06/05/2021 - 08:30

Corbas, le 6 mai 2021

Chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 : +95%

Objectif 2021 : un chiffre d'affaires de plus de 30 M€

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 (janvier à mars).

1er trimestre 2021 : forte croissance toujours au rendez-vous

Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'établit à 8,4 M€, en progression de 95% par rapport à la même période de l'an passé. Cette forte croissance est totalement organique. Sur ce seul trimestre, le chiffre d'affaires réalisé représente déjà 37% de l'activité totale de l'année 2020, et 80% de celle réalisée en 2019, mettant en évidence la solide trajectoire de performance de l'entreprise qui, mois après mois, confirme la montée en puissance de son modèle.

Le marché BtoB (vente aux boutiques spécialisées) a été le moteur de cette progression avec un chiffre d'affaires à 7,2 M€, doublé par rapport au premier trimestre 2019. Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle a été réalisée alors même que nombre de boutiques spécialisées situées dans les grands centres commerciaux ont dû provisoirement fermer leurs portes suite aux décisions de restrictions sanitaires prises sur la période.

Sur l'activité de vente en ligne aux particuliers (B to C), la dynamique a également été excellente avec un chiffre d'affaires de 1,1 M€ (vs 0,7 M€ au premier trimestre 2020), en hausse de 57%. Cette progression reflète les efforts mis en œuvre afin d'accélérer la prise de parts de marché auprès de cette clientèle : investissements accrus dans le référencement du site, développement des actions de fidélisation, renforcement des ressources dédiées au service clients et élargissement de la gamme de produit en marque propre pour une différenciation accrue.

Objectif 2021 : confirmation de la dynamique et amélioration de la rentabilité

Au regard de ce début d'exercice réussi malgré un contexte général toujours contrasté, toutes les conditions sont réunies pour une nouvelle année de performances dans la croissance comme dans la progression des résultats.

Kumulus Vape est ainsi aujourd'hui pleinement confiant dans sa capacité à dépasser les 30 M€ de chiffre d'affaires contre 22,5 M€ en 2020.

Fort de cette dynamique solide, la société confirme également son ambition d'un prochain transfert sur le marché Euronext Growth qui renforcerait encore sa visibilité et lui donnerait accès à de nouveaux investisseurs particuliers et institutionnels après deux années de cotation réussie sur Access.

Prochain rendez-vous : 29 juillet 2021 après Bourse

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec https://www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de plus de 7 000 références lui permet de satisfaire les exigences des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec les best-sellers des marques internationales incontournables comme ASPIRE ou SMOK. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est élevé à 22,5 M€ en 2020, soit une progression de 113,15% par rapport à 2019. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 50 salariés.

