Chiffre d'affaires en hausse de près de 19%

EBE : + 54%

Résultat net : +39%



Bonne visibilité sur le second semestre

Objectif de CA annuel maintenu à 63M€

Poursuite de la progression des résultats et appréciation des marges





Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialiste de la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme "vape", annonce ce jour la publication de son résultat semestriel pour l'exercice 2023. Les comptes suivants ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 13 septembre 2023.

Comptes semestriels S1 2023, en K€ % du CA S1 2023 S1 2022, en K€ % du CA S1 2022 Variation en % Chiffres d'affaires 29 524 100% 24 870 100% 18,7% Dont BtoB 26 948 91,3% 22 228 89,4% 21,2% Dont BtoC 2 465 8,3% 2 570 10,3% -4% Dont autres 109 0,4% 72 0,3% 52% Marge brute 6 131 20,8% 4 287 17,2% 43% EBE 2 110 7,1% 1 370 5,5% 54% Résultat d'exploitation 1 854 6,3% 1 265 5,09% 46,6% Résultat courant avant IS 1 832 6,2% 1 178 4,74% 55,5% Résultat net 1 274 4,3% 917 3,69% 38,9%

Données hors acquisitions, non auditées





Rémi BAERT, Président-directeur général et fondateur de Kumulus Vape , déclare à l'occasion de la publication de ces résultats : “Je suis très heureux de présenter ces résultats en forte progression, conformément aux engagements que j'avais pris auprès des acteurs du marché. Dans un environnement toujours challengeant, ils sont le fruit d'un intense labeur et j'en profite pour remercier nos équipes qui se sont une nouvelle fois singularisées. Au regard de leur engagement toujours soutenu, mais aussi des perspectives marché, nous restons très optimistes pour le second semestre, qui doit prolonger ces performances.”





Une croissance de 19%, malgré le contexte dégradé

Au titre du premier semestre 2023, le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'élève à 29,5 M€, en hausse de 19% par rapport à la même période de l'année passée. Cette croissance est entièrement organique et s'apprécie à partir d'une base particulièrement exigeante. Pour rappel, la société avait en effet réalisé une progression de son chiffre d'affaires de 51,1% au premier semestre 2022.

Les ventes réalisées auprès des revendeurs spécialisés (BtoB) restent au cœur de cette performance renouvelée, avec une progression de près 21,2% du chiffre d'affaires, à 26,9 M€. L'activité BtoB représente désormais légèrement plus de 91% du chiffre d'affaires global de la Société. Le chiffre d'affaires des ventes en ligne aux particuliers (BtoC) s'élève quant à lui à 2,5 M€, en très léger retrait saisonnier (-4%).





Forte progression des résultats, nette appréciation des marges

Ainsi qu'en témoigne la synthèse des comptes de résultats qui introduit le présent communiqué, les résultats de l'entreprise sont en forte progression, en intégrant le plan d'actions mis en place pour accompagner la croissance.

À l'issue du premier semestre 2023, la marge brute ressort ainsi à 6,1 M€, en progression de 43% par rapport à la même période l'an passé. Elle représente 20,8% du chiffre d'affaires contre 17,2% l'année passée. Malgré des achats de marchandises stables par rapport au semestre précédent, l'appréciation de notre marge brute s'explique notamment par une gestion affinée de notre stock ainsi que par le développement de nos marques propres d'eliquides, en progression très prometteuse.

L‘Excédent Brut d'Exploitation (EBE), en hausse de 54%, s'élève quant à lui à 2,1 M€.

Sur la période, les charges d'exploitation restent maîtrisées. Les autres achats et charges externes sont en progression de 46,7% et représentent 7,9% du chiffre d'affaires contre 6,4% au premier semestre 2022. Cette augmentation est en lien avec la croissance : hausse des frais de transport et des frais d'intérim (2 mois seulement au premier semestre 2022). Les charges de personnel ressortent quant à elles à 5,3% du chiffre d'affaires contre 4,9% l'année passée, soit une très légère hausse qui s'explique principalement par le recrutement de deux commerciaux supplémentaires ainsi que par une augmentation des équipes logistiques pour accompagner la croissance.

Au total, le résultat d'exploitation est en progression de 46,6 % à 1,85 M€ (6,3% du chiffre d'affaires contre 5% lors du S1 2022), après intégration des dotations aux amortissements et provisions (283 K€ contre 222 K€ au premier semestre 2022).

Après prise en compte du résultat financier ainsi que de la charge d'impôt, le résultat net est en hausse de 38,9%, à près de 1,3 M€.





Une structure financière saine

Au 30 juin 2023, Kumulus Vape dispose d'une structure financière sécurisée, avec des capitaux propres de 13,7 M€, une trésorerie disponible de 4,7 M€ et une dette financière en augmentation de 476 K€ en raison des acquisitions des réseaux Ziklop et Vaposhop en décembre 2022.



Feux verts pour atteindre le nouvel objectif de 63 M€ de CA

Fort de ce premier semestre réussi, Kumulus Vape confirme son objectif de 63 M€ pour l'exercice 2023, et ceci malgré un environnement général plus exigeant.

Avec des approvisionnements anticipés dès le début de l'année et un niveau soutenu de prises de commandes, l'activité du second semestre devrait ainsi suivre le trend de croissance attendu.

Au cours des prochains mois, Kumulus Vape entend maintenir le cap dans sa stratégie : focalisation sur les produits les plus contributifs et extension de ses gammes en marques propres, optimisation de la structure de charges et recherche d'opportunités de croissance externe, en plus de l'intégration de sa plus récente acquisition, le réseau Cigaverte.

La progression du chiffre d'affaires devrait ainsi s'accompagner d'une nouvelle progression des résultats associée à une appréciation des marges.

À noter enfin que pour son réseau, également composé des chaînes Vaposhop et Ziklop acquises à la fin de l'exercice 2022, Kumulus Vape n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés groupe en 2023 car l'entreprise ne dépasse pas encore les seuils obligatoires sur ses deux derniers exercices. Kumulus Vape étudiera l'opportunité d'établir des comptes combinés groupe au 31 décembre 2023.





