22/09/2022 - 17:55

Chiffre d'affaires : 167,2 M€ +18,6% (croissance organique* +13,6%)

Résultat opérationnel courant : 5,3 M€

Résultat opérationnel : 4,3 M€

Résultat net : 3,1 M€

En millions d'euros S1.2022 S1.2021 Chiffre d'affaires 167,2 141,0 Résultat opérationnel courant 5,3 3,6 Résultat opérationnel 4,3 2,7 Résultat net 3,1 3,7 Résultat net (Part du Groupe) 1,8 1,6

Levallois-Perret, le 22 septembre 2022 : Le Conseil d'Administration de Keyrus s'est réuni le 22 septembre 2022 et a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2022.

Performance opérationnelle

Le Groupe Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 167,2M€ pour le premier semestre 2022, en hausse de 18,6% par rapport au premier semestre 2021 (+13,6% à périmètre et taux de change constants). En données publiées, le chiffre d'affaires du segment Grands Comptes croît de 22,6% et celui du segment Mid-Market croît de 6,7%.

La progression des activités Grands Comptes, en hausse de 23,8 M€ (+15,8% en croissance organique), est appréciable dans la quasi-majorité des régions, notamment en Amérique du Nord (+38% en croissance organique) et au Royaume-Uni où la très forte croissance repose principalement sur la signature de nouveaux contrats en fin d'exercice précédent.

Les progressions en Belgique, où l'amélioration de la rentabilité est notable, au Canada, notamment porté par le nouveau bureau de Toronto et en Israël, où les partenariats technologiques sont dynamiques, confirment le net rebond du Groupe au 1er semestre 2022. Le redressement est cependant plus lent en France où la rentabilité n'est pas au niveau espéré.

Enfin, la réorganisation des activités de Keyrus Life Science n'a pas encore produit, pour le moment, les résultats escomptés.

Les activités Mid-Market, portées par la filiale du Groupe Absys Cyborg, affichent une croissance organique de 6,7% pour le premier semestre 2022. La prise de commande est en hausse de 19,2% sur 12 mois glissants.

La part de récurrence contractuelle, représentant 52,6% du chiffre d'affaires, continue de progresser à un rythme plus rapide que le chiffre d'affaires sans récurrence.

Toutefois, au cours du 1er semestre 2022, la rentabilité d'Absys Cyborg est inférieure à l'exercice précédent du fait d'une augmentation de la masse salariale et d'investissements en formation pour les nouveaux recrutements.

Par ailleurs, la société Azuneed, portant la solution SaaS de portail de gestion d'employés et détenue par Absys Cyborg, a été cédée à son principal partenaire Sage. Absys Cyborg demeure distributeur de la solution.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 5,3M€ contre 3,6M€ au 30 juin 2021. Cette hausse est portée principalement par la progression des activités Grands Comptes.

Le résultat opérationnel et le résultat net part du Groupe s'élèvent respectivement à 4,3M€ et 3,1M€ contre 2,7M€ et 3,7M€ en 2021. La baisse du résultat net est due à l'augmentation du coût de l'endettement et à la baisse du produit financier.

Ce dernier inclut, comme en 2021, un élément non-récurrent résultant de la revalorisation de titres de participation de la start-up Rivery.io, incubée dans notre filiale israélienne. Cependant, ce produit représente 1,5M€ en 2022 contre 2,9M€ lors de l'exercice précédent.

La dette nette s'élève à 42,8M€ au 30 juin 2022 contre 33,9M€ un an auparavant et 24,8M€ au 31 décembre 2021. Cette hausse s'explique principalement par les décaissements liés aux opérations de croissance externe réalisées au cours du 1er semestre 2022 et le remboursement des charges sociales et fiscales reportées en 2020 dans le contexte de pandémie.

La trésorerie nette** du Groupe s'établit à 41,4M€ contre 48,5M€ à la fin de l'exercice 2021.

Au 30 juin 2022, les prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de difficulté de financement, et le Groupe respecte ses « covenants » bancaires.

Compte de résultat opérationnel synthétique par secteur opérationnel

Grands Comptes Mid-Market Total En M€ S1 2022 S1 2021 S1 2022 S1 2021 S1 2022 S1 2021 Chiffre d'affaires 129,5 105 ,6 37,7 35,4 167,2 141,0 Résultat opérationnel courant 4,1 1,2 1,2 2,4 5,3 3,6 Résultat opérationnel 2,9 0,5 1,4 2,3 4,3 2,8

Perspectives

Le segment Grands Comptes poursuit la consolidation de son portefeuille d'offres - Data Intelligence - Digital Experience – Management & Transformation. Afin de renforcer sa proposition de valeur, le groupe poursuit l'acquisition de ressources clés.

Ainsi, le Groupe conforte sa trajectoire stratégique reposant sur la construction d'une offre de services numériques intégrée afin d'accompagner ses clients dans la transformation de leurs ‘Data assets' en actions.

Le Management du Groupe veille à la bonne intégration de ses récentes acquisitions en France et en Amérique Latine. Par ailleurs, le retour à une rentabilité plus normative sur le marché Français demeure l'une des priorités majeures du Groupe.

Le segment Mid-Market porté par notre filiale Absys Cyborg anticipe une stratégie de croissance organique ainsi que le renforcement de la part des revenus récurrents dans son revenu global, solidement ancré auprès de ses partenaires historiques Sage et Microsoft.

Absys Cyborg poursuivra ses investissements autour de ses offres d'éditions de solutions innovantes et d'hébergement de ses clients dans le Cloud Privé.

Eric Cohen, Président-Directeur Général, commente : « Notre performance au premier semestre 2022, dans la continuité de l'exercice 2021, démontre la résilience du groupe Keyrus et sa capacité à optimiser les effets du rebond économique. Nous avons prouvé notre capacité à protéger nos marges tout en renforçant les dynamiques de croissance dans la plupart de nos régions.

Nous allons devoir être attentifs à la gestion des conséquences de l'inflation, aux tensions sur les salaires, aux pénuries de ressources et aux modes de financements plus compliqués tout en préservant nos marges et notre qualité de service. Le second semestre 2022 et l'exercice à venir seront donc des périodes marquées par de forts enjeux.

* DÉFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2021) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici l'exercice 2022). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires organique N-1 en :

Utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

Ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

Retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2022, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2021 publié au chiffre d'affaires 2021 organique se présentent comme suit :

Meuros Montants S1. 2021 publié 141.0 Effets périmètre GC 2.9 Effets périmètre MM - Variations taux de change (3,3) S1.2021 organique 147.2

** TRESORERIE NETTE

Trésorerie et équivalents de trésorerie, inscrits à l'actif du bilan, diminués des découverts bancaires

