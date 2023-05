03/05/2023 - 17:45

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commercçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2023.

Poursuite de l'excellente dynamique de croissance

Au premier trimestre de l'exercice 2023, Kumulus Vape réalise un chiffre d'affaires de 15 MEUR, en hausse de 23,7% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. Cette croissance, entièrement organique (les chiffres d'affaires des premiers réseaux de boutiques spécialisées acquis à la fin de 2022 n'ayant pas été consolidés), est d'autant plus remarquable qu'elle s'apprécie sur une base comparable exigeante, avec une croissance de 44% au premier trimestre 2022 (par rapport au premier trimestre 2021).

Cette solide performance a une nouvelle fois été portée par l'activité BtoB (91% de l'activité totale), avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 13,7 MEUR, en progression de 26,8 %. Sur le BtoC, l'activité reste soutenue avec un chiffre d'affaires de 1,3 MEUR.



Objectif de 63 MEUR maintenu pour l'exercice 2023

Fort de ce premier trimestre réussi, la Société réaffirme sa confiance dans sa capacité à dégager un chiffre d'affaire de 63 MEUR sur l'exercice.

À l'occasion de la publication la présente publication, Rémi BAERT, PDG et fondateur de Kumulus Vape, déclare : "Nous sommes satisfaits de notre solide performance au premier trimestre 2023, qui témoigne de l'excellente dynamique de croissance dont bénéficie Kumulus Vape depuis des années. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 23,7%, nous nous montrons optimistes quant aux perspectives des trois trimestres à venir, qui continueront de nous offrir de nouvelles opportunités. Nous sommes convaincus que notre stratégie et nos avantages concurrentiels nous permettront de consolider notre position."



N.B.

La Société profite de la publication du présent communiqué pour annoncer la mise en ligne sur son site institutionnel de l'ensemble des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 7 juin 2023.



Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du premier semestre 2023

20 juillet 2023 après Bourse

