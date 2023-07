20/07/2023 - 17:45

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », publie ce jour son chiffre d'affaires semestriel 2023.



Poursuite de la bonne dynamique de croissance au premier semestre 2023

Confirmant la pertinence de sa stratégie de prise de parts de marché, Kumulus Vape affiche une croissance significative de son chiffre d'affaires au premier semestre 2023, en hausse de 19% par rapport à la même période de l'année précédente, à 29,5 MEUR. Cette croissance est totalement organique.

Le segment BtoB continue de démontrer une robustesse exceptionnelle, générant un chiffre d'affaires de 26,9 MEUR, soit une augmentation de 21% par rapport au premier semestre de 2022. L'activité BtoB représente désormais légèrement plus de 91% du chiffre d'affaires global de la Société. Cette croissance est notamment portée par le renforcement continu des partenariats avec les dirigeants des boutiques spécialisées, ainsi que par la franche progression et la multiplication des marques propres de Kumulus Vape.

Le chiffre d'affaires du segment BtoC s'élève quant à lui à 2,5 MEUR pour le premier semestre 2023, soulignant la solidité de celui-ci malgré un environnement de marché toujours plus compétitif.



Objectif maintenu à 63 MEUR pour l'année 2023

Tout en réaffirmant l'ambitieux objectif de chiffre d'affaires annuel à 63 MEUR, Rémi Baert, Président-Directeur Général et fondateur de Kumulus Vape, déclare : "Notre croissance soutenue témoigne de la solidité de notre modèle d'affaires. Comme toujours, nous sommes déterminés à poursuivre sur cette voie de croissance et de diversification, en capitalisant sur notre expertise et nos capacités d'innovation pour améliorer sans relâche nos performances et répondre aux attentes de nos clients et partenaires."





Prochain rendez-vous :

Résultats du premier semestre 2023

14 septembre 2023 après Bourse





À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la cigarette électronique. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Lost Vape (grossiste Lost Vape). En 2022, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 55,7 M€, en hausse de 61%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui 65 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).





