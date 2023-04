11/04/2023 - 08:40

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commercant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », présentera ses marques propres et accueillera ses partenaires internationaux et franc?ais sur un stand de plus de 140m2 les 16 et 17 avril 2023 à la Cité Internationale de Lyon, ville d'origine de l'entreprise.

Un événement incontournable

Le salon Vapexpo est un événement incontournable pour les professionnels du secteur de la vape. Kumulus Vape y disposera d'un stand spacieux de plus de 140m2 où ses équipes présenteront les marques propres du groupe, Mexican Cartel et Religion Juice notamment. Ce sera également l'occasion d'accueillir les marques partenaires internationales et françaises de la Société, telles qu'Innokin France, Montreal Original, Chemnovatic, Fresh Riviera, Slime Monster et ou Al Kimiya, qui présenteront en avant-première leurs nouveautés.

Kumulus Vape est enthousiaste à l'idée de participer à cet événement de renom et de pouvoir partager son savoir-faire et ses nouveautés avec les professionnels de la vape. La présence de l'entreprise au salon Vapexpo témoigne de son engagement envers ses clients et partenaires et de son ambition d'être un acteur clé du marché de la vape tant en France qu'à l'international.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2022

12 avril 2023 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Vaporesso (grossiste Vaporesso). En 2022, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 55,7 M€, en hausse de 61%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 70 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

Contacts

Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59

Kumulus Vape

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99