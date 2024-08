Communiqué de la société KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) du 30/08/2024 - Klea Holding poursuit sa forte croissance au premier semestre 2024 avec un chiffre d'affaires de 7,9 MEUR (+23% vs. S1-23) et un EBITDA normatif de 1,8 MEUR (+135% vs. S1-23)

30/08/2024 - 07:30

L'activité de Smart Salem est en croissance soutenue, portée par des volumes de tests à la hausse malgré la fermeture temporaire du centre médical de City Walk

Le chiffre d'affaires de l'activité Bilan de Santé de Smart Salem est en très forte croissance (x26 vs. S1-23) et contribue de plus en plus au chiffre d'affaires du Groupe (environ 5% du CA au S1-24)

Une forte amélioration de l'EBITDA qui atteint 1,8 M€ retraité des éléments non normatifs (+1,1 M€ vs. S1-23)

Une croissance soutenue et une rentabilité en augmentation attendues au second semestre

Paris, le 30 août 2024

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe dédié au développement et à la digitalisation de services innovants, présente sa performance opérationnelle[1] pour le premier semestre 2024.

Smart Salem : Medical Fitness toujours dynamique, Bilan de Santé en plein boom

Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats arabes unis, affiche un chiffre d'affaires de 7,9 M€[2] au 1er semestre 2024, en croissance de +23% par rapport à la même période en 2023.

Le dynamisme de l'offre Medical Fitness se confirme semestre après semestre, avec une forte croissance du chiffre d'affaires : +18% au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023, portée par la croissance en volume de l'activité (+21%) et par le fort dynamisme des centres de DIFC et DKP, malgré l'impact des inondations et la fermeture forcée du centre de City Walk depuis avril (voir infra).

Le chiffre d'affaires Bilans de Santé est en plein décollage, multiplié par 26 par rapport au premier semestre 2023, grâce à la stratégie d'élargissement de notre gamme des services mis en place depuis le début de l'année 2024 (tests hormonaux, vaccination, tests de médecine du travail supplémentaires, consultations avec diététiciens, tests de santé intestinale et dépistages ECG) et l'augmentation du ticket moyen (revenus multipliés par 26 pour volume de tests multiplié par 7).

La stratégie de diversification des activités de Smart Salem affiche des résultats tangibles positifs, l'activité de Bilans de santé représentant déjà environ 5% du chiffre d'affaires consolidé au premier semestre 2024.

Chiffres d'affaires Consolidé S1 2024 Au 30 juin - M€ - non-audité S1 2024 S1 2023 Var. S1-24/S1-23 Chiffre d'affaires Medical Fitness 7,5 6,4 +18% Chiffre d'affaires Bilan de santé 0,4 0,0 +2483% Chiffre d'affaires consolidé 7,9 6,4 +23%

Redémarrage prometteur du centre de City Walk, entièrement rénové, en octobre 2024

Ces performances positives s'inscrivent dans un premier semestre marqué par les fortes inondations qui ont touché et paralysé Dubaï pendant plusieurs jours en avril dernier et entrainé la fermeture du centre de City Walk. La réouverture du centre de City Walk est attendue début octobre et les démarches d'indemnisation pour perte d'exploitation, estimée par les équipes de Smart Salem à plus de 2 M€, ont été initiées auprès de l'assurance du centre.

Comme annoncé, au-delà des travaux de rénovation, c'est une modernisation totale du centre qui est en cours (City Walk étant le tout premier centre du réseau Smart Salem). Cette modernisation permettra d'offrir une qualité de service encore supérieure.

Forte amélioration de la rentabilité opérationnelle

La croissance soutenue du chiffre d'affaires s'accompagne d'une forte amélioration de l'EBITDA du Groupe qui atteint 1,3 M€ sur une base comptable (17% du chiffre d'affaires, +0,4 M€ soit +47% par rapport au S1-23), hors indemnisation pour perte d'exploitation de City Walk.

Cette amélioration sensible de la marge d'EBITDA s'explique par la forte croissance du chiffre d'affaires et par l'augmentation maîtrisée des charges externes et des frais de personnel notamment liés à l'effet période pleine des coûts du centre de DKP (ouvert en mars 2023) et aux coûts de business development en Arabie Saoudite.

Ajusté des éléments non normatifs, l'EBITDA du Groupe atteint 1,8 M€ (23,5% du chiffre d'affaires +1,1M€ par rapport au S1-23 normatif).

EBITDA Consolidé S1 2024

Au 30 juin - M€ - non-audité S1 2024 S1 2023 Var. S1-24/S1-23 EBITDA 1,3 0,9 +0,4 % du CA 17% 14% +3pts Reprises sur provisions (0,5) (0,3) (0,1) Litiges / non-récurrent France 0,2 0,0 +0,2 Structuration Dubaï 0,2 0,1 +0,2 Dév. Arabie Saoudite 0,5 0,1 +0,4 EBITDA Normatif 1,8 0,8 +1,1 % du CA 23% 12% +13pts

Croissance continue et rentabilité en augmentation attendues au second semestre 2024

Les équipes anticipent une croissance toujours aussi soutenue pour le second semestre de l'année 2024 et une montée en puissance continue de l'activité Bilan de santé. La réouverture du centre de City Walk, prévue en octobre 2024, contribuera également à maintenir une tendance de croissance importante.

Cette tendance sera accompagnée d'une maîtrise des charges d'exploitation et de structure du groupe et devrait ainsi permettre une amélioration constante de l'EBITDA au second semestre.

Enfin, le second semestre 2024 marquera le remboursement total de la dette contractée par Smart Salem auprès d'Emirates NBD pour ouvrir les centres Index et DKP. La capacité d'autofinancement du Groupe sera de facto fortement renforcée. Dans le même temps, l'émission du premier CLN (Credit-Linked Note), en complément de la trésorerie du Groupe de 2,5 M€ au 31 juillet 2024, sera dédiée au refinancement de la dette obligataire et au soutien de la croissance et l'expansion de la société au Moyen-Orient et en France.

[1] Données non auditées. Le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 30 octobre 2024

[2] Taux de change moyen S1 2024 : EUR/AED = 3,9726