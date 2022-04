19/04/2022 - 18:00

2021 : une année de performances

Objectif de chiffre d'affaires dépassé : +53%

Résultat d'exploitation : +73%

Résultat net : +62%

De nouvelles ambitions pour 2022

Objectif : 40 M€ de chiffre d'affaires

Un début d'année parfaitement orienté

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce ce jour la publication de son résultat annuel pour l'exercice 2021. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 19 avril 2021.

Comptes annuels - en K€ 2021 2020 Variation (%) Chiffre d'affaires 34 479 22 491 +53% Marge brute 6 874 4 459 +54% EBE 2 225 1 301 +71% Résultat d'exploitation 1 985 1 145 +73% En % du CA 5,8% 5,1% Résultat courant 2 008 1 151 +74% Résultat net part du groupe 1 334 826 +62%

Rémi Baert, Président-directeur Général et fondateur de Kumulus Vape, déclare à l'occasion de la publication de ces résultats : « 2021 aura été une année charnière pour l'Entreprise avec notre transfert sur Euronext Growth mais aussi des avancées décisives dans notre plan de marche. Des progrès structurants ont été réalisés, que ce soit en termes d'organisation, d'enrichissement de notre offre ou d'engagement social et environnemental. Cela se traduit dans les performances financières de l'exercice et nous place en position de force pour continuer à profiter des formidables opportunités de nos marchés. Nous abordons ainsi 2022 avec une solide confiance et un nouvel objectif de croissance : franchir le cap des 40 M€ de chiffre d'affaires. Un objectif qui devra être atteint avec une attention toujours forte portée sur l'évolution de nos marges. La voie est tracée : à nous, cette année encore, de réussir ! »

Une croissance de 53%, un objectif de chiffre d'affaires dépassé

En 2021, Kumulus Vape a clôturé son exercice avec un chiffre d'affaires de 34,5 M€, en hausse de 53% par rapport à 2020, dépassant de près de 8%, l'objectif de 32 M€ que le Groupe s'était fixé. Avec un chiffre d'affaires en progression de 59,1% à 29,6 M€, le marché BtoB a une nouvelle fois été au cœur de cette solide performance. Sur le marché BtoC, l'activité est restée solide avec un chiffre d'affaires de 4,7 M€, en hausse de 27%.

Forte progression des résultats, appréciation des marges

Sur l'exercice, Kumulus Vape enregistre une marge brute de 6,9 M€, en progression de 54,0% par rapport à 2020. Elle représente près de 20% du chiffre d'affaires, stable par rapport à 2020. Une bonne performance dans un contexte général de tensions sur les approvisionnements.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) ressort quant à lui en forte progression à 2,2 M€, en hausse de 71% (soit 6,5% du chiffre d'affaires contre 5,8% en 2020). Cette évolution bénéfice de la parfaite maîtrise des charges d'exploitation sur la période.

Ainsi, les autres achats et charges externes ressortent à 2,5 M€, représentant 7,3% du chiffre d'affaires contre 7,9% en 2020. Les charges de personnel et charges sociales, en augmentation de 53%, sont également parfaitement maîtrisées à 6% du chiffre d'affaires comme en 2020. Sur l'année, la société, a pu compter sur l'intégration de 11 nouveaux collaborateurs, portant l'effectif total à 57.

Le résultat d'exploitation est également en forte progression, passant de 1,2 M€ à 2 M€, en hausse de 73%, soit une marge opérationnelle qui s'apprécie sensiblement à 5,8% du chiffre d'affaires contre 5,1% en 2020. Il intègre une progression modérée des dotations aux amortissements et aux provisions à 282 K€ contre 257 K€ en 2020.

Le résultat courant avant impôt augmente de 74% à plus de 2,0 M€. Après comptabilisation du résultat financier et de la charge d'impôt, le résultat net du groupe s'établit à 1,3 M€, en croissance de 62% par rapport à 2020.

Une structure financière renforcée

Kumulus Vape a clôturé son exercice avec une trésorerie disponible de 2,8 M€ (vs 3 M€ en 2020), des capitaux propres de 9,3 M€ (vs 4,7 M€ en 2020) et une dette financière limitée à 317 K€ (vs 918 K€ en 2020). A? l'issue de l'introduction sur Euronext Growth Paris, le capital de Kumulus Vape était composé de 2 847 311 actions et s'élevait à 142 K€. La prime d'émission hors BSA s'élevait quant à elle à 6,3 M€, en augmentation de 3,2 M€.

Une année 2022 bien orientée pour atteindre le nouvel objectif de 40 M€ de chiffre d'affaires

Après cette nouvelle année réussie, Kumulus Vape confirme avec confiance son objectif de 40 M€ de chiffre d'affaires pour l'année 2022. La bonne orientation de l'activité sur le début d'exercice vient conforter cet objectif.

Au cours des prochains mois, Kumulus Vape va bénéficier également de nouveaux accords de partenariat privilégiés qui viendront soutenir la croissance. Les axes clés de la stratégie seront également poursuivis : intensification des efforts marketing et commerciaux, montée en puissance des marques propres, notamment avec la perspective d'investissement dans une chaîne d'embouteillage, ou encore recherche d'opportunités d'acquisition… En ligne de mire, la volonté de combiner croissance forte et appréciation des marges.

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, comme les eliquides Pulp (grossiste eliquides Pulp). En 2021, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 34,5 M€, en hausse de 53%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 50 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

