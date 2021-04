07/04/2021 - 17:40

Calendrier financier pour l'exercice 2021

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce les dates de ses prochaines publications financières pour l'exercice 2021. Celles-ci auront lieu après la fermeture de la Bourse.

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2021 : 6 mai 2021

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2021 : 29 juillet 2021

Résultats du 1 er semestre 2021 : 23 septembre 2021

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2021 : 4 novembre 2021

Chiffre d'affaires 2021 : 16 février 2022

Résultats annuels 2021 : 14 avril 2022

Calendrier financier 2020

A l'occasion de cette publication, la société annonce également une mise à jour de son calendrier financier 2020. Initialement prévu le 29 avril 2021, Kumulus Vape dévoilera ses résultats annuels pour l'exercice 2020 le 20 avril 2021 en post-clôture.

Prochaine publication : résultats annuels 2020, le 20 avril 2021

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec http://www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de plus de 6000 références lui permet de satisfaire les exigences des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec les best-sellers des marques internationales incontournables comme Dotmod ou Aspire. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est élevé à 22,5 M€ en 2020, soit une progression de 113,15% par rapport à 2019. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui 50 salariés.

