Mise à disposition des états financiers 2020

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce avoir mis à la disposition du public un document relatif aux états financiers de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Ce document peut être consulté sur le site Internet de Kumulus Vape - https://www.kumulusvape.fr - dans la rubrique Investisseurs.

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec https://www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de plus de 7 000 références lui permet de satisfaire les exigences des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec les best-sellers des marques incontournables comme Savourea ou Halo. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est élevé à 22,5 M€ en 2020, soit une progression de 113,15% par rapport à 2019. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 50 salariés.

