Communiqué de la société KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) du 10/07/2024 - Portés par un nouveau trimestre de forte croissance, Klea Holding et sa filiale Smart Salem confirment leur belle trajectoire et clôturent le premier semestre avec un volume de tests médicaux en hausse de 23%

10/07/2024 - 07:30

Volume de tests médicaux effectués en hausse de 23% par rapport au premier semestre 2023, malgré les jours fériés liés au Ramadan et l'Aïd ainsi que les évènements climatiques d'avril dernier ;

Croissance toujours soutenue de l'activité Medical Fitness ;

L'activité Bilans de santé poursuit sa montée en puissance avec une offre élargie et un volume de tests multipliés par 7 par rapport au premier semestre 2023.

Paris, le 10 juillet 2024

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), Groupe centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur, présente l'activité trimestrielle et semestrielle de sa filiale Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats arabes unis.

Smart Salem confirme sa belle trajectoire de croissance. Malgré un deuxième trimestre impacté par un nombre important de jours fériés liés au Ramadan et l'Aïd, et par les fortes inondations qui ont touché et paralysé Dubaï pendant plusieurs jours en avril dernier, la croissance en volume des activités Medical Fitness et Bilan de santé est de 13% et 334%, respectivement, au 2ème trimestre 2024. La contribution de plus en plus forte de l'activité Bilans de santé, validant notre stratégie de diversification, permet d'atteindre une croissance totale de tests médicaux réalisés dans les centres Smart Salem de 15 % au 2ème trimestre 2024 par rapport au 2ème trimestre 2023.

Sur une base semestrielle, la croissance en volume des activités Medical Fitness et Bilan de santé est de 21% et de 616%, respectivement, pour une croissance totale en volumes de tests médicaux réalisés dans les centres Smart Salem de 23%.

Les équipes anticipent une croissance toujours aussi soutenue pour le second semestre de l'année 2024 et une montée en puissance continue de l'activité Bilan de santé.

Activité Smart Salem au T2 2024

Nombre de tests effectués (en volume) T2 2024 T2 2023 Var. T2-24/T2-23 Activité Medical Fitness 30 762 27 297 13% Activité Bilan de santé 941 217 334% Nombre total de tests effectués 31 703 27 514 15%

Activité Smart Salem au S1 2024

Nombre de tests effectués (en volume) S1 2024 S1 2023 Var. S1-24/S1-23 Activité Medical Fitness 68 515 56 635 21% Activité Bilan de santé 1 698 237 616% Nombre total de tests effectués 70 213 56 872 23%

Réouverture prochaine du centre de City Walk

La rénovation du centre de City Walk, fermé a la suite des violentes inondations du printemps dernier, est en cours. Le centre devrait réouvrir ses portes avant la fin de l'été. Les réparations sont couvertes par l'assureur et, au-delà des travaux de rénovation, c'est une modernisation totale du centre qui est en cours (City Walk étant le tout premier centre du réseau Smart Salem). Cette modernisation permettra d'offrir une qualité de service encore supérieure.

L'assureur devrait également confirmer dans les prochaines semaines le montant exact couvrant la société contre la perte d'exploitation due à la fermeture du centre.

Enrichissement continu de l'offre de tests et de bilans

Comme annoncé, Smart Salem a lancé un certain nombre de nouveaux services, dont de nouveaux bilans d'analyse (notamment les tests hormonaux féminins) et de nouveaux services de vaccination, qui contribueront à la croissance régulière au cours des prochains trimestres.

La société a également lancé avec succès sa première offre de tests de médecine du travail pour les salariés des instituts de beauté et des salons de coiffure (ces tests médicaux sont obligatoires pour les travailleurs de certains secteurs conformément à la nouvelle réglementation lancée en 2024) ainsi que des consultations avec diététiciens, des tests de santé intestinale et des dépistages par électrocardiogramme (ECG).

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un Groupe centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scaling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde.

Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur www.kleaholding.com

