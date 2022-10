17/10/2022 - 17:50

Corbas, le 17 octobre 2022

Mise à disposition

du rapport semestriel 2022

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, eliquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le rapport financier semestriel pour le premier semestre de l'exercice 2022 (période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022).

Ce document est tenu à la disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site institutionnel de Kumulus Vape : https://investir.kumulusvape.fr/documentation/

La Société annonce par la même occasion que la publication de ses résultats annuels 2022, initialement prévue le 20 avril 2023, est avancée au 6 avril 2023.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2022

Jeudi 3 novembre avant Bourse

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Innokin ( grossiste Innokin ). En 2021, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 34,5 M€, en hausse de 53%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 60 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

