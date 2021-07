29/07/2021 - 17:40

Corbas, le 29 juillet 2021

Chiffre d'affaires du premier semestre 2021 : 16,4 M€ +76% de croissance organique

Révision à la hausse de l'objectif de chiffre d'affaires annuel : 32 M€ attendus en 2021

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce ce jour son chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2021 (1).

73% du chiffre d'affaires 2020 réalisé sur les 6 premiers mois

Sur la période, Kumulus Vape réalise un chiffre d'affaires de 16,4 M€, en progression de 76% par rapport à la même période de 2020. Cette progression, totalement organique, est d'autant plus remarquable qu'elle intègre une base de comparaison exigeante. Ainsi, pour rappel, le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 affichait déjà une croissance de 96%.

Sur le semestre, le chiffre d'affaires réalisé représente déjà près de 73% de l'activité totale de l'année 2020, illustrant le changement de dimension opéré par l'entreprise. Cette excellente performance est portée tant auprès de la clientèle professionnelle que des particuliers.

Activités BtoB : un solide moteur de croissance, progression du chiffre d'affaires de 88%

Le chiffre d'affaires réalisé auprès des professionnels progresse de 88% à 14,1 M€. Au fil des mois, Kumulus Vape s'est imposé comme un acteur incontournable auprès des commerces spécialisés de la filière. Sur un marché en croissance continue, cette reconnaissance constitue un atout décisif pour la croissance future.

Activité BtoC : une stratégie volontaire de prise de parts de marchés qui porte ses fruits

Hausse de 37% du chiffre d'affaires sur le semestre

L'activité de vente en ligne aux particuliers (B to C) affiche, quant à elle, une hausse de 37,5 % à 2,3 M€. Sur ce marché, les efforts ont été poursuivis tant en termes de référencement du site, de fidélisation, de service clients et d'enrichissement des gammes. Une stratégie volontaire de prise de parts de marché qui prend sa mesure au fil des mois.

Tous les indicateurs au vert pour le second semestre

Tous les indicateurs sont au vert pour confirmer la dynamique enregistrée sur la première partie de l'année. Les ouvertures de comptes opérées au cours des derniers mois, le fort niveau de fidélisation de la base installée et la dynamique de conquête toujours très solide continueront à soutenir la progression du chiffre d'affaires.

Un nouvel objectif de chiffre d'affaires : 32 M€ attendus sur l'année

Fort de cette solide visibilité, Kumulus Vape entend maintenant dépasser l'objectif de 30 M€ de chiffre d'affaires initialement attendu pour l'année et communiqué en mai. Désormais, la société est confiante dans sa capacité à dégager sur l'exercice un chiffre d'affaires de 32 M€, à comparer aux 22,5 M€ réalisés en 2020.

Au-delà de ces solides perspectives de croissance organique et fort d'une situation financière solide, Kumulus Vape restera également attentif aux opportunités de croissance externe qui lui permettraient de renforcer son ancrage désormais établi aux premiers rangs des acteurs de la vape.

Rémi Baert, Président Fondateur de Kumulus Vape, commente : « À mi année, nous sommes satisfaits de la solide progression de notre chiffre d'affaires réalisée dans un contexte encore fortement perturbé par la persistance des restrictions sanitaires. Malgré des conditions d'activité dégradées pour nombre de nos clients professionnels, avec notamment des fermetures temporaires de commerces, nous avons encore une fois fait la preuve de la résilience de notre modèle. C'est une vraie satisfaction qui nous permet d'aborder les prochains mois avec confiance, malgré la prudence imposée par les décisions publiques qui pourraient être prises pour faire face à la pandémie. À l'appui de cette confiance et malgré ce contexte, nous avons décidé de réviser à la hausse notre objectif de chiffre d'affaires annuel. Nous travaillons également depuis maintenant plusieurs mois sur notre productivité avec des actions volontaires menées dans l'organisation de nos services et la digitalisation accrue de notre plateforme logistique. Ces efforts commenceront à s'inscrire dès cette année dans nos résultats. Nous maintenons donc le cap pour aller toujours plus loin dans la croissance et la création de valeur ! »

Chiffres non audités

Prochain rendez-vous :

Résultats du 1er semestre 2021

23 septembre 2021 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la Vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti un des catalogues les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles (avec des marques comme Innokin ou Geekvape) au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées. Entre 2016 et 2020, la croissance annuelle moyenne de de Kumulus Vape a dépassé les 100%. En 2020, malgré le contexte exceptionnel, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 22 M€, en hausse de 113%, et un résultat d'exploitation multiplié par 6,5 à plus de 1,3 M€. Pour 2021, l'objectif est d'atteindre les 32 M€ de chiffre d'affaires. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 50 salariés. Kumulus Vape est cotée sur Euronext Growth depuis le 1er juin 2021.

