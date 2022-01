19/01/2022 - 17:40

Signature d'un accord de distribution avec Innokin,

l'un des 3 leaders mondiaux de la vape

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce la signature d'un accord de distribution avec Innokin, fabricant chinois de produits de vapotage innovants. Avec ce nouvel accord, Kumulus Vape devient distributeur officiel de la marque en France, se renforçant une fois de plus dans son univers concurrentiel, dans la continuité de l'accord signé avec Geekvape en septembre 2021.

Né en 2011 et basé à Shenzen, Innokin est une entreprise chinoise mondialement reconnue pour la qualité et la sécurité de ses produits de vapotage. La société est pleinement engagée dans la lutte contre le tabagisme avec près de 50 millions d'utilisateurs et une présence dans plus de 60 pays à travers le monde.

Depuis plusieurs années, la marque se distingue par ses multiples innovations et récompenses dans la vape, rendues possibles par une équipe R&D composée de près de 70 ingénieurs regroupés au sein d'un centre de recherche de pointe. La marque se différencie également par sa démarche éco-responsable en raison de l'importance particulière accordée aux enjeux environnementaux et sociétaux dans son développement (première marque engagée dans la réduction du suremballage et du plastique, promotion de l'usage des matières recyclées etc.).

Grâce à cet accord, Kumulus Vape va bénéficier de nouvelles conditions tarifaires sur l'ensemble des gammes de produits développées par la marque au bénéfice de sa clientèle. Pour Innokin, cet accord s'inscrit dans le cadre de sa volonté de réduire le panel de ses partenaires en ne retenant que les acteurs phares capables de renforcer la pénétration de sa marque sur ses différents marchés géographiques.

La collaboration entre les deux entreprises a été initiée dès 2013. Sur l'exercice 2021, les ventes de produits Innokin ont représenté près de 10% du chiffre d'affaires de Kumulus Vape généré par la vente de matériel. La mise en œuvre de l'accord devrait favoriser l'accélération de la croissance des ventes réalisées auprès de ce partenaire.

Nicolas BARDEL, Directeur général d'Innokin France, déclare : « Nous nous réjouissons de compter Kumulus Vape parmi nos distributeurs officiels. L'entreprise a démontré son engagement sur les plans environnementaux et sociétaux. Commercialement, ce partenariat est aussi très prometteur pour notre marque qui va bénéficier d'un nouveau moteur de croissance en s'appuyant sur un acteur qui a déjà fait la preuve de son haut niveau de qualité de services auprès du grand public mais aussi des professionnels de la filière. »

« Nous sommes heureux de pouvoir accompagner Innokin dans son développement en France, car au-delà des atouts démontrés de son catalogue, nous sommes totalement alignés avec ses engagements sociétaux et environnementaux, des engagements historiquement au cœur de notre stratégie. Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons toucher un plus grand nombre de consommateurs dans notre lutte commune contre le tabagisme avec des produits innovants en ligne avec les plus hauts standards du marché. » complète Rémi BAERT, Président et fondateur de Kumulus Vape.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires 2021

9 février 2022 avant Bourse

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la Vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti un des catalogues les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles (dont une large proportion naturellement dédiée à Innokin) au travers de sa plateforme e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées. Entre 2016 et 2020, la croissance annuelle moyenne de Kumulus Vape a dépassé les 100%. En 2020, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 22 M€, en hausse de 113%, et un résultat d'exploitation multiplié par 6,5 à plus de 1,3 M€. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui 57 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

Contacts