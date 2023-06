09/06/2023 - 17:45

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce la mise à disposition des résultats des votes de son Assemblée générale mixte.

Kumulus Vape annonce que son Assemblée Générale Mixte s'est tenue le 7 juin 2023 conformément au calendrier communiqué au marché. Chacun des points de l'ordre du jour a été examiné et soumis au vote des actionnaires. Les résultats de ces votes sont accessibles et consultables en détail à l'adresse suivante : https://investir.kumulusvape.fr

Il est à noter que l'une des décisions majeures adoptées lors de cette assemblée consiste en la distribution d'un dividende, dont le montant a été fixé à 10 centimes par action.

Kumulus Vape exprime sa reconnaissance envers ses actionnaires pour leur participation active à la vie de l'entreprise et réaffirme son engagement à poursuivre sa trajectoire de développement.



Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du premier semestre 2023

20 juillet 2023 après Bourse



À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la cigarette électronique. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Innokin (grossiste Innokin). En 2022, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 55,7 M€, en hausse de 61%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui 65 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).



Contacts

Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59



Kumulus Vape

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99