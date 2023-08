04/08/2023 - 18:00

Levallois, le 4 août 2023 - Keyrus (ISIN FR0004029411, mnémonique ALKEY) (la « Société ») et K Eagle Investment annoncent le résultat, tel que publié par l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »), de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Keyrus initiée par la société K Eagle Investment (l' « Offre ») pour le compte du concert composé de K Eagle Investment, de Monsieur Eric Cohen, de membres du management de la Société et de BNP Paribas Développement (le « Concert Majoritaire »).

A la clôture de l'Offre[1], K Eagle Investment détient, individuellement, 12.045.144 actions et droits de vote théoriques de la Société, soit 69,71% du capital et 69,17% des droits de vote théoriques de la Société[2].

A la connaissance de la Société, la répartition du capital social et des droits de vote de la Société à la clôture de l'Offre est la suivante1 :

Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote théoriques % des droits de vote théoriques Concert Majoritaire 12.329.668 71,36 % 12.329.668 70,80 % Concert Minoritaire 1.925.249 11,14% 1.925.249 11,06% Flottant 1.643.327 9,51% 1.780.060 10,22% Auto-détention 1.379.626 7,98% 1.379.626 7,92% Total 17.277.870 100% 17.414.603 100%

L'avis de résultat publié par l'AMF est disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org).

L'ensemble des documents relatifs à l'Offre sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet de la Société (https://keyrus.com/fr). Ces documents peuvent être obtenus sans frais au siège social de Keyrus (155 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret).

[1] Sur la base d'un nombre total d'actions existantes de la Société s'élevant à 17.277.870, et d'un nombre total de droits de vote théoriques s'élevant à 17.414.603.

[2] Compte tenu de la cession par Madame Valérie Frankiel de 45.000 actions de la Société. Conformément aux termes de l'avenant au protocole d'investissement conclu le 17 juillet 2023, il est rappelé que Monsieur Jean-François Bonnechère, Holding KeyTrust, Monsieur Nicolas Camerman, et Severs & Associés Holding se sont respectivement engagés à apporter en nature à l'initiateur au plus tard le 30 septembre 2023, 77.024, 100.000, 7.500 et 100.000 actions de la Société.