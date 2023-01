20/01/2023 - 08:45

Le Groupe Keyrus entre en négociation exclusive afin de réaliser un investissement stratégique dans Sonum International, leader Européen dans le secteur de l'EPM et spécialiste Anaplan®.

Cet investissement permet à Keyrus d'élargir son offre EPM au niveau mondial et renforce ses capacités de conseil et de ‘delivery' afin d'accompagner un plus grand nombre de clients dans l'optimisation de leurs performances sur l'ensemble de leur chaine de valeur.

Levallois-Perret (France), La Haye (Pays-Bas) – 20 Janvier 2023: Le Groupe Keyrus annonce être entré dans une phase finale de négociation dans le but d'acquérir une participation majoritaire dans Sonum International (*), un groupe européen, leader dans le conseil et la mise en œuvre de solutions EPM (‘Enterprise Performance Management').

Fondé en 2010, Sonum accompagne ses clients dans l'optimisation de la mise en place de processus, de méthodes et de technologies de gestion de la performance.

Partenaire Gold d'Anaplan et partenaire de formation certifié par Anaplan, Sonum a dirigé avec succès plus de 120 implémentations dans des grands groupes internationaux et des entreprises de taille moyenne.

Partenaire mondial d'Anaplan et partenaire de l'année 2021 d'Anaplan pour les Amériques, Keyrus est fortement présent dans le domaine de la planification connectée, avec une équipe intégrée de consultants EPM opérant aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Asie-Pacifique. Ces consultants ont servi plus de 200 entreprises en fournissant des solutions sur mesure à l'ensemble de leurs départements clés.

Partenaires industriels depuis plusieurs années, Keyrus et Sonum partagent une culture commune de l'entrepreneuriat et de la création de valeur à l'échelle mondiale pour leurs clients.

Ce rapprochement capitalistique constitue une nouvelle étape qui va permettre à Keyrus et à Sonum de renforcer davantage leurs offres et leur couverture géographique, avec des équipes combinées désormais réunies dans 26 pays et sur quatre continents.

Dans un contexte économique incertain et dans un environnement où la pénurie de ressources dans le domaine des technologies et du conseil pénalise la croissance et la transformation des entreprises, Keyrus et Sonum sont désormais mieux armés pour accompagner leurs clients à s'adapter à ces contextes et à atteindre leurs objectifs stratégiques.

Sonum prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros en 2022 et emploie actuellement 55 consultants qui opèrent aux Pays-Bas, en Espagne, en Lettonie, au Portugal, en Finlande et en Pologne, ajoutant 4 nouveaux pays au Groupe Keyrus, déjà présent en Espagne et au Portugal.

« A travers cette opération, notre volonté est de poursuivre notre stratégie de développement dans le domaine de l'EPM en consolidant nos positions sur ce marché en croissance en Europe, et de pénétrer de nouveaux marchés à fort potentiel », déclare Eric Cohen, Président-Directeur Général du Groupe Keyrus.

« Notre investissement dans Sonum renforce nos capacités, en tant que société de conseil mondiale, à fournir une expertise commerciale et technologique inégalée à nos clients pour leur permettre de se transformer de manière continue dans un paysage en constante évolution », ajoute Nicolas Camerman, Senior VP, Responsable des missions M&A et Stratégie du Groupe Keyrus.

Maud Vermeulen, Associée Fondatrice de Sonum International, commente : « Nous avons trouvé en Keyrus un partenaire qui s'inscrit pleinement dans notre culture de partage des connaissances et de prestations conduites par des experts. En unissant nos forces, nous créons une entreprise mondiale qui offrira encore plus d'opportunités de croissance à nos équipes et qui nous permettra de continuer à délivrer des solutions de haute qualité et de grande valeur à nos clients. »

(*) Au terme de cette opération, la Practice OneStream de Sonum International restera active de manière indépendante sous le nouveau nom de « AIQOS » à partir du 1er février 2023.

À PROPOS DE KEYRUS

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation, et générer de nouveaux leviers de croissance et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché fondée sur cinq grands groupes de services, chacun comprenant des offres multiples :

. Automatisation et Intelligence Artificielle

. Expérience numérique centrée sur l'humain

. Mise en œuvre des données et des analyses

. Cloud et Sécurité

. Transformation et Innovation



S'appuyant sur l'expérience cumulée de plus de 3000 collaborateurs présents dans 22 pays et sur 4 continents, Keyrus est l'un des principaux experts internationaux en matière de données, de conseil et de technologies.

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris.

(ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: ALKEY: FP).

Plus d'informations sur www.keyrus.fr

