Paris, le 23 août 2024

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), Groupe centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur, annonce le lancement de son premier CLN (Credit-Linked Note) et devient ainsi la première small cap française à accéder à cette catégorie de moyens de financement.

Cette nouvelle source de financement, en complément de la trésorerie du Groupe de 2,5M€ au 31/7/24, sera dédiée au refinancement de la dette existante de la société (obligation levée en août 2022 par l'intermédiaire d'Equisafe[1]) et au soutien de la croissance et l'expansion de la société au Moyen-Orient et en France.

Ce CLN de deux ans est assortie d'un coupon annuel de 12,0% pendant toute la durée de l'investissement, le capital étant restitué aux investisseurs à l'échéance. Le CLN comporte une option de prolongation d'un an pouvant être activé à la demande de l'émetteur.

Les souscriptions des investisseurs ont débuté et les conditions commerciales du CLN de Klea Holding sont les suivantes :

Échéance : 31 juillet 2026 (avec une option d'extension d'un an)

Devise : Libellé en EUR

Coupon : 12,0% par an (payé semestriellement)

ISIN : CH1338343135

Clément Pacaud, Directeur Général de Klea Holding, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de lancer ce Credit-Linked Note, le premier lancé par une société cotée sur Euronext Growth® à Paris. Avec la mise en place de ce nouveau financement, Klea démontre une nouvelle fois sa capacité à se financer auprès de différentes sources, sans dilution pour les actionnaires. L'obtention d'un financement à long terme auprès d'investisseurs institutionnels témoigne avant tout de la trajectoire positive de la société. »

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un Groupe centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité "scaling industries of the future", s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde.

Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.kleaholding.com

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

[1] Comme prévu, le coupon de l'obligation 2022 a bien déjà été remboursé le 22 août et, comme convenu avec Equisafe, le nominal d'un montant de 3,6 M€ sera restitué d'ici le 30 Septembre 2024.