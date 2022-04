13/04/2022 - 17:45

Chiffre d'affaires : 289,1 M€ +10,8% (croissance organique* +7,4%)

Résultat opérationnel courant : 10,2 M€

Résultat opérationnel : 8,3 M€

Résultat net : 7,0 M€

En millions d'euros 2021 2020 Chiffre d'affaires 289,1 260,9 Résultat opérationnel courant 10,2 9,1 Résultat opérationnel 8,3 6,9 Résultat net 7,0 2,7 Résultat net (Part du Groupe) 4,0 0,8

Levallois-Perret, le 13 avril 2022 : Le Conseil d'Administration de Keyrus s'est réuni le 13 avril 2022 en présence des commissaires aux comptes, et a arrêté les comptes consolidés audités de l'exercice 2021.

Performance opérationnelle 2021

Le Groupe Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 289,1M€ pour l'exercice 2021, en hausse de 10,8% par rapport à l'exercice 2020 (+7,4% à périmètre et taux de change constants). En données publiées, le chiffre d'affaires du segment Grands Comptes croît de 11,7% et celui du segment Mid-Market croît de 8%.

La progression des activités Grands Comptes, en hausse de 23,1 M€ (+7,2% en croissance organique), résulte principalement de la bonne dynamique des activités en Amérique du Nord et des opérations de croissance externe. En Europe, nous notons une forte progression de nos activités au Royaume Uni, avec la signature de nouveaux contrats dont les engagements sont délivrés grâce aux capacités de Keyrus au sein de ses nombreuses filiales internationales.

Néanmoins, la tension sur les ressources, tant en termes de recrutement que de rétention, s'est fortement accrue et pénalise la reprise de nos activités sur certaines régions en Europe et en Amérique Latine.

Les activités Mid-Market, portées par la filiale du Groupe Absys Cyborg, affichent une croissance organique de 8,0% au cours de l'exercice 2021. Pour la première fois, le revenu récurrent de l'activité représente plus de la moitié du chiffre d'affaires (50,7% contre 46,0% en 2020), confirmant la solidité du « Business Model » d'Absys cyborg.

Les activités de prestations de services sont en croissance de 4% quand les revenus récurrents (contrats de support, contrats de souscription, abonnements Cloud Privé …) progressent de 13%.

La digitalisation progressive du métier fait apparaitre de nouvelles formes de revenus récurrents directement liés aux flux de consommation des clients.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 10,2M€ contre 9,1M€ en 2020.

Le résultat opérationnel et le résultat net part du Groupe s'élèvent respectivement à 8,3M€ et 4,0M€ contre 6,9M€ et 0,8M€ en 2020. Le résultat financier inclut un produit de 3M€ suite à la revalorisation de titres de participations dans la start-up Rivery.io, incubée dans notre filiale israélienne.

La dette financière nette du Groupe a augmenté de 6,5M€ et s'établit à 24,4 M€ au 31 décembre 2021, contre 18,9M€ un an auparavant. Cette hausse s'explique principalement par les opérations de croissance externe réalisées en 2021 et le remboursement des charges sociales et fiscales qui avaient été reportées en 2020 dans le contexte de pandémie.

La trésorerie nette** du Groupe s'établit à 48,4 M€ contre 61,8M€ à la fin de l'exercice 2020.

Au 31 décembre 2021, les prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de difficulté de financement, et le Groupe respecte ses « covenants » bancaires.

Compte de résultat opérationnel synthétique par secteur opérationnel

Grands Comptes Mid-Market Total En M€ 2021 2020 2021 2020 2021 2020 Chiffre d'affaires 220,1 197,0 69,0 63,9 289,1 260,9 Résultat opérationnel courant 5,4 5,2 4,7 3,9 10,2 9,1 Résultat opérationnel 3,7 3,6 4,6 3,3 8,3 6,9

Perspectives

Le segment Grands Comptes continue de consolider son portefeuille d'offres - Data Intelligence - Digital Experience – Management & Transformation, en renforçant sa proposition de valeur par l'acquisition de ressources clés. Le Groupe poursuit donc sa trajectoire stratégique et construit son offre de services numériques intégrée pour accompagner ses clients dans la transformation de leurs ‘Data assets' en actions. Le renforcement de nos activités en Amérique du Nord et Amérique Latine sera également un axe de développement important.

Pour le segment Mid-Market, Absys Cyborg devrait poursuivre sa croissance organique en s'appuyant sur ses partenaires historiques Sage et Microsoft, et accélérer ses prises de parts de marché dans le Cloud et l'édition de Logiciels SaaS, améliorant ainsi son revenu récurrent.

Le Groupe entend poursuivre ses opérations de croissance externe, en France et à l'international, sur ses deux segments de marché.

Eric Cohen, Président-Directeur Général, commente : « Notre performance sur l'exercice 2021 a démontré notre capacité à préserver nos marges dans un contexte postpandémie toujours difficile, tout en insufflant une bonne dynamique de croissance dans la plupart de nos régions.

2021, aura été l'année de notre ambition renouvelée par l'évolution de notre plateforme de marque et notre nouvelle signature : « make data matter ».

Nous sommes convaincus que les données, au sens de leur maitrise et de leur gestion, ont la capacité de faire avancer la société dans son ensemble dans une direction positive, non seulement sur le plan économique, mais également sur le plan environnemental et social. Ainsi, Keyrus entend jouer un rôle stratégique auprès de ses clients et partenaires pour les aider à relever les défis d'aujourd'hui et de demain.

Gestion et impacts de la crise COVID

Sur le plan organisationnel, la cellule de gestion de cette crise sanitaire a été réduite et adaptée à l'évolution de la pandémie. Elle continue de veiller à la bonne marche des procédures nécessaires sur le plan sanitaire pour assurer la protection de l'ensemble de ses collaborateurs. Les plans de continuité mis en place au début de la pandémie sont actualisés en fonction des évolutions des contextes local et international.

* DÉFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2020) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici l'exercice 2021). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires organique N-1 en :

utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2021, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2020 publié au chiffre d'affaires 2020 organique se présentent comme suit :

Meuros Montants Publié 2020 260,9 Effets périmètre GC 10,6 Effets périmètre MM 0,0 Variations taux de change (2,2) Organique 2020 269,3

** TRESORERIE NETTE

Trésorerie et équivalents de trésorerie, inscrits à l'actif du bilan, diminués des découverts bancaires

À PROPOS DU GROUPE KEYRUS

Keyrus - Activités Grands Comptes

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes:

Data Intelligence:

Data Science – Intelligence Artificielle - Big Data & Cloud Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM

Digital Experience:

Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital - DMP & CRM – Commerce Digital – Performance Digitale – User Experience

Conseil en Management & Transformation:

Stratégie & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement des Projets

Absys Cyborg – Activités Mid-Market

Absys Cyborg est spécialiste de l'édition et l'intégration de solutions de gestion:

Logiciels de gestion, ERP et CRM

Hébergement & Services managés

Solutions collaboratives

Reporting & Décisionnel

Conseil, Pilotage AMOA, Stratégie IT

Absys Cyborg est l'intégrateur leader des solutions Sage et Microsoft et se positionne en tant qu'expert reconnu sur l'ensemble des lignes de produits de l'éditeur Sage (Sage 100, Sage Paie, Sage FRP 1000, Sage X3) et de Microsoft Dynamics.

Présent dans 22 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 3000 collaborateurs.

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris.

(ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: ALKEY: FP).

Plus d'informations sur www.keyrus.fr