05/01/2022 - 18:10

Bilan annuel du contrat de liquidité KUMULUS VAPE contracté avec la société AUREL BGC

Au titre du contrat de liquidité confié par la société KUMULUS VAPE à

AUREL BGC, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

36.168,23 €

1 514 titres

Nombre de transactions effectuées :

Achat : 147

Vente : 147

Quantité de titres négociés :

Achat : 22 153 titres

Vente : 20 639 titres

Capitaux négociés :

Achat : 242.686,88 €

Vente : 228.855,11 €

Il est rappelé qu'au 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:

46.376,06 €

391 titres

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la Vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti un des catalogues les plus riche du marché avec plus de 7 000 références disponibles (avec des marques comme Twelve Monkeys ou Dinner Lady) au travers de sa plateforme e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées. Entre 2016 et 2020, la croissance annuelle moyenne de Kumulus Vape a dépassé les 100%. En 2020, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 22 M€, en hausse de 113% et un résultat d'exploitation multiplié par 6,5 à plus de 1,3 M€. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 55 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

