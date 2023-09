27/09/2023 - 17:30

Chiffre d'affaires : 186,8M€ +11,7% (croissance organique* +4,8%)

Résultat opérationnel courant : 7,9M€

Résultat opérationnel : 6,2M€

Résultat net : 3,0M€

En millions d'euros S1 2023 S1 2022 Chiffre d'affaires 186,8 167,2 Résultat opérationnel courant 7,9 5,3 Résultat opérationnel 6,2 4,3 Résultat net 3,0 3,1 Résultat net (Part du Groupe) 2,9 1,8

Levallois-Perret, le 27 septembre 2023 : Le Conseil d'Administration de Keyrus s'est réuni le 27 septembre 2023 et a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2023.

Performance opérationnelle

Le Groupe Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 186,8M€ pour le premier semestre 2023, en hausse de 11,7% par rapport au premier semestre 2022 (+4,8% à périmètre et taux de change constants). En données publiées, le chiffre d'affaires du segment Grands Comptes croît de 10,8% et celui du segment Mid-Market progresse de 14,5%.

La progression des activités Grands Comptes, en hausse de 14,0M€ (+2,5% en croissance organique), a été réalisée dans un contexte macroéconomique incertain, marqué par une baisse générale de la demande. Malgré cette conjoncture, Keyrus a su faire preuve de résilience en préservant ses marges tout en réalisant une légère croissance.

La croissance organique des activités Grands Comptes est principalement portée par le Royaume-Uni et la Belgique, qui ont enregistré de nouveaux succès commerciaux. En revanche, la décroissance en France se poursuit, notamment en raison d'une forte baisse des activités de la filiale de conseil en stratégie, Lynx partners.

La contraction de la demande ce premier semestre, plus importante sur les marchés nord et sud-américains, impacte les activités EPM dans ces régions ainsi que les activités digitales sud-américaines dont le marché se transforme et se recompose avec un quasi-arrêt des projets e-commerce. Ces derniers étaient source de forte croissance régionale pour Keyrus ces 5 dernières années.

Le périmètre d'activité de Keyrus Life Science progresse légèrement mais demeure en dessous des attentes.

Les activités Mid-Market, portées par la filiale Absys Cyborg, affichent une croissance organique de 13,3% au premier semestre 2023 avec une prise de commande en hausse de 6,5% comparée au premier semestre 2022.

La part de récurrence contractuelle, représentant 55,0% du chiffre d'affaires, continue de progresser à un rythme plus rapide que le chiffre d'affaires sans récurrence.

Outre la progression du revenu récurrent, Absys Cyborg a bénéficié de la relance de ses activités RH à la suite de l'acquisition d'Iprogest (intégrateur du logiciel SILAE) en 2022 et de l'accélération de ses activités de conseil aux PME.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 7,9M€ contre 5,3M€ au 30 juin 2022. Cette hausse est portée principalement par la progression des activités Mid-Market.

Le résultat opérationnel et le résultat net s'élèvent respectivement à 6,2M€ et 3,0M€ contre 4,3M€ et 3,1M€ en 2022. La baisse du résultat net est due à l'augmentation du coût de l'endettement et à la baisse des produits financiers :

(i) Le taux d'intérêt moyen du groupe a augmenté de près de 4 points par rapport au premier semestre 2022 avec la hausse de l'Euribor 3M et le refinancement de l'endettement moyen terme du groupe conclu fin 2022 ;

(ii) Le résultat financier du premier semestre 2022 intégrait également la réévaluation à la juste valeur des titres de participation du Groupe dans la société Rivery pour 1,5M€ brut (soit 1,2M€ net de charges d'impôt).

La dette nette s'élève à 45,2M€ au 30 juin 2023 contre 42,8M€ un an auparavant et 32,7M€ au 31 décembre 2022. Cette hausse sur le 1er semestre 2023 s'explique principalement par la saisonnalité récurrente du besoin en fonds de roulement du groupe.

La trésorerie nette** du Groupe s'établit à 49,3M€ contre 62,1M€ à la fin de l'exercice 2022.

Au 30 juin 2023, les prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de difficulté de financement, et le Groupe respecte ses « covenants » bancaires.

Compte de résultat opérationnel synthétique par secteur opérationnel

Grands Comptes Mid-Market Total En M€ S1 2023 S1 2022 S1 2023 S1 2022 S1 2023 S1 2022 Chiffre d'affaires 143,5 129,5 43,3 37,7 186,8 167,2 Résultat opérationnel courant 4,3 4,1 3,6 1,2 7,9 5,3 Résultat opérationnel 2,8 2,9 3,5 1,4 6,2 4,3

Perspectives

Le Groupe n'anticipe pas une reprise de la demande pour ce second semestre et continue d'opérer dans un contexte macroéconomique incertain. Le Management veille fortement à la bonne intégration de ses récentes acquisitions sur l'ensemble des régions. Le retour à une rentabilité satisfaisante sur le marché Français demeure l'une des priorités majeures du Groupe.

Les résultats du premier semestre 2023 des activités Grands Comptes confirment la capacité du segment à croitre malgré un contexte économique tendu. Keyrus continuera de s'appuyer sur son offre progressivement verticalisée, par branche d'activité, par fonction et/ou par processus métier, afin d'apporter des solutions innovantes et efficientes répondant aux enjeux de transformation data & digitale des entreprises et des organisations.

Le segment Mid-Market, porté par la filiale Absys Cyborg, anticipe un bon second semestre dans le prolongement de sa performance lors du premier semestre, grâce à une stratégie efficace de croissance organique et le renforcement de la part des revenus récurrents dans le revenu global.

Absys Cyborg poursuivra ses investissements autour de ses offres d'éditions de solutions innovantes et d'hébergement de ses clients dans le Cloud Privé.

Eric Cohen, Président-Directeur Général, commente : « Notre performance au premier semestre 2023 démontre notre résilience et notre capacité à préserver nos marges dans un contexte inflationniste et de baisse de la demande, tout en réussissant à renforcer les dynamiques de croissance dans la plupart de nos régions.

Par ailleurs, nos activités Mid-Market ont connu une très belle progression, fruit des stratégies engagées ces dernières années. Notre Groupe continuera à gérer ses investissements et ses activités avec prudence en mettant l'accent sur la fidélisation de ses collaborateurs et ses clients.

* DÉFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2021) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici l'exercice 2022). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires organique N-1 en :

Utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

Ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

Retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2023, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2022 publié au chiffre d'affaires 2022 organique se présentent comme suit :

M Euros Montants 6 mois Publié 2022 167,2 Effets Périmètre GC 11,0 Effets Périmètre MM 0,4 Variations Taux de Change -0,5 6 mois Organique 2022 178,2

** TRESORERIE NETTE

Trésorerie et équivalents de trésorerie, inscrits à l'actif du bilan, diminués des découverts bancaires

