03/08/2021 - 17:40

Corbas, le 03 août 2021

Déclaration relative au nombre total d'actions

et de droits de vote composant le capital de la société

au titre de l'article L. 233-8 II du Code de Commerce et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés financiers

Kumulus Vape (Code ISIN : FR0013419876/ Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », publie le nombre d'actions et de droits de vote composant le capital de la société au 31 juillet 2021.

Date Nombre total d'actions Nombre d'actions auto-détenues privées de droits de vote Nombre total de droits de vote Nombre de droits de vote théoriques* Nombre de droits de vote exerçables 31 juillet 2021 2 847 311 0 4 509 702 4 509 702

* Le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions auto-détenues et prend en compte les actions bénéficiant d'un droit de vote double.

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la Vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti un des catalogues les plus riche du marché avec plus de 7 000 références disponibles (avec des marques comme Innokin ou Vaporesso) au travers de sa plateforme e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées. Entre 2016 et 2020, la croissance annuelle moyenne de de Kumulus Vape a dépassé les 100%. En 2020, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 22 M€, en hausse de 113% et un résultat d'exploitation multiplié par 6,5 à plus de 1,3 M€. Pour 2021, l'objectif est de dépasser les 30 M€ de chiffre d'affaires. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 50 salariés. Kumulus Vape est cotée sur Euronext Growth depuis le 1er juin 2021.

