une nouvelle indisponibilité du réseau de transport GRT Gaz depuis fin mai, dans un contexte de prix de marché en repli sur l'exercice, avec un prix de vente moyen de 38€/MWH (-30%). Pour rappel, le Groupe a plusieurs procédures en cours avec GRTgaz pour la réparation du préjudice subi et la perte de revenus, pour un montant non comptabilisé à ce jour, de près de 8 M€ au 30 octobre 2023, date de la dernière estimation indépendante faite dans le cadre de la procédure au tribunal de commerce.

Les revenus issus de la vente de chaleur à Béthune et Creutzwald s'établissent à 444 K€ en 2024 (2023 : 459 K€).

La contribution de Cryo Pur, associée notamment aux précédents contrats d'exploitation et de maintenance des unités de production de Bio-GNL et Bio-CO 2 en Irlande et en Norvège, reste marginale sur l'exercice à 474 K€, en attente de la mise en exploitation en 2025 du nouveau site de production de Bio-GNL et Bio-CO2 à Stavanger en Norvège, avec une forte contribution au chiffre d'affaires attendue.

Suite à l'acquisition de 56,35% de Greenstat en février dernier, les revenus associés à l'intégration de Greenstat, s'élèvent à 4,0 M€, et comprennent notamment les travaux d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), liés à des projets photovoltaïques. Cette expertise de Greenstat sera mise à contribution sur les nombreux projets de centrales photovoltaïques au sol sécurisés par FDE. Par ailleurs, la production associée à la ferme solaire de 45 MW à Petjnik en Bosnie, contribue aux revenus de Greenstat à hauteur de 2,7 M€ tout en augmentant la capacité du parc solaire installé du Groupe à 64 MW.

Une croissance organique forte en cours d'exécution et des objectifs 2030 confirmés

FDE poursuit sa croissance organique avec la mise en place au cours des prochains mois de nouvelles solutions énergétiques locales bas carbone, et notamment l'installation de 4 cogénérations additionnelles dans les Hauts-de-France et la mise en production à la fin de l'année de la troisième centrale au sol en Norvège à Engene, d'une capacité de 5,8 MWc.

En Norvège, sa filiale Biogy Solutions AS a obtenu une première subvention d'ENOVA, l'agence norvégienne de la transition écologique, de 49,3 MNOK et accélère ainsi les travaux associés à la mise en production d'ici mi-2025 de sa nouvelle unité de production de Bio-GNL et Bio-CO2 à Stavanger. Cette unité contribuera rapidement à la forte croissance du chiffre d'affaires du Groupe et sera complétée par deux autres projets similaires en Norvège à horizon 2026.

Enfin, le Groupe, via sa filiale Greenstat, a validé ses choix technologiques majeurs pour le site de production d'hydrogène décarboné à Agder en Norvège,100% détenu par Greenstat. Le début des travaux pour cette première phase de 20 MW est prévu pour août 2024, avec une livraison des premiers volumes d'hydrogène décarboné à destination de l'industrie maritime anticipée pour fin 2026. ENOVA a également confirmé son soutien à la phase 1 du projet par le biais d'une subvention de 148 MNOK, qui représente c. de 40 % de l'investissement total prévu. Une seconde tranche de 40 MW sera lancée sur le site d'Agder en 2027.

Greenstat continue ainsi de déployer son savoir-faire et accélère avec son partenaire, Neptune Tromso, le projet Glomfjord Green Ammonia qui consiste en l'installation de 20 MW d'électrolyseurs afin d'alimenter une usine existante d'ammoniaque en hydrogène vert, permettant à cet industriel de premier plan de décarboner sa production d'engrais. Ce projet renforce ainsi le positionnement de FDE sur la production d'hydrogène décarboné à l'usage des industriels.

Le Groupe anticipe ainsi que les revenus liés à ces projets constitueront rapidement un axe de croissance additionnel majeur pour FDE.

Les objectifs 2030 de FDE consistent en un chiffre d'affaires annuel de plus de 175 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation de 85 millions d'euros, ainsi que l'évitement de plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO2eq par an.

Prochain événement :

Résultats annuels 2024, le 23 octobre 2024

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code: FDE.PA Bloomberg code: FDE.FP Contact Presse

contact@francaisedelenergie.fr

+ 33 (0)3 87 04 34 51 Relations Investisseurs

ir@francaisedelenergie.fr

+ 33 (0)3 87 04 34 51

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro.

Spécialiste du circuits court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés.

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.francaisedelenergie.fr/

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d'une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE (www.francaisedelenergie.fr). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d'informations nouvelles ou de développements futurs.