Chiffre d'affaires : 351,9 M€ +22% (croissance organique* +14%)

Résultat opérationnel courant : 16,1 M€

Résultat opérationnel : 11,6 M€

Résultat net : 5,1 M€

En millions d'euros 2022 2021 Chiffre d'affaires 351,9 289,1 Résultat opérationnel courant 16,1 10,2 Résultat opérationnel 11,6 8,3 Résultat net 5,1 7,0 Résultat net (Part du Groupe) 3,8 4,0

Levallois-Perret, le 24 avril 2023 : Le Conseil d'Administration de Keyrus s'est réuni le 24 avril 2023 en présence des commissaires aux comptes, et a arrêté les comptes consolidés audités de l'exercice 2022.

Performance opérationnelle 2022

Le Groupe Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 351,9M€ pour l'exercice 2022, en hausse de 22% par rapport à l'exercice 2021 (+14% à périmètre et taux de change constants). En données publiées, le chiffre d'affaires du segment Grands Comptes croît de 26% et celui du segment Mid-Market croît de 9%.

Dans la continuité de l'exercice 2021, le Groupe confirme donc sa dynamique de croissance soutenue dans la majorité de ses régions et une poursuite de ses opérations de croissance externe.

La progression des activités Grands Comptes, en hausse de 56,5M€ (+15% en croissance organique), résulte principalement du retour à la croissance en Europe (26%, 19% en croissance organique), notamment portée par les activités au Royaume Uni, de la bonne dynamique des activités en Amérique du Nord et de la contribution des opérations de croissance externe.

Le Groupe a également remporté des projets importants en Afrique et poursuit son développement dans la région MEA (17% en croissance organique) ainsi que dans la zone Asie Pacifique qui connait également une croissance à deux chiffres.

En France (8% en croissance organique), les différentes réorganisations opérées depuis l'exercice 2020 commencent à porter leurs fruits avec un redressement progressif de la rentabilité.

Les activités Mid-Market, portées par la filiale du Groupe Absys Cyborg, affichent une croissance organique de 9% au cours de l'exercice 2022. Le revenu récurrent de l'activité représente plus de la moitié du chiffre d'affaires (53,9% contre 50,7% en 2021), confirmant la solidité du « Business Model » d'Absys cyborg, portée par ses offres fondatrices et l'accélération de ses offres innovantes.

Les activités de prestations de services sont restées stables quand les revenus récurrents (contrats de support, contrats de souscription, abonnements Cloud Privé …) progressent de 13,4%.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 16,1M€ contre 10,2M€ en 2021.

Le résultat opérationnel et le résultat net part du Groupe s'élèvent respectivement à 11,6M€ et 3,8M€ contre 8,3M€ et 4,0M€ en 2021. Le résultat financier de -0,7M€ prend en compte le coût de la dette de 2,8M€, en hausse de 0,9m€, compensé par un produit de 1,2M€ faisant suite à la revalorisation de titres de participations dans la start-up Rivery.io, incubée dans notre filiale israélienne.

La trésorerie nette** du Groupe s'établit à 62,1 M€ contre 48,4M€ à la fin de l'exercice 2021.

La dette financière nette du Groupe a augmenté de 7,9M€ et s'établit à 32,7 M€ au 31 décembre 2022, contre 24,8M€ un an auparavant. Cette hausse s'explique principalement par les opérations de croissance externe réalisées en 2022.

Le Groupe Keyrus a conclu un nouveau financement long terme le 20 décembre 2022 permettant :

Le rachat des précédents encours avec refinancement des investissements réalisés en fonds propres

La mise en place d'une nouvelle ligne de tirage pour financement de croissance externe de 32M€

Un plan d'amortissement adapté au rythme de retour sur investissement des croissances externes avec 40% de la ligne amortissable in fine en 2029

Le renouvellement de la ligne RCF de 15M€ pour cinq ans.

Enfin, les PGE (Prêt garanti par l'Etat) de Keyrus SA et de sa filiale Xiomega Consulting, totalisant 9,4M€, ont été refinancés par une OR (Obligation Relance) de 17,0M€, subordonnée aux autres financements de Keyrus SA et amortissable in fine en 2029.

Au 31 décembre 2022, les prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de difficulté de financement, et le Groupe respecte ses « covenants » bancaires.

Compte de résultat opérationnel synthétique par secteur opérationnel

Grands Comptes Mid-Market Total En M€ 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Chiffre d'affaires 276,4 220,1 75,5 69,0 351,9 289,1 Résultat opérationnel courant 12,3 5,5 3,8 4,7 16,1 10,2 Résultat opérationnel 8,7 3,7 2,9 4,6 11,6 8,3

Perspectives

Pour le segment Grands Comptes, Keyrus souhaite accentuer son leadership international dans le conseil et la mise en œuvre de solutions digitales et d'exploitation de la donnée. Pour cela, il lui faudra maintenir une croissance soutenue, développer ses expertises de conseil et de compétences métiers et technologiques en s'appuyant sur les forces d'une organisation agile et entrepreneuriale résolument tournée vers l'innovation.

Pour le segment Mid-Market, Absys Cyborg devrait poursuivre sa croissance organique en s'appuyant sur ses partenaires historiques Sage et Microsoft, et accélérer ses prises de parts de marché dans le Cloud et l'édition de Logiciels SaaS, améliorant ainsi son revenu récurrent.

Le Groupe entend poursuivre ses opérations de croissance externe, en France et à l'international, sur ses deux segments de marché.

Eric Cohen, Président-Directeur Général, commente : « Notre performance pour l'exercice 2022 a confirmé la solidité et l'efficacité de la dynamique insufflée en 2021, et ce dans l'ensemble de nos régions.

Le 1er semestre 2023 est cependant caractérisé par la prudence de nos clients, l'inflation et le ralentissement économique, mettant nos marges et nos moyens financiers disponibles sous pression. De ce fait, nous gérons nos investissements et nos activités avec prudence.

Nous demeurons convaincus que la maitrise et la gestion des données, dans un environnement où l'adoption de l'intelligence artificielle s'accélère, ont un impact significatif sur les plans économique, environnemental et social. Ainsi, Keyrus s'appuiera sur sa légitimité et son expertise dans ce domaine pour accompagner ses clients et partenaires à créer de la valeur à partir des données.

* DÉFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2021) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici l'exercice 2022). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires organique N-1 en :

utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2022, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2021 publié au chiffre d'affaires 2021 organique se présentent comme suit :

M Euros Montants 12 mois Publié 2021 289,1 Effets Périmètre GC 10,7 Effets Périmètre MM 0,0 Variations Taux de Change -9,8 12 mois Organique 2021 309,8

** TRESORERIE NETTE

Trésorerie et équivalents de trésorerie, inscrits à l'actif du bilan, diminués des découverts bancaires

