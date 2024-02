12/02/2024 - 17:45

2e dans le secteur du e-commerce, +427% de croissance sur trois ans



Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », est fier de figurer cette année encore au classement des Champions de la croissance.



Une croissance annuelle moyenne de près de 75%

Publié par le journal Les Echos en partenariat avec Statista à l'issue d'une enquête multisectorielle consacrée aux entreprises nationales affichant les plus belles performances en termes d'activité, le classement de cette 8ème édition vient souligner la performance des 500 entreprises françaises ayant les plus belles trajectoires de croissance sur les 3 derniers exercices.

Avec un chiffre d'affaires multiplié par 5,2 entre 2019 et 2022, Kumulus Vape apparaît 40ème au classement général cette année, soit une progression de deux places par rapport au classement de l'année dernière. Cette performance est marquée par une forte progression de 427 % sur la période, représentant une croissance annuelle moyenne de 74%. La société se distingue également dans la catégorie e-commerce avec une 2ème place (+ 2 places par rapport à 2023), ainsi qu'une 6ème place généraliste au niveau de la région Auvergne Rhône-Alpes.

"Notre entreprise figure pour la cinquième année consécutive au sein du classement des entreprises françaises de croissance publié par le journal Les Échos. Cette performance, couplée à une distinction exceptionnelle dans le secteur de l'e-commerce, reflète l'efficacité de notre stratégie et l'engagement sans faille de nos équipes. Je tiens à exprimer notre gratitude sincère à nos partenaires et à nos clients, dont le soutien constant est le catalyseur du succès au rendez-vous duquel nous nous efforcerons d'être cette année encore”, commente Rémi BAERT, Président Directeur général de Kumulus Vape.

Le classement complet peut-être consulté à l'adresse :

http://media.lesechos.fr/infographie/champions-croissance-2024/





Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2023

10 avril 2024 après Bourse





À propos de Kumulus Vape



Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 11 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Voopoo (grossiste Voopoo). En 2023, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 60 M€, en hausse de 7,8 %. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 60 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).





Contacts

Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59



Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99