Marge brute : +21%

EBE : +18%

Résultat net : +14%

Objectif maintenu à 70M€ pour 2024



Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialiste de la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme "vape" annonce ce jour la publication de son résultat annuel pour l'exercice 2023. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 10 avril 2024.

Comptes annuels* K€ 2023 % CA 2023 K€ 2022 % CA 2022 Variation en % Chiffres d'affaires 60 030 100% 55 676 100% 8% Dont BtoB 54 517 90,82% 50 208 90,18% 9% Dont BtoC 5 258 8,76% 5 301 9,52% -1% Dont Autres 255 0,42% 167 0,3% 53% Marge brute 12 343 20,56% 10 180 18,28% 21% EBE 3 978 6,63% 3 364 6,04% 18% Résultat d'exploitation 3 605 6,01% 3 070 5,51% 17% Résultat courant 3 543 5,9% 3 028 5,44% 17% Résultat net 2 539 4,23% 2 230 4,01% 14%

Rémi BAERT, Président-directeur général et fondateur de Kumulus Vape, déclare à l'occasion de la publication de ces résultats : “Le bilan de l'année démontre une fois encore la capacité de Kumulus Vape à respecter la feuille de route présentée au marché lors de sa première cotation. L'année 2023 fut ainsi dédiée à la stabilisation et à la consolidation. Avec l'acquisition stratégique d'un réseau majeur comme Cigaverte, nous avons non seulement étendu notre empreinte sur le marché mais aussi renforcé notre capacité à générer une croissance durable et profitable. Au regard des perspectives du présent exercice, nous sommes confiants dans notre capacité à continuer à innover et à offrir une valeur ajoutée renouvelée à nos partenaires et clients.”



Une croissance réfléchie

En 2023, Kumulus Vape a généré un chiffre d'affaires de plus de 60 millions d'euros, marquant une croissance organique de 8% par rapport à l'exercice précédent. Cette progression importante, bien que plus mesurée que celle des précédents exercices, résulte d'une stratégie intentionnelle de stabilisation et de consolidation dans un contexte économique et concurrentiel exigeant.

Le segment BtoB représente 90,8% du chiffre d'affaires de l'entreprise, soit une croissance de 9% par rapport à 2022. Cette performance reflète non seulement la capacité de Kumulus Vape à naviguer avec succès dans un marché hautement concurrentiel, mais aussi son engagement à offrir une proposition de valeur qui dépasse la simple compétitivité tarifaire. Le segment BtoC a connu un léger recul de 1%, un phénomène isolé à interpréter principalement dans le cadre d'une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs français.

Ces évolutions, dont la pleine mesure est d'ores et déjà prise par Kumulus Vape, réaffirment la résilience du marché de la cigarette électronique et, implicitement, la solidité du modèle économique de l'entreprise. Sa capacité à maintenir un niveau de performance dans ce contexte témoigne quant à elle de la pertinence de son offre et de sa stratégie axée sur la valeur ajoutée.



Nette progression de l'ensemble des agrégats

Pour l'exercice clos en 2023, Kumulus Vape a livré une performance financière exemplaire, illustrée par une augmentation de sa marge brute de 21%, passant de 10,1 millions d'euros en 2022 à 12,3 millions d'euros. Cette amélioration, réalisée dans un contexte économique contraignant, met en exergue l'efficacité avec laquelle la société a su accroître sa rentabilité. La marge brute atteint ainsi près de 20,6% du chiffre d'affaires, soit une augmentation de 2,3 points par rapport à 2022.

L'excédent brut d'exploitation a quant à lui progressé de 18%, s'établissant à 4 millions d'euros, contre 3,3 millions d'euros l'année précédente, ce qui représente 6,6% du chiffre d'affaires total. Cette progression démontre une gestion rigoureuse et ciblée des charges d'exploitation, dans un esprit de continuelle optimisation.

Le résultat d'exploitation, s'élevant à 3,6 millions d'euros, marque une hausse de 17% qui reflète une rentabilité opérationnelle de 6% du chiffre d'affaires, contre 5,5% en 2022. De même, le résultat courant avant impôt, avec une progression de 17% à plus de 3,5 millions d'euros, représente 5,9% du chiffre d'affaires, témoignant d'une gestion financière efficace. Après ajustement du résultat financier et de la charge d'impôt, le résultat net du groupe, qui s'établit à 2,5 millions d'euros, en hausse de 14%, correspond à 4,2% du chiffre d'affaires global.

Le rapport financier 2023 de l'entreprise sera publié dans les prochains jours.



Une situation financière saine

L'exercice financier de Kumulus Vape s'est achevé avec une trésorerie nettement renforcée, affichant une disponibilité de 6,91 millions d'euros au 31 décembre 2023, à comparer aux 564 K€ à la fin de 2022. Cette augmentation substantielle de la trésorerie témoigne d'une gestion encore optimisée des stocks de l'entreprise, qui ont connu au 31 décembre 2023 une baisse importante, s'établissant à 6,8 millions d'euros (contre 10,2 millions d'euros fin 2022).

La dette financière brute de Kumulus Vape, hors encours bancaires, a atteint 2,82 millions d'euros au 31 décembre 2023. Cette progression est principalement due à de nouveaux financements destinés à soutenir la croissance stratégique de l'entreprise, notamment à travers l'acquisition et l'intégration de son réseau de boutiques spécialisées.

La politique de dividende de Kumulus Vape s'aligne sur une approche prudente et réfléchie, s'adaptant à la solidité de la situation financière du groupe. Kumulus Vape s'engage à récompenser ses actionnaires avec un versement de dividende lorsque ses résultats financiers le permettent, garantissant ainsi la pérennité et le développement futur de l'entreprise. Dans cette optique et fort de la performance financière en 2023, le Conseil d'administration entend proposer à l'Assemblée générale des actionnaires, prévue le 27 mai 2024, un dividende rehaussé à 15 centimes d'euros par action, reflétant une augmentation par rapport aux 10 centimes versés en 2023.



Objectif de 70 M€ de CA confirmé

Après avoir enregistré une croissance annuelle moyenne de 64% depuis 2017, Kumulus Vape prévoit un nouvel exercice de croissance pour 2024, et ce malgré le contexte national fortement dégradé qui marque le début de l'année. En données consolidées, la Société entend ainsi franchir un nouveau cap et annonce un objectif de chiffre d'affaires de 70 M€.

Au cours des prochains mois, Kumulus Vape devrait pouvoir compter sur le renforcement de ses partenariats de distribution, sur la transformation et l'agrandissement de son réseau physique ainsi que sur le développement de ses 12 marques propres pour accroître ses parts de marché.



Prochains rendez-vous

CA du premier trimestre 2024 : 6 mai 2024

Assemblée générale : 27 mai 2024



À propos de Kumulus Vape

Depuis son lancement en 2012, Kumulus Vape s'est distinguée comme l'une des entreprises phares dans l'industrie française du vapotage. Portée par la vision de fournir une solution de réduction des risques efficace face au tabac traditionnel, Kumulus Vape a développé l'une des offres les plus étendues du secteur. Avec plus de 11 000 produits disponibles, elle dessert aussi bien les consommateurs individuels via ses sites de commerce électronique que les revendeurs professionnels grâce à sa plateforme KMLS Pro. En 2023, dans un climat commercial sans précédent, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires supérieur à 60 millions d'euros, marquant une croissance de 8%. Située à Corbas, dans la région métropolitaine de Lyon, Kumulus Vape emploie actuellement 60 personnes. La société est cotée sur Euronext Growth depuis juin 2021, sous le symbole ALVAP et le numéro ISIN FR0013419876.



