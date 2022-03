31/03/2022 - 08:00

Extension des locaux à Corbas

Une nouvelle dimension

pour préparer la croissance future

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce l'extension de ses locaux avec une nouvelle surface de près de 1700 m² . Grâce à cette extension, Kumulus Vape prépare la croissance à venir tout en renforçant son ancrage territorial sur la région Auvergne - Rhône-Alpes.

Avec ces nouveaux locaux, Kumulus Vape va désormais disposer de capacités logistiques accrues, en ligne avec ses ambitions de conquête commerciale, dont le premier jalon est l'objectif de 40M€ de chiffre d'affaires fixé pour l'année 2022.

Le nouvel espace situé à Corbas près de Lyon permet d'optimiser l'ensemble des opérations logistiques. En matière d'aménagement, une attention forte a été portée au bien-être et aux conditions de travail des collaborateurs. A terme, Kumulus Vape prévoit également d'y installer une chaîne d'embouteillage pour le développement de ses produits en marque propre.

Au total, Kumulus Vape dispose désormais d'une surface d'activité de 4 300 m², dimensionnée pour la réalisation d'un chiffre d'affaires pouvant dépasser les 100 M€.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2021

19 avril 2022 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, avec des marques incontournables comme VDLV (grossiste VDLV). En 2021, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 34,5 M€, en hausse de 53%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 50 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

