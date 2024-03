04/03/2024 - 17:45

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », est fier de figurer cette année encore au classement des Europe's fastest growing Companies publié le 1er mars 2024 par The Financial Times.



Une croissance annuelle moyenne de près de 75%

Réalisé chaque année depuis 8 ans par The Financial Times, le classement FT 1000 récompense les entreprises européennes ayant la plus forte croissance de leur chiffre d'affaires sur 3 ans.

Cette année, avec une croissance en forte progression de plus de 428% sur la période 2019-2022, Kumulus Vape se classe à la 389ème place parmi les 1 000 entreprises de ce palmarès. Ainsi, dans la continuité du Top 500 des « Champions de la Croissance » 2024 établi par le journal « Les Echos », où Kumulus Vape s'est récemment distingué avec une 40ème place nationale, la société s'illustre maintenant au niveau européen.

« Nous sommes très honorés de figurer une nouvelle fois au classement FT 1000. Cette distinction vient récompenser notre croissance rapide et constitue une belle reconnaissance pour nos équipes qui jour après jour mobilisent toute leur énergie pour proposer des produits et des services de qualité à tous nos clients. Notre réussite s'appuie également sur la visibilité croissante de nos marques et sur la force de notre modèle de développement responsable qui nous permet déjà de nous projeter vers de nouvelles ambitions. » déclare Rémi BAERT, PDG et fondateur de Kumulus Vape.

Retrouvez l'intégralité du classement.





Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2023

10 avril 2024 après Bourse





À propos de Kumulus Vape



Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec près de 11 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées (eliquides, grossiste e liquides). En 2023, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 60 M€, en hausse de 7,8 %. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 60 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).





Contacts



Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59



Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99