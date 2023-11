02/11/2023 - 17:45

44,6 MEUR sur les 9 premiers mois de l'exercice 2023 (+11,5%)

Objectif annuel révisé : entre 60 et 63 MEUR



Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), annonce son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2023.



Un nouveau trimestre dynamique

Avec une activité s'élevant à 15 MEUR au troisième trimestre, Kumulus Vape réalise un chiffre d'affaires global de 44,6 MEUR sur les 9 premiers mois de l'exercice 2023, en croissance de 11,5% par rapport aux trois premiers trimestres de l'exercice précédent.

Si la performance générale du troisième trimestre est en léger retrait (-1,2%) par rapport au comparable 2022, le nombre global de commandes est quant à lui en nette progression. C'est notamment le cas au sein de l'activité BtoB, où bien que le chiffre d'affaires soit en repli de 2%, le nombre de commandes s'est accru de 5,4% par rapport au troisième trimestre 2022. C'est donc le panier moyen qui a très légèrement diminué, reflétant la conjoncture économique générale dégradée sur notre propre marché.

De son côté, l'activité BtoC, qui représente 8,5% du chiffre d'affaires total, reste soutenue avec un chiffre d'affaires de 1,3 MEUR, en progression de 7,3% par rapport au troisième trimestre 2022.

Rappelons également que l'entreprise s'est illustrée au cours de la période en obtenant l'échelon “Argent” à l'occasion de la notation extra financière effectuée par EthiFinance ESG Ratings, en progression par rapport à la campagne 2021.



Nouvel objectif de CA 2023

Au regard de ces chiffres, et en anticipation d'un quatrième trimestre traditionnellement fort avec des rendez-vous majeurs pour notre secteur d'activité, Kumulus Vape fournit un nouvel objectif de CA annuel, situé entre 60 et 63 MEUR, soit une croissance attendue de 8 à 13% environ sur 2023.

À l'occasion de la publication du présent communiqué, Rémi BAERT, PDG et fondateur de Kumulus Vape, déclare : "Ce chiffre d'affaires illustre une nouvelle fois la résilience et l'adaptabilité de Kumulus Vape dans un environnement exigeant. J'accueille ces défis avec élan, car les nombreux chantiers du troisième trimestre (intégration du réseau Cigaverte, signature de nouveaux accords de distribution, renforcements logistiques etc.) m'invitent à l'optimisme pour la fin de l'exercice, traditionnellement porté par un volume d'activité exceptionnel. La progression de notre chiffre d'affaires devrait s'accompagner d'une nouvelle progression des résultats associée à une appréciation des marges. "



Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires 2023

1er février 2024 après Bourse



À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la cigarette électronique. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec près de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Pulp (grossiste Pulp). En 2022, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 55,7 M€, en hausse de 61%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 60 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).



