06/12/2024 - 18:00

Paris, 6 décembre 2024

KLEA HOLDING (FR0013481835 - ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans de multiples secteurs, annonce l'extension de la maturité de la dette obligataire Equisafe après l'accord des porteurs.

À la suite de la validation par les obligataires réunis en Assemblée Générale (cf. communiqué de presse du 22 août 2022 pour les détails de l'émission), Klea Holding a signé un avenant au contrat d'émission selon les modalités suivantes :

Capital total dû révisé à 2 987 620,47 € après le paiement des intérêts en août 2024 et un remboursement partiel de 700 000 € en octobre 2024

Nouvelle échéance prolongée jusqu'en mars 2027

Taux d'intérêts révisés à 11,5 % par an

Echéancier de paiement tel que décrit dans le tableau présenté ci-dessous (Echéancier de paiement )

Clément Pacaud, Directeur Général de Klea Holding, a déclaré : « Nous sommes heureux de prolonger l'échéance de l'obligation Equisafe jusqu'en mars 2027 et d'échelonner les remboursements sur cette période. Cette démarche s'inscrit dans la dynamique de Klea et dans les étapes importantes de développement que nous franchissons régulièrement. Nous apprécions le soutien et la relation de confiance avec Equisafe et les porteurs d'obligations depuis 2022. »

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un Groupe centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scaling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde.

Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur www.kleaholding.com

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

Calendrier des versements