23/09/2021 - 17:45

Premier semestre 2021

EBE multiplié par 3

Résultat net multiplié par 2,6

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires) regroupés sous le terme « vape », annonce ce jour la publication de ses résultats semestriels. Les comptes ont été arrêtés lors d'un Conseil d'administration qui s'est réuni le 23 septembre 2021.

en K€ (non audités) S1 2021 S1 2020 Variation Chiffre d'affaires 16 458 9 288 +77,2% Marge brute 3 421 1 876 +82,3% EBE

En% du Chiffre d'affaires 1 267,6

7,7% 422,9

4,54% x 3,0 Résultat d'exploitation 1 189 408 x 2,9 Résultat courant avant impôt 1 197 417 x 2,9 Impôts (287,6) (113,6) Résultat net 797,2 301,6 x 2,6

Rémi Baert, PDG et fondateur de Kumulus Vape, commente la publication : « Ce début d'année marque une nouvelle étape dans notre dynamique de croissance et de progression de nos résultats. Avec une fois encore des performances record, nous confirmons les ambitions affichées à l'occasion de notre récente entrée sur Euronext Growth. Au-delà de la mobilisation constante de nos équipes, deux facteurs sont au cœur de cette réussite : d'une part, la poursuite du fort développement organique de nos ventes, portées par l'élargissement de notre réseau de clients B-to-B et B-to-C, et d'autre part, l'important levier opérationnel lié aux investissements organisationnels et logistiques opérés au cours des dernières années. Tout est en place pour confirmer cette solide trajectoire sur la seconde partie de l'année et, une fois encore, nous pouvons confirmer avec confiance l'objectif de croissance que nous nous sommes fixés et qui doit nous permettre de dépasser le cap des 30 M€ de chiffre d'affaires. »

Forte progression du chiffre d'affaires (+77%), porté par les marchés professionnels et particuliers

Sur le premier semestre, Kumulus Vape réalise un chiffre d'affaires de 16,4 M€, en progression de 77% par rapport à la même période de 2020. Cette progression, totalement organique, est d'autant plus remarquable qu'elle intègre une base de comparaison exigeante. Ainsi, pour rappel, le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 affichait déjà une croissance de 96%.

Avec un chiffre d'affaires en hausse de 88%, à 14,1 M€, l'activité BtoB reste un moteur fort et confirme la position désormais incontournable occupée par la Société auprès des commerces spécialisés de la filière. La stratégie volontaire de prise de parts de marché auprès des particuliers porte également ses fruits avec une progression de plus 37,5% du chiffre d'affaires à 2,3 M€.

Progression des résultats et appréciation des marges

La forte progression de l'activité se traduit également par une forte hausse des résultats.

La marge brute progresse de plus de 82% à 3,4 M€. Elle représente 20,7% du chiffre d'affaires (+58 points de base), et ce, malgré l'évolution du mix produits au bénéfice des activités BtoB.

Le semestre est également marqué par la forte progression de la rentabilité opérationnelle. L'excédent brut d'exploitation (EBE) a été multiplié par près de 3 et atteint 1,3 M€ (contre 422,9 K€ au premier semestre 2020), représentant désormais 7,7% du chiffre d'affaires contre 4,5% l'année précédente, soit une augmentation de 320 points de base. Pour rappel, l'EBE avait déjà été multiplié par 2,5 au premier semestre de 2020,

Les charges de personnel sont restées parfaitement encadrées sur la période. Elles affichent une progression de 71,3% et représentent 5,9% du chiffre d'affaires du semestre contre 6,1% sur la même période de 2020.

Le résultat d'exploitation est également au rendez-vous. Il ressort à près de 1,2 M€, en hausse de 191%, pour un taux de marge de 7,20% (+281 points de base), intégrant des dotations aux amortissements et aux provisions maîtrisées à 145 K€ (contre 121 K€ au premier semestre 2020).

Le résultat courant avant impôt progresse de 187% à 1,2 M€. Après prise en compte des charges exceptionnelles et de l'imposition, le résultat net est multiplié par 2,6 à 797 K€, soit un taux de marge nette de plus de 4,8% (+159 points de base).

Une situation financière encore renforcée

Au 30 juin 2021, Kumulus Vape affiche des capitaux propres de 8,7 M€ (vs 1,7 M€ au premier semestre 2020) et une trésorerie de près de 5,2 M€ (vs 437 K€ au premier semestre 2020), intégrant le produit de l'augmentation de capital réalisée en mai à l'occasion du transfert sur Euronext Growth (2,45 M€).

La dette financière d'un montant de 468 K€ a été divisée par deux (968 K€ au premier semestre 2020) suite notamment au remboursement de 300 K€ accordés dans le cadre d'un prêt PGE obtenu en 2020.

Fort de cette situation financière solide, Kumulus Vape dispose des moyens nécessaires à l'exécution de sa stratégie de consolidation de la filière vape.

Objectif 2021 confirmé : 32 M€ de chiffre d‘affaires attendus sur l'exercice

Après ce premier semestre réussi, la seconde partie de l'année s'est ouverte avec une dynamique d'activité toujours très soutenue. Sur l'ensemble des activités, les prochains mois continueront de bénéficier des efforts de référencement, d'extension des gammes (en particulier en marques propres) et de développement du réseau de fournisseurs. Sur ce dernier point et comme déjà communiqué, un partenariat important a été signé avec GeekVape en septembre, fabricant chinois de produits de vapotage innovants dans le top 3 mondial des industriels du secteur.

Au regard de ces éléments Kumulus Vape confirme avec confiance son objectif de 32 M€ de chiffre d'affaires pour l'exercice à comparer aux 22,5 M€ réalisés en 2020. Cette croissance doit s'accompagner d'une forte progression des résultats, dans le prolongement du premier semestre.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2021, le 4 novembre 2021

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti un des catalogues de cigarette électronique et e liquide les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées. Entre 2016 et 2020, la croissance annuelle moyenne de Kumulus Vape a dépassé les 100%. En 2020, malgré le contexte exceptionnel, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 22 M€, en hausse de 113%, et un résultat d'exploitation multiplié par 6,5 à plus de 1,3 M€. Pour 2021, l'objectif est d'atteindre les 32 M€ de chiffre d'affaires. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 50 salariés. Kumulus Vape est cotée sur Euronext Growth depuis le 1er juin 2021.

Contacts

Kumulus Vape Actifin Actifin Vincent Baudoin

Directeur de la communication Isabelle Dray

Relations presse Stéphane Ruiz

Communication financière [email protected]

06 10 84 52 59 [email protected]

01 56 88 11 29 [email protected]

06 85 82 41 86

*