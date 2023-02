09/02/2023 - 17:45

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialiste de la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », rend à ce jour public son chiffre d'affaires pour l'exercice 2022.

2022 : nouvel exercice de forte croissance

Sur l'année 2022, Kumulus Vape affiche un chiffre d'affaires de près de 55,7 M€, en hausse de plus de 61% par rapport à l'exercice 2021, et ce malgré le contexte général dégradé. Cette forte croissance, totalement organique, s'inscrit nettement au-delà de l'objectif des 40 M€ de chiffre d'affaires annoncé il y a un an, à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires 2021, et pourtant déjà révisé à deux reprises, à 42 M€ au mois de mai puis à 45M€ en juillet 2022.

Grâce à cette nouvelle performance, portée par un second semestre historique, la société démontre une fois de plus la pertinence de sa stratégie de conquête commerciale sur ses deux marchés. L'activité BtoB (vente aux boutiques spécialisées) illustre particulièrement cette excellente dynamique avec un chiffre d'affaires à 50,2 M€ (90% de l'activité totale de l'exercice), en progression de +69,6 % par rapport à 2021. Les traditionnels atouts de la société (service et accompagnement, intensifiés par l'élargissement de la force de vente) expliquent notamment ces performances.

Sur le marché BtoC (vente en ligne aux particuliers), l'activité a également été soutenue avec une augmentation de +12,7% du chiffre d'affaires de l'exercice à 5,3 M€. L'enrichissement constant du catalogue, couplé à de nombreuses animations commerciales, notamment à l'occasion des 10 ans de la plateforme e-commerce, ont continué d'installer fermement le site www.kumulusvape.fr aux premiers rangs des acteurs incontournables du marché.

L'approfondissement et la multiplication des partenariats internationaux de distribution, intervenant dans un contexte toujours soutenu de concentration, ont joué un rôle prépondérant dans les performances de l'exercice, également marqué par l'extension de la superficie de stockage et l'optimisation du parcours logistique.

À noter que cette croissance est une nouvelle fois totalement organique, l'acquisition des deux réseaux de boutique annoncée le 22 décembre dernier n'ayant pris effet que quelques jours seulement avant le terme de l'exercice écoulé. De même, et ce malgré des indicateurs de performance encourageants, le chiffre d'affaires de Seconde Vape, la première marketplace C2C dédiée aux produits du vapotage lancée par Kumulus Vape en septembre 2022, est considéré non-significatif.

2023 : un nouvel objectif de croissance à 63 M€

Après avoir enregistré une croissance moyenne annuelle de 79% depuis 2017, Kumulus Vape prévoit un nouvel exercice de croissance pour 2023. Portée par l'excellente orientation du début de l'année, la Société entend ainsi franchir un nouveau cap et annonce un objectif de 63 M€ pour 2023.

Au cours des prochains mois, Kumulus Vape pourra notamment compter sur la puissance de ses partenariats de distribution, renforcés une fois encore en ce début d'exercice, ainsi que sur le développement et les lancements de ses marques propres, pour continuer de fidéliser ses partenaires et accroître ses parts d'un marché lui-même en situation de croissance continue malgré l'inflation des coûts liés à l'emballage et au transport de marchandises ou les fluctuations du cours euro/dollar.

Rémi BAERT, fondateur et Président Directeur Général de Kumulus Vape, déclare : "En 2022 encore, nous avons dépassé nos objectifs, pourtant révisés à deux reprises au cours de l'exercice. Ceci renforce ma conviction que la stratégie offensive de notre modèle hybride est celle qui devra à nouveau guider les actions de notre équipe en 2023 pour prolonger notre trajectoire de croissance rentable. Ce chiffre d'affaires de 63 M€ nous placera aux premiers rangs du marché européen, dont j'entends toujours devenir le leader à moyen terme, conformément à nos plans initiaux."

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Eleaf (grossiste Eleaf). En 2022, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 55,7 M€, en hausse de 61%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 70 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

